Ничего сверхсложного в том, чтобы пожарить кабачки, нет. Но выходит из них сверхвкусный гарнир, и это факт.
На этот раз Евгений Клопотенко предлагает добавить в кабачки еще несколько ингредиентов.
Возьмите молодые небольшие кабачки и не очищайте их от кожуры. Сделайте кляр из яйца и муки. Еще советуем этой смеси немного темного пива для интенсивности и яркого вкуса.
Для баланса вкуса на кабачки сверху положите йогурт, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листьями мяты.
Также из этих компонентов можно сделать соус, смешав все ингредиенты в посуде. Затем положите его на каждый кружочек или подайте в отдельной соуснице. Выберите вариант для вашего вкуса.
Ингредиенты
- 500 г кабачков
- 1-2 яйца
- 4 ст. ложки пшеничной муки
- 30 г ядер грецких орехов
- 2 ст. ложки подсолнечного масла
- 100 г натурального густого йогурта
- 1 щепотка перца чили в хлопьях
- 2 веточки мяты
- соль и перец по вкусу
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- Кабачки вымойте и порежьте одинаковыми кружочками толщиной 5 мм.
- Подготовьте ингредиенты для кляра. В небольшой миске сбейте вилкой яйца, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельную
- лоскую тарелку всыпьте муку.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду из 2 ст. ложками растительного масла. Берите один кружочек погружайте его сначала в муку, а затем
- о взбитое яйцо, затем снова в муку.
- Жарьте на сковороде по бокам до золотистой корочки.
- Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Если масла в сковороде мало, добавьте еще.
- Ядра грецких орехов измельчите с помощью ножа или сложите в чистое полотенце и побейте кулинарным молотком.
- Переложите кабачки в кляре на тарелку, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листа мяты из двух веточек. По желанию увеличьте количество перца и используйте свежие слайсы.
- Сверху выложите натуральный густой йогурт без сахара.
Источник: Евгений Клопотенко