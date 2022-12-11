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Еда

Вкусный символ Рождества: базовый рецепт имбирного печенья

11 декабря 2022, 10:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
імбирне печиво
Источник: Pixabay

Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя поделились базовым рецептом имбирного печенья, которое стало своеобразным символом рождественских праздников.

— Приближается самое волшебное время года, когда даже взрослые позволяют себе на мгновение поверить в чудеса. Не позволим ничему и никому испортить праздничные дни. Хоть в этом году они будут наполнены новыми смыслами, — отмечают эксперты.

И делятся базовым рецептом печенья, чтобы был всегда под рукой. Главное правило в приготовлении — не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты.

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Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 250 г сахара;
  • 250 г растопленного сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1,5 ч. л. какао-порошка;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;
  • 2 ст. л. семян кунжута;
  • молотый имбирь и корица по вкусу.

Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца. Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель. Тщательно смешайте и замесите тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов. После раскатайте тесто до толщины около 5 мм. Вырежьте фигурки с помощью форм. Запекайте печенье в течение 10-15 мин. в духовке при 200 °С.

Источник: Береги себя

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