Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя поделились базовым рецептом имбирного печенья, которое стало своеобразным символом рождественских праздников.

— Приближается самое волшебное время года, когда даже взрослые позволяют себе на мгновение поверить в чудеса. Не позволим ничему и никому испортить праздничные дни. Хоть в этом году они будут наполнены новыми смыслами, — отмечают эксперты.

И делятся базовым рецептом печенья, чтобы был всегда под рукой. Главное правило в приготовлении — не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты.

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Ингредиенты:

400 г муки;

250 г сахара;

250 г растопленного сливочного масла;

3 яйца;

1,5 ч. л. какао-порошка;

0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;

2 ст. л. семян кунжута;

молотый имбирь и корица по вкусу.

Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца. Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель. Тщательно смешайте и замесите тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов. После раскатайте тесто до толщины около 5 мм. Вырежьте фигурки с помощью форм. Запекайте печенье в течение 10-15 мин. в духовке при 200 °С.

Источник: Береги себя