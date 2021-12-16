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Їжа

Топ-4 напоїв, від яких можна погладшати

16 Грудня 2021, 11:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Топ-4 напоїв, від яких можна погладшати
Джерело: Pixabay

Від напоїв теж можна погладшати. Багато людей вважають, що рідина не стане причиною набору зайвої ваги, однак це помилка.

Багато з них містять цукор, сіль, різні некорисні добавки, які негативно впливають на талію та стегна. А алкоголь – це взагалі ворог схуднення.

Найгірші напої для схуднення

  • Газовані напої

Вони містять багато цукру та калорій. По суті, це фаст-фуд, хіба що рідкий. Тому фахівці в один голос не рекомендують споживати їх.

  • Дієтичні напої

Навіть якщо в них немає калорій, напої, що містять штучні підсолоджувачі, можуть бути шкідливими для людини, яка хоче схуднути.

– Дослідження засвідчують, що штучні підсолоджувачі можуть негативно вплинути на ваш мікробіом і викликати непереносимість глюкози, що може ускладнити схуднення, – зазначає лікар медицини з USA Rx Хізер Хенкс.

  • Фірмова кава

Майже кожен заклад пропонує відвідувачеві фірмові кавові коктейлі з різними сиропами та добавками. Проте їх не варто пити людям, які хочуть схуднути.

Каву в чистому вигляді вживати можна, вона не призведе до набору ваги.

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  • Алкоголь

Ні для кого не таємниця, що від алкоголю можна погладшати. Це дуже калорійний напій.

Також він загалом не несе користі організму.

Джерело: Eat This Not That

Теги
здорова їжа , Здорове харчування
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