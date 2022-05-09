Ничего сверхсложного в том, чтобы пожарить кабачки, нет. Но выходит из них сверхвкусный гарнир, и это факт.

На этот раз Евгений Клопотенко предлагает добавить в кабачки еще несколько ингредиентов.

Возьмите молодые небольшие кабачки и не очищайте их от кожуры. Сделайте кляр из яйца и муки. Еще советуем этой смеси немного темного пива для интенсивности и яркого вкуса.

Для баланса вкуса на кабачки сверху положите йогурт, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листьями мяты.

Также из этих компонентов можно сделать соус, смешав все ингредиенты в посуде. Затем положите его на каждый кружочек или подайте в отдельной соуснице. Выберите вариант для вашего вкуса.

Ингредиенты

500 г кабачков

1-2 яйца

4 ст. ложки пшеничной муки

30 г ядер грецких орехов

2 ст. ложки подсолнечного масла

100 г натурального густого йогурта

1 щепотка перца чили в хлопьях

2 веточки мяты

соль и перец по вкусу

Кабачки вымойте и порежьте одинаковыми кружочками толщиной 5 мм. Подготовьте ингредиенты для кляра. В небольшой миске сбейте вилкой яйца, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельную лоскую тарелку всыпьте муку. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон. Разогрейте сковороду из 2 ст. ложками растительного масла. Берите один кружочек погружайте его сначала в муку, а затем о взбитое яйцо, затем снова в муку. Жарьте на сковороде по бокам до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Если масла в сковороде мало, добавьте еще. Ядра грецких орехов измельчите с помощью ножа или сложите в чистое полотенце и побейте кулинарным молотком. Переложите кабачки в кляре на тарелку, посыпьте орехами, хлопьями перца чили и листа мяты из двух веточек. По желанию увеличьте количество перца и используйте свежие слайсы. Сверху выложите натуральный густой йогурт без сахара.

Источник: Евгений Клопотенко