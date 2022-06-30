Кефир – один из самых популярных напитков. Его называют “эликсиром молодости” для желудка. Нередко рекомендуют в профилактических целях людям с повышенным холестерином. А все потому, что в нем много витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), также С, А, D, холина и бета-каротина.

И целый набор минералов – фосфор, калий, медь, хром, кальций, сера, натрий. Все это несет пользу нашему организму. Кефир очищает кровь, нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта. А также укрепляет иммунитет.

Диетологи рекомендуют не злоупотреблять кефиром людям с разделами желудочно-кишечного тракта. Мы пообщались с одесской кондитеркой и обладательницей кулинарной премии “Соль” Ольгой Ращупкиной и собрали для наших читателей Топ-5 рецептов из кефира, которые обязательно понравятся вам и вашей семье.

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Плацинды с брынзой и зеленью

— Плацинды – это традиционные лепешки с начинкой, которые очень популярны в Бессарабии, Молдове и Румынии. Обычно их жарят на сковороде, но вы можете смазать их растительным или сливочным маслом и выпечь в духовке, – рассказывает Ольга.

Начинки очень вариативны – даже в этой начинке можно заменить брынзу на вареное яйцо или добавить к ней отварной, тертый картофель или полностью заменить брынзу картофелем.

Набор зелени можно подстраивать под свой вкус. Для Ольги неизменными в плациндах остаются укроп и зеленый лук, к которым можно добавить шпинат, щавель, петрушку, молодую крапиву.

На 4 плацинда диаметром около 20 см нам нужно:

Для теста:

240 г кефира;

по 0,5 столовых ложек растительного масла, уксуса и сахара;

0,5 столовой ложки соли;

350 граммов муки;

щепотка соды.

Для начинки:

450 граммов брынзы или другого растительного сыра;

80-100 граммов шпината или щавеля, нарезать;

по небольшому пучку зеленого лука и укропа;

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления. Кефир смешать с растительным маслом, уксусом, сахаром и солью. Муку смешать с содой и добавить в кефир. Все это перемешать, и замесить тесто. Оно должно быть мягким и упругим, может быть немного липким, но не сильно. Если липкое тесто, подсыпьте муку на поверхность и на ней продолжайте месить тесто, чтобы оно перестало липнуть в руки, но оставалось мягким. Накрыть тесто плёнкой и оставить на 20-30 минут.

Для начинки раскрошить брынзу и смешать с нарезанной зеленью. Разделить тесто на 4 части, присыпать поверхность мукой и раскатать тесто в круги диаметром около 22 сантиметров.

Смазать тесто тонким слоем растительного масла и выложить четверть начинки.

Взять края теста и складками защепить в центр (чтобы начинка хорошо закрылась должно получиться не менее 7 складочек), после формирования лепешек напоминает мешочек. Убедиться, что начинка хорошо закрыта и в тесте нет дырочек, чуть-чуть присыпать корж мукой, и аккуратно прокатать сверху скалкой, чтобы она стала круглой и плоской.

Духовку разогреть до 170 градусов, подготовить противень, застеленный пергаментом.

На сковороде разогреть растительное масло, аккуратно выложить плацинду и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на противень, повторить с оставшимися полациндами. Поставить письмо в духовку на 10-15 минут.

Пирог с персиками

– Когда нет времени на долгие процессы, а магазинные сладости мы не употребляем уже очень давно, то на помощь приходят вот такие быстрые и простые рецепты. Достаточно, чтобы зимой в шкафу стояла хотя бы одна банка консервированных персиков, а летом пара персиков лежала в ящике и через 20 минут активных действий и 30 минут выпечки будет готов этот персиковый пирог, — рассказывает Ольга

На форму 24-25 сантиметров понадобится:

175 граммов мягкого сливочного масла;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

3 яйца комнатной температуры;

150 граммов муки;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

70 мл кефира.

Начинка:

6-8 половинок консервированных персиков или 3-4 свежих;

30 граммов сливочного масла;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка лимонного сока.

Процесс приготовления: Духовку разогреть до 170 градусов. Форму застелить пергаментом. Консервированные персики нарезать дольками, обсушить бумажным полотенцем.

На сковороде растопить сливочное масло, аккуратно выложить персики, присыпать сахаром, сбрызнуть лимонным соком и протушить 1-2 минуты с каждой стороны. Переложить в холодную посуду.

