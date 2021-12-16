От напитков тоже можно поправиться. Многие люди считают, поскольку это жидкость, то это не приводит к набору лишнего веса, однако это заблуждение.
Ряд из них содержат сахар, соль, различные неполезные добавки, которые негативно влияют на талию и бедра. А алкоголь — это вообще враг похудения.
Худшие напитки для похудения
- Газировка
Такие напитки содержат много сахара и калорий. По сути, это фаст-фуд, только жидкий. Поэтому специалисты в один голос не рекомендуют их потреблять.
- Диетические напитки
Даже если в них нет калорий, напитки, содержащие искусственные подсластители, могут быть вредными для человека, который хочет похудеть.
— Исследования показывают, что искусственные подсластители могут негативно повлиять на ваш микробиом и вызвать непереносимость глюкозы, что может затруднить похудение, — отмечает доктор медицины из USA Rx Хизер Хэнкс.
- Фирменный кофе
Почти каждое заведение предложит посетителю фирменный кофейные коктейли с различными сиропами и добавками. Однако их не стоит пить людям, которые хотят похудеть.
Кофе в чистом виде употреблять можно, он не приведет к набору веса.
- Алкоголь
Ни для кого не секрет, что от алкоголя можно поправиться. Это очень калорийный напиток.
Также он в целом не несет пользы организму.
Источник: Eat This Not That