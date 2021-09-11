День физкультуры и спорта отмечают во вторую субботу сентября.

И хотя слово физкультура уже не в моде, ему на смену пришел фитнес, само понятие физическая культура как культура тела никуда не исчезло.

Правда, к традиционному бегу, аэробике, занятиям на тренажерах добавляются и новые виды оздоровления.

Как вот, например, скандинавская ходьба. Это уникальный вид оздоровления организма, который становится все более популярным. Ходьба простая и является одним из самых легких способов стать более активным и здоровым.

Пользу скандинавской ходьбы подтверждает и врач-кардиолог клиники Оберіг Татьяна Долина.

— Скандинавская ходьба иногда полезнее бега, — говорит врач. — Ведь есть люди, которым бегать противопоказано. И это не только пожилые или люди с ожирением. Много молодых, перенесших коронавирусную болезнь, имеют как осложнение проблемы с сердцем.

Поэтому этот вид фитнеса рекомендован почти всем.

Заниматься можно в группах или в одиночку. Кому как нравится. Во время общения с единомышленниками люди психологически разгружаются.

Особенности занятий

Вы двигаетесь с дополнительной нагрузкой. Палки хотя и легкие, но в конце тренировок вы почувствуете их вес. Ведь при каждом шаге вы поднимаете руку.

При этом работает плечевой пояс. Для людей с остеохондрозом это очень полезно. Улучшается кровообращение, тренируются все «ленивые» мышцы, которые обычно не двигаются.

При скандинавской ходьбе раскрывается грудная клетка и улучшается дыхание. Организм наполняется кислородом.

Вы можете сами регулировать нагрузку и скорость, можете опереться на палки, когда остановитесь. Это разгрузит спину и суставы.

Противопоказаний для скандинавской ходьбы нет.

Если вы хотите узнать какие-то тонкости этого вида оздоровления, найдите группу и возьмите пару мастер-классов. Но поверьте, ничего сложного нет.

Палки в руки и айда, вперед!