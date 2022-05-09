Нічого надскладного в тому, щоб посмажити кабачки немає. Та виходить з них надсмачний гарнір, і це факт.
Цього разу Євген Клопотенко пропонує додати до кабачків ще кілька інгредієнтів.
Візьміть молоді невеличкі кабачки та не очищайте їх від шкірки. Зробіть кляр з яйця і борошна. Ще радимо до цієї суміші трішки темного пива для інтенсивності та яскравого смаку.
Для балансу смаку на кабачки зверху покладіть йогурт, посипте горіхами, пластівцями перцю чилі та листям м’яти.
Також з цих складників можна зробити соус, змішавши всі інгредієнти в посуді. Потім покладіть його на кожен кружечок чи подайте в окремій соусниці. Виберіть варіант до вашого смаку.
Інгредієнти
- 500 г кабачків
- 1-2 яйця
- 4 ст. ложки пшеничного борошна
- 30 г ядер волоських горіхів
- 2 ст. ложки соняшникової олії
- 100 г натурального густого йогурту
- 1 дрібка перцю чилі в пластівцях
- 2 гілочки м’яти
- сіль та перець до смаку
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- Кабачки помийте та поріжте однаковими кружальцями завтовшки 5 мм.
- Підготуйте інгредієнти для кляру. В невеличкій мисці збийте виделкою яйця, додайте сіль та перець до смаку. В окрему пласку тарілку всипте борошно.
- Розігрійте пательню з олією і обсмажте кабачки до золотистої скоринки з обох боків.
- Розігрійте пательню з 2 ст. ложками олії. Беріть один кружечок занурюйте його спочатку в борошно, а потім у збите яйце, потім знову в борошно.
- Смажте на пательні з обох боків до золотавої скоринки.
- Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Якщо олії у пательні замало, додайте ще.
- Ядра волоських горіхів подрібніть за допомогою ножа чи складіть у чистий рушник та побийте кулінарним молотком.
- Перекладіть кабачки в клярі на тарілку, посипте горіхами, пластівцями перцю чилі та листочка м’яти з двох гілочок. За бажанням збільште кількість перцю та використовуйте слайси свіжого.
- Зверху викладіть натуральний густий йогурт без цукру.
Джерело: Євген Клопотенко