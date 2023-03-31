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Їжа

Смачний десерт на Великдень: як приготувати українські пляцки

31 Березня 2023, 15:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Маковий пиріг, пляцки
Джерело: Pixabay

Пляцки – особлива солодка випічка Західної України. Цей десерт схожий на торт, але прямокутної форми. Зазвичай його подають нарізаним квадратиками.

Особливість пляцок у тому, що їх можна готувати з будь-якими начинками на ваш смак! Ви можете додати родзинки, курагу, чорнослив,  вишні, яблука, шоколад, мак, горіхи тощо.

Як приготувати пляцки на Великдень 2023, читайте в нашому матеріалі.

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Пляцок на Великдень – смачний рецепт

Що знадобиться?

  • Яблуко – 5 шт.
  • Цукор – 100 г.
  • Мелений мак – 200 г.
  • Цукрова пудра – 200 г.
  • Яйця цілі – 6 шт.
  • М’яке масло – 150 г
  • Крохмаль – 1 ст. л.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Вершки – 250 г.

Як готувати?

  1. Спершу приготуйте яблучну масу: почистьте та натріть яблука.
  2. Якщо яблука виділяють дуже багато соку, рідину краще злити.
  3. Яблучну масу покладіть на сковорідку та смажте з цукром (50 г) на великому вогні 5 хв.
  4. Тепер можна готувати макову суміш: в окремій мисці перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця, м’яке масло та крохмаль. Перемішайте та залиште масу.
  5. Готуємо бісквіт: в окремій посудині збийте яйця з цукром (150 г) до білої пухкої маси. Обережно додавайте борошно, постійно помішуючи.
  6. В мисці збийте вершки з цукровою пудрою. За бажанням, до вершків можна додати згущувач.

Коли усі інгредієнти будуть готові, можна формувати десерт:

  • На дно форми покладіть яблучну масу. Обережно розрівняйте її лопаткою.
  • На верх покладіть макову суміш.
  • Поставте форму в духовку та запікайте 15 хв.
  • По закінченню часу, витягніть пляцок залийте бісквітом та поверніть форму в духовку.
  • Випікайте пляцок до готовності бісквіта.
  • Охолодіть десерт, переверніть форму догори дном та нанесіть на пляцок вершкову масу.
  • Коли все буде готово, прикрасьте десерт ягодами чи горіхами та насолоджуйтесь!
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