День фізкультури й спорту відзначають у другу суботу вересня.

І хоча слово фізкультура уже не модне, адже йому на заміну прийшов фітнес, саме поняття фізична культура як культура тіла нікуди не зникло.

Щоправда, до традиційного бігу, аеробіки, занять на тренажерах додаються й нові види оздоровлення.

Як ось скандинавська ходьба. Це унікальний вид оздоровлення організму, який стає дедалі популярнішим. Ходьба проста та є одним із найлегших способів стати активнішим і здоровішим.

Користь скандинавської ходьби підтверджує й лікар-кардіолог клініки Оберіг Тетяна Долина.

– Скандинавська ходьба інколи корисніша за біг, – говорить лікар. – Адже є люди, яким бігати протипоказано. І це не тільки літні або люди з ожирінням. Багато молоді, що перенесли коронавірусну хворобу і мають як ускладнення проблеми із серцем.

Відновлюватися Тетяна Долина рекомендує поступово, але наполегливо та регулярно. Тому цей вид фітнесу рекомендований майже всім.

Займатися можна у групах або ж наодинці. Кому як подобається. Під час спілкування з однодумцями люди також психологічно розвантажуються.

Особливості занять

Ви рухаєтеся із додатковим навантаженням. Палки хоча й легкі, але наприкінці тренувань ви відчуєте їхню вагу. Адже на кожному кроці ви піднімаєте руку.

При цьому працює плечевий пояс. Для людей з остеохондрозом це дуже корисно. Покращується кровообіг, тренуються всі “ледачі” м’язи, які зазвичай не рухаються.

Під час скандинавської ходьби розкривається грудна клітка і покращується дихання. Організм наповнюється киснем.

Ви можете самі регулювати навантаження і швидкість, можете спиратися на палки, коли зупинитесь. Це розвантажить спину і суглоби.

Протипоказань для скандинавської ходьби немає.

Якщо ви хочете дізнатися щодо якихось тонкощів цього виду оздоровлення, знайдіть групу і візьміть пару майстер-класів. Але повірте, нічого складного немає.

Палки в руки і гайда, вперед!