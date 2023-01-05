Відомий український шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram поділився рецептом смачної і корисної різдвяної куті.

Інгредієнти:

1. 175 г пшениці

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2. 50 г маку

3. 150 г очищених волоських горіхів

4. 75 г лохини сушеної

5. 100 г журавлини сушеної

– Вага звичайно приблизна, тому що кожен готує на свій смак. Замість журавлини і лохини можна взяти родзинки, – зазначає Ярослав.

Приготування:

1. Пшеницю добре промити водою, потім варити на повільному вогні у великій кількості води приблизно 45 хв. Зерна повинні стати м’якими, з легкої твердістю в середині. Відкинути готову пшеницю на сито.

2. Разом з пшеницею ставимо на маленький вогонь промитий мак на приблизно 30 хв, поки зерна не почнуть показувати білий корінчик. Потім даємо охолонути і перетираємо в ступці в пасту. Якщо немає ступки, скористайтеся блендером.

3. Лохину і журавлину заливаємо окропом на хвилину і потім відкидаємо на сито.

4. Горіхи для кращого смаку краще підсмажити до рум’яності в духовці.

5. У великій мисці змішати відварну пшеницю, горіхи, пасту з маку, лохину і журавлину, додати за смаком мед або узвар, щоб суміш була соковита і ароматна.

Приємного апетиту! І затишного Різдва!

Джерело: Володимир Ярославський