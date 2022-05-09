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Їжа

Смачний весняний гарнір: кабачки в клярі з горіхами, чилі та йогуртом

9 Травня 2022, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки
Джерело: Depositphotos

Нічого надскладного в тому, щоб посмажити кабачки немає. Та виходить з них надсмачний гарнір, і це факт.

Цього разу Євген Клопотенко пропонує додати до кабачків ще кілька інгредієнтів.

Візьміть молоді невеличкі кабачки та не очищайте їх від шкірки. Зробіть кляр з яйця і борошна. Ще радимо до цієї суміші трішки темного пива для інтенсивності та яскравого смаку.

Для балансу смаку на кабачки зверху покладіть йогурт, посипте горіхами,  пластівцями перцю чилі та листям м’яти.

Також з цих складників можна зробити соус, змішавши всі інгредієнти в посуді. Потім покладіть його на кожен кружечок чи подайте в окремій соусниці. Виберіть варіант до вашого смаку.

Інгредієнти

  • 500 г кабачків
  • 1-2 яйця
  • 4 ст. ложки пшеничного борошна
  • 30 г ядер волоських горіхів
  • 2 ст. ложки соняшникової олії
  • 100 г натурального густого йогурту
  • 1 дрібка перцю чилі в пластівцях
  • 2 гілочки м’яти
  • сіль та перець до смаку
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  1. Кабачки помийте та поріжте однаковими кружальцями завтовшки 5 мм.
  2. Підготуйте інгредієнти для кляру. В невеличкій мисці збийте виделкою яйця, додайте сіль та перець до смаку. В окрему пласку тарілку всипте борошно.
  3. Розігрійте пательню з олією і обсмажте кабачки до золотистої скоринки з обох боків.
  4. Розігрійте пательню з 2 ст. ложками олії. Беріть один кружечок занурюйте його спочатку в борошно, а потім у збите яйце, потім знову в борошно.
  5. Смажте на пательні з обох боків до золотавої скоринки.
  6. Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Якщо олії у пательні замало, додайте ще.
  7. Ядра волоських горіхів подрібніть за допомогою ножа чи складіть у чистий рушник та побийте кулінарним молотком.
  8. Перекладіть кабачки в клярі на тарілку, посипте горіхами, пластівцями перцю чилі та листочка м’яти з двох гілочок. За бажанням збільште кількість перцю та використовуйте слайси свіжого.
  9. Зверху викладіть натуральний густий йогурт без цукру.

Джерело: Євген Клопотенко 

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Кулінарні рецепти
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