Пляцки — особая сладкая выпечка Западной Украины. Этот десерт похож на торт, но прямоугольной формы. Обычно его подают нарезанным квадратиками.

Особенность пляцок в том, что их можно готовить с любыми начинками на ваш вкус! Вы можете добавить изюм, курагу, чернослив, вишню, яблоки, шоколад, мак, орехи и многое другое.

Как приготовить пляцки на Пасху 2023, читайте в нашем материале.

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Пляцок на Пасху — вкусный рецепт

Что понадобится?

Яблоко — 5 шт.

Сахар — 100 г.

Молотый мак — 200 г

Сахарная пудра — 200 г.

Яйца целые — 6 шт.

Мягкое масло – 150 г

Крахмал – 1 ст. л.

Мука – 3 ст. л.

Сливки — 250 г.

Как готовить?

Сначала приготовьте яблочную массу: почистите и натрите яблоки. Если яблоки выделяют очень много сока, жидкость лучше слить. Яблочную массу положите на сковородку и жарьте с сахаром (50 г) на большом огне 5 мин. Теперь можно приготовить маковую смесь: в отдельной миске смешайте молотый мак, сахарную пудру, яйца, мягкое масло и крахмал. Перемешайте и оставьте массу. Готовим бисквит: в отдельной посудине взбейте яйца с сахаром (150 г) до белой массы. Осторожно добавляйте муку, постоянно помешивая. В миске взбейте сливки с сахарной пудрой. По желанию, к сливкам можно добавить загуститель.

Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать десерт: