Пляцки – особлива солодка випічка Західної України. Цей десерт схожий на торт, але прямокутної форми. Зазвичай його подають нарізаним квадратиками.
Особливість пляцок у тому, що їх можна готувати з будь-якими начинками на ваш смак! Ви можете додати родзинки, курагу, чорнослив, вишні, яблука, шоколад, мак, горіхи тощо.
Як приготувати пляцки на Великдень 2023, читайте в нашому матеріалі.
Зараз дивляться
Пляцок на Великдень – смачний рецепт
Що знадобиться?
- Яблуко – 5 шт.
- Цукор – 100 г.
- Мелений мак – 200 г.
- Цукрова пудра – 200 г.
- Яйця цілі – 6 шт.
- М’яке масло – 150 г
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Борошно – 3 ст. л.
- Вершки – 250 г.
Як готувати?
- Спершу приготуйте яблучну масу: почистьте та натріть яблука.
- Якщо яблука виділяють дуже багато соку, рідину краще злити.
- Яблучну масу покладіть на сковорідку та смажте з цукром (50 г) на великому вогні 5 хв.
- Тепер можна готувати макову суміш: в окремій мисці перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця, м’яке масло та крохмаль. Перемішайте та залиште масу.
- Готуємо бісквіт: в окремій посудині збийте яйця з цукром (150 г) до білої пухкої маси. Обережно додавайте борошно, постійно помішуючи.
- В мисці збийте вершки з цукровою пудрою. За бажанням, до вершків можна додати згущувач.
Коли усі інгредієнти будуть готові, можна формувати десерт:
- На дно форми покладіть яблучну масу. Обережно розрівняйте її лопаткою.
- На верх покладіть макову суміш.
- Поставте форму в духовку та запікайте 15 хв.
- По закінченню часу, витягніть пляцок залийте бісквітом та поверніть форму в духовку.
- Випікайте пляцок до готовності бісквіта.
- Охолодіть десерт, переверніть форму догори дном та нанесіть на пляцок вершкову масу.
- Коли все буде готово, прикрасьте десерт ягодами чи горіхами та насолоджуйтесь!
Читайте також:Як приготувати шоколадну паску – покрокова інструкція