Нічого надскладного в тому, щоб посмажити кабачки немає. Та виходить з них надсмачний гарнір, і це факт.

Цього разу Євген Клопотенко пропонує додати до кабачків ще кілька інгредієнтів.

Візьміть молоді невеличкі кабачки та не очищайте їх від шкірки. Зробіть кляр з яйця і борошна. Ще радимо до цієї суміші трішки темного пива для інтенсивності та яскравого смаку.

Для балансу смаку на кабачки зверху покладіть йогурт, посипте горіхами, пластівцями перцю чилі та листям м’яти.

Також з цих складників можна зробити соус, змішавши всі інгредієнти в посуді. Потім покладіть його на кожен кружечок чи подайте в окремій соусниці. Виберіть варіант до вашого смаку.

Інгредієнти

500 г кабачків

1-2 яйця

4 ст. ложки пшеничного борошна

30 г ядер волоських горіхів

2 ст. ложки соняшникової олії

100 г натурального густого йогурту

1 дрібка перцю чилі в пластівцях

2 гілочки м’яти

сіль та перець до смаку

Кабачки помийте та поріжте однаковими кружальцями завтовшки 5 мм. Підготуйте інгредієнти для кляру. В невеличкій мисці збийте виделкою яйця, додайте сіль та перець до смаку. В окрему пласку тарілку всипте борошно. Розігрійте пательню з олією і обсмажте кабачки до золотистої скоринки з обох боків. Розігрійте пательню з 2 ст. ложками олії. Беріть один кружечок занурюйте його спочатку в борошно, а потім у збите яйце, потім знову в борошно. Смажте на пательні з обох боків до золотавої скоринки. Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Якщо олії у пательні замало, додайте ще. Ядра волоських горіхів подрібніть за допомогою ножа чи складіть у чистий рушник та побийте кулінарним молотком. Перекладіть кабачки в клярі на тарілку, посипте горіхами, пластівцями перцю чилі та листочка м’яти з двох гілочок. За бажанням збільште кількість перцю та використовуйте слайси свіжого. Зверху викладіть натуральний густий йогурт без цукру.

Джерело: Євген Клопотенко