Известный украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной и полезной рождественской кути.

Ингредиенты:

1. 175 г пшеницы

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2. 50 г мака

3. 150 г очищенных грецких орехов

4. 75 г голубики сушеной

5. 100 г клюквы сушеной

— Вес конечно приблизительный, потому что каждый готовит по своему вкусу. Вместо клюквы и голубики можно взять изюм, — отмечает Владимир.

Приготовление:

1. Пшеницу хорошо промыть водой, затем варить на медленном огне в большом количестве воды примерно 45 мин. Зерна должны стать мягкими, с легкой твердостью в середине. Отбросить готовую пшеницу на сито.

2. Вместе с пшеницей ставим на маленький огонь промытый мак и томим примерно 30 мин, пока зерна не начнут показывать белый корешок. Потом даем остыть и перетираем в ступке в пасту. Если нет ступки, воспользуйтесь блендером.

3. Голубику и клюкву заливаем кипятком на минуту и затем отбрасываем на сито.

4. Орехи для лучшего вкуса лучше поджарить до румяности в духовке.

5. В большой миске смешать отварную пшеницу, орехи, пасту из мака, голубику и клюкву, добавить по вкусу мед или узвар, чтобы смесь была сочная и ароматная.

Приятного аппетита! И уютного Рождества!

Источник: Владимир Ярославский