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Еда

Вкусный весенний гарнир: кабачки в кляре с орехами, чили и йогуртом

9 мая 2022, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки
Источник: Depositphotos

Ничего сверхсложного в том, чтобы пожарить кабачки, нет. Но выходит из них сверхвкусный гарнир, и это факт.

На этот раз Евгений Клопотенко предлагает добавить в кабачки еще несколько ингредиентов.

Возьмите молодые небольшие кабачки и не очищайте их от кожуры. Сделайте кляр из яйца и муки. Еще советуем этой смеси немного темного пива для интенсивности и яркого вкуса.

Для баланса вкуса на кабачки сверху положите йогурт, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листьями мяты.

Также из этих компонентов можно сделать соус, смешав все ингредиенты в посуде. Затем положите его на каждый кружочек или подайте в отдельной соуснице. Выберите вариант для вашего вкуса.

Ингредиенты

  • 500 г кабачков
  • 1-2 яйца
  • 4 ст. ложки пшеничной муки
  • 30 г ядер грецких орехов
  • 2 ст. ложки подсолнечного масла
  • 100 г натурального густого йогурта
  • 1 щепотка перца чили в хлопьях
  • 2 веточки мяты
  • соль и перец по вкусу
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  1. Кабачки вымойте и порежьте одинаковыми кружочками толщиной 5 мм.
  2. Подготовьте ингредиенты для кляра. В небольшой миске сбейте вилкой яйца, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельную
  3. лоскую тарелку всыпьте муку.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Разогрейте сковороду из 2 ст. ложками растительного масла. Берите один кружочек погружайте его сначала в муку, а затем
  6. о взбитое яйцо, затем снова в муку.
  7. Жарьте на сковороде по бокам до золотистой корочки.
  8. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Если масла в сковороде мало, добавьте еще.
  9. Ядра грецких орехов измельчите с помощью ножа или сложите в чистое полотенце и побейте кулинарным молотком.
  10. Переложите кабачки в кляре на тарелку, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листа мяты из двух веточек. По желанию увеличьте количество перца и используйте свежие слайсы.
  11. Сверху выложите натуральный густой йогурт без сахара.

Источник: Евгений Клопотенко 

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