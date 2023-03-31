Пляцки – особлива солодка випічка Західної України. Цей десерт схожий на торт, але прямокутної форми. Зазвичай його подають нарізаним квадратиками.

Особливість пляцок у тому, що їх можна готувати з будь-якими начинками на ваш смак! Ви можете додати родзинки, курагу, чорнослив, вишні, яблука, шоколад, мак, горіхи тощо.

Як приготувати пляцки на Великдень 2023, читайте в нашому матеріалі.

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Пляцок на Великдень – смачний рецепт

Що знадобиться?

Яблуко – 5 шт.

Цукор – 100 г.

Мелений мак – 200 г.

Цукрова пудра – 200 г.

Яйця цілі – 6 шт.

М’яке масло – 150 г

Крохмаль – 1 ст. л.

Борошно – 3 ст. л.

Вершки – 250 г.

Як готувати?

Спершу приготуйте яблучну масу: почистьте та натріть яблука. Якщо яблука виділяють дуже багато соку, рідину краще злити. Яблучну масу покладіть на сковорідку та смажте з цукром (50 г) на великому вогні 5 хв. Тепер можна готувати макову суміш: в окремій мисці перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця, м’яке масло та крохмаль. Перемішайте та залиште масу. Готуємо бісквіт: в окремій посудині збийте яйця з цукром (150 г) до білої пухкої маси. Обережно додавайте борошно, постійно помішуючи. В мисці збийте вершки з цукровою пудрою. За бажанням, до вершків можна додати згущувач.

Коли усі інгредієнти будуть готові, можна формувати десерт: