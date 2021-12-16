Від напоїв теж можна погладшати. Багато людей вважають, що рідина не стане причиною набору зайвої ваги, однак це помилка.
Багато з них містять цукор, сіль, різні некорисні добавки, які негативно впливають на талію та стегна. А алкоголь – це взагалі ворог схуднення.
Найгірші напої для схуднення
- Газовані напої
Вони містять багато цукру та калорій. По суті, це фаст-фуд, хіба що рідкий. Тому фахівці в один голос не рекомендують споживати їх.
- Дієтичні напої
Навіть якщо в них немає калорій, напої, що містять штучні підсолоджувачі, можуть бути шкідливими для людини, яка хоче схуднути.
– Дослідження засвідчують, що штучні підсолоджувачі можуть негативно вплинути на ваш мікробіом і викликати непереносимість глюкози, що може ускладнити схуднення, – зазначає лікар медицини з USA Rx Хізер Хенкс.
- Фірмова кава
Майже кожен заклад пропонує відвідувачеві фірмові кавові коктейлі з різними сиропами та добавками. Проте їх не варто пити людям, які хочуть схуднути.
Каву в чистому вигляді вживати можна, вона не призведе до набору ваги.
- Алкоголь
Ні для кого не таємниця, що від алкоголю можна погладшати. Це дуже калорійний напій.
Також він загалом не несе користі організму.
Джерело: Eat This Not That