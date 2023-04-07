Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня. Тісто для святкового смаколика роблять на топленому молоці, а особлива технологія приготування опари робить його легким.

Така паска не кришиться при нарізанні та миттєво тане в роті. Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Простий рецепт олександрійської паски – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Опара на олександрійське тісто для пасок: рецепт

Інгредієнти:

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курячі яйця – 2 шт.;

яєчні жовтки – 2 шт.;

цукор – 250 г;

свіжі пресовані дріжджі – 38 г;

пряжене молоко – 250 мл;

вершкове масло – 125 г.

Як приготувати опару на олександрійське тісто:

У велику ємність вбиваємо яйця та жовтки. Додаємо цукор і добре збиваємо до повного його розчинення. В окремій мисці підігріваємо топлене молоко до 35 градусів. Додаємо дріжджі. Підтоплюємо в мікрохвильовці вершкове масло. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.

Найкраще готувати опару звечора.

Рецепт олександрійської паски

Інгредієнти:

опара;

ванільний цукор – 8 г;

пшеничне борошно – 700 г;

коньяк – 1 ст. л;

світлі родзинки – 50 г;

кардамон мелений – 2 дрібки;

сіль – 1 дрібка;

цедра 1 лимона;

глазур і цукрова посипка – для прикраси.

Як приготувати олександрійську паску:

Запарюємо родзинки в окропі, після чого воду зливаємо і замочуємо на годину в коньяку. Коли опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, ванільний цукор і просіяне борошно, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку). Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину. Після того як тісто підніметься і стане м’яким, викладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин. Щойно паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

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