Пляцки — особая сладкая выпечка Западной Украины. Этот десерт похож на торт, но прямоугольной формы. Обычно его подают нарезанным квадратиками.
Особенность пляцок в том, что их можно готовить с любыми начинками на ваш вкус! Вы можете добавить изюм, курагу, чернослив, вишню, яблоки, шоколад, мак, орехи и многое другое.
Как приготовить пляцки на Пасху 2023, читайте в нашем материале.
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Пляцок на Пасху — вкусный рецепт
Что понадобится?
- Яблоко — 5 шт.
- Сахар — 100 г.
- Молотый мак — 200 г
- Сахарная пудра — 200 г.
- Яйца целые — 6 шт.
- Мягкое масло – 150 г
- Крахмал – 1 ст. л.
- Мука – 3 ст. л.
- Сливки — 250 г.
Как готовить?
- Сначала приготовьте яблочную массу: почистите и натрите яблоки.
- Если яблоки выделяют очень много сока, жидкость лучше слить.
- Яблочную массу положите на сковородку и жарьте с сахаром (50 г) на большом огне 5 мин.
- Теперь можно приготовить маковую смесь: в отдельной миске смешайте молотый мак, сахарную пудру, яйца, мягкое масло и крахмал. Перемешайте и оставьте массу.
- Готовим бисквит: в отдельной посудине взбейте яйца с сахаром (150 г) до белой массы. Осторожно добавляйте муку, постоянно помешивая.
- В миске взбейте сливки с сахарной пудрой. По желанию, к сливкам можно добавить загуститель.
Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать десерт:
- На дно формы положите яблочную массу. Осторожно разровняйте ее лопаткой.
- Сверху выложите маковую смесь.
- Поставьте форму в духовку и запекайте 15 мин.
- По истечению времени залейте пляцок бисквитом и верните форму в духовку.
- Выпекайте пляцок до готовности бисквита.
- Охладите десерт, переверните форму вверх дном и нанесите на пляцок сливочную массу.
- Когда все будет готово, украсьте десерт ягодами или орехами и наслаждайтесь!
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