Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя поделились базовым рецептом имбирного печенья, которое стало своеобразным символом рождественских праздников.
— Приближается самое волшебное время года, когда даже взрослые позволяют себе на мгновение поверить в чудеса. Не позволим ничему и никому испортить праздничные дни. Хоть в этом году они будут наполнены новыми смыслами, — отмечают эксперты.
И делятся базовым рецептом печенья, чтобы был всегда под рукой. Главное правило в приготовлении — не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты.
Ингредиенты:
- 400 г муки;
- 250 г сахара;
- 250 г растопленного сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1,5 ч. л. какао-порошка;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;
- 2 ст. л. семян кунжута;
- молотый имбирь и корица по вкусу.
Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца. Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель. Тщательно смешайте и замесите тесто.
Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов. После раскатайте тесто до толщины около 5 мм. Вырежьте фигурки с помощью форм. Запекайте печенье в течение 10-15 мин. в духовке при 200 °С.
Источник: Береги себя