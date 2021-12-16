Від напоїв теж можна погладшати. Багато людей вважають, що рідина не стане причиною набору зайвої ваги, однак це помилка.

Багато з них містять цукор, сіль, різні некорисні добавки, які негативно впливають на талію та стегна. А алкоголь – це взагалі ворог схуднення.

Найгірші напої для схуднення

Газовані напої

Вони містять багато цукру та калорій. По суті, це фаст-фуд, хіба що рідкий. Тому фахівці в один голос не рекомендують споживати їх.

Дієтичні напої

Навіть якщо в них немає калорій, напої, що містять штучні підсолоджувачі, можуть бути шкідливими для людини, яка хоче схуднути.

– Дослідження засвідчують, що штучні підсолоджувачі можуть негативно вплинути на ваш мікробіом і викликати непереносимість глюкози, що може ускладнити схуднення, – зазначає лікар медицини з USA Rx Хізер Хенкс.

Фірмова кава

Майже кожен заклад пропонує відвідувачеві фірмові кавові коктейлі з різними сиропами та добавками. Проте їх не варто пити людям, які хочуть схуднути.

Каву в чистому вигляді вживати можна, вона не призведе до набору ваги.

Алкоголь

Ні для кого не таємниця, що від алкоголю можна погладшати. Це дуже калорійний напій.

Також він загалом не несе користі організму.

Джерело: Eat This Not That