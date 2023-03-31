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Еда

Вкусный десерт на Пасху: как приготовить украинские пляцки

31 марта 2023, 15:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Маковий пиріг, пляцки
Источник: Pixabay

Пляцки — особая сладкая выпечка Западной Украины. Этот десерт похож на торт, но прямоугольной формы. Обычно его подают нарезанным квадратиками.

Особенность пляцок в том, что их можно готовить с любыми начинками на ваш вкус! Вы можете добавить изюм, курагу, чернослив, вишню, яблоки, шоколад, мак, орехи и многое другое.

Как приготовить пляцки на Пасху 2023, читайте в нашем материале.

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Пляцок на Пасху — вкусный рецепт

Что понадобится?

  • Яблоко — 5 шт.
  • Сахар — 100 г.
  • Молотый мак — 200 г
  • Сахарная пудра — 200 г.
  • Яйца целые — 6 шт.
  • Мягкое масло – 150 г
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Сливки — 250 г.

Как готовить?

  1. Сначала приготовьте яблочную массу: почистите и натрите яблоки.
  2. Если яблоки выделяют очень много сока, жидкость лучше слить.
  3. Яблочную массу положите на сковородку и жарьте с сахаром (50 г) на большом огне 5 мин.
  4. Теперь можно приготовить маковую смесь: в отдельной миске смешайте молотый мак, сахарную пудру, яйца, мягкое масло и крахмал. Перемешайте и оставьте массу.
  5. Готовим бисквит: в отдельной посудине взбейте яйца с сахаром (150 г) до белой массы. Осторожно добавляйте муку, постоянно помешивая.
  6. В миске взбейте сливки с сахарной пудрой. По желанию, к сливкам можно добавить загуститель.

Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать десерт:

  • На дно формы положите яблочную массу. Осторожно разровняйте ее лопаткой.
  • Сверху выложите маковую смесь.
  • Поставьте форму в духовку и запекайте 15 мин.
  • По истечению времени залейте пляцок бисквитом и верните форму в духовку.
  • Выпекайте пляцок до готовности бисквита.
  • Охладите десерт, переверните форму вверх дном и нанесите на пляцок сливочную массу.
  • Когда все будет готово, украсьте десерт ягодами или орехами и наслаждайтесь!
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