От напитков тоже можно поправиться. Многие люди считают, поскольку это жидкость, то это не приводит к набору лишнего веса, однако это заблуждение.

Ряд из них содержат сахар, соль, различные неполезные добавки, которые негативно влияют на талию и бедра. А алкоголь — это вообще враг похудения.

Худшие напитки для похудения

Газировка

Такие напитки содержат много сахара и калорий. По сути, это фаст-фуд, только жидкий. Поэтому специалисты в один голос не рекомендуют их потреблять.

Диетические напитки

Даже если в них нет калорий, напитки, содержащие искусственные подсластители, могут быть вредными для человека, который хочет похудеть.

— Исследования показывают, что искусственные подсластители могут негативно повлиять на ваш микробиом и вызвать непереносимость глюкозы, что может затруднить похудение, — отмечает доктор медицины из USA Rx Хизер Хэнкс.

Фирменный кофе

Почти каждое заведение предложит посетителю фирменный кофейные коктейли с различными сиропами и добавками. Однако их не стоит пить людям, которые хотят похудеть.

Кофе в чистом виде употреблять можно, он не приведет к набору веса.

Алкоголь

Ни для кого не секрет, что от алкоголя можно поправиться. Это очень калорийный напиток.

Также он в целом не несет пользы организму.

Источник: Eat This Not That