Для теста – муку просеять с разрыхлителем. Сливочное масло, взбить с сахаром до пышной, кремовой массы. Не переставая взбивать, по одному ввести яйца с ванильным экстрактом. Хорошо сбить, периодически очищая стенки чаши. В 2-3 приема добавить муку с разрыхлителем и кефир, не вымешивая тесто долго, иначе пирог будет плотным. Выложить тесто в подготовленную форму, распределить дольки персиков.

Выпекать 30-40 мин. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Панкейки с цельнозерновой мукой и карамелизированными яблоками

— Эти пышные панкейки, щедро пропитанные карамельным соусом и дополненные карамелизированными пряными яблоками, станут отличным воскресным завтраком. Цельнозерновая мука делает их текстуру немного необычной, но придает очень приятный вкус, — рассказывает Ольга.

Из этой порции выходит 8-9 больших панкейков.

Для яблок в карамеле нам нужно: 5 твердых яблок фуджи, очистить, удалить сердцевину и разрезать каждое на 12 долек. 200 граммов коричневого сахара, 55 миллилитров воды, 1 чайная ложка молотой корицы, немного молотого мускатного ореха, щепотка соли, 1,5 чайная ложка лимонного сока, 50 граммов сливочного масла.

Панкейки:

125 г пшеничной муки;

125 г пшеничной цельнозерновой муки;

40 г сахара;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

0,5 чайной ложки соды;

0,25 чайной ложки соли;

400-420 граммов кефира;

2 больших яйца;

15 г растительного масла в тесто + 1 столовая ложка для смазки сковороды.

Процесс приготовления: Для карамелизированных яблок разогреть сковороду, выложить на нее сахар, влить воду, на сильном огне довести до кипения, дождаться полного растворения сахара.

Убавить огонь и выпарить сироп примерно на 1/4. Выложить в сковороду яблоки, добавить корицу, мускатный орех, соль, перемешать, чтобы карамель равномерно покрыла яблоки.

Готовить, чтобы яблоки немного размягчились, но не превратились в кашу. Вмешать лимонный сок и растительное масло, снять с огня.

Для панкейков – в большой миске смешать оба вида муки, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешать кефир, яйца и масло. Влить жидкую смесь в сухую, быстро перемешать деревянной или силиконовой ложкой. Тщательно вымешивать тесто не нужно, в нем могут остаться комочки, просто все сухие ингредиенты должны быть увлажнены.

Хорошо разогреть сковороду с антипригарным покрытием, кисточкой очень тонко смазать ее растительным маслом (это важный момент в приготовлении панкейков, они должны жариться на практически сухой сковороде и не плавать в масле).

Выкладывать порцию теста на сковороду (я использую мерную ложку на 1/3 чашки – 82 миллилитров, чтобы получить большой блин, диаметром 10-12 миллимеров. Тесто густое, оно не растекается и я выравниваю его обратной стороной ложки).

Жарить панкейки до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны. Выкладывать панкейки на тарелку по 2-3 штуки, поливая каждый карамелью из яблок. Сразу подать на стол.

Холодник с огурцами и редисом

– Холодник – это та самая окрошка. Но у меня в семье традиционно холодником называется самый легкий вариант окрошки, без мяса и даже без картофеля. А вот заправку для охлаждения я, напротив, делаю погуще, для чего перетираю блендером творог с кефиром и затем приливаю еще кефиру или закваски. Выходит очень густая, кремовая закваска для легкого супа, который прекрасно утоляет жажду и голод и жару, — рассказывает Ольга.

Рецепт:

по 1 пучку укропа и зеленого лука мелко нарезать;

4-5 яиц отварить;

4 свежих огурца, пучок редиса натереть на большой терке;

250 г жирного сыра;

1,2 литра кефира;

отварной картофель (по желанию).

Приготовление: соль, молотый черный перец, тертую редиску смешать. Оставить на 10 минут. Сыр протереть блендером с 200 миллилитрами кефира, влить оставшийся кефир, посолить и поперчить. Огурцы вымыть, обсушить и порезать тонкой соломкой. По тарелкам разложить зелень, перетертую с редиса и огурцы. Залить кефирно-творожной смесью, сверху выложить нарезанное яйцо и подать на стол.

Лимонный пирог

200 граммов сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

500 граммов муки;

200 миллилитров кефира;

2 лимона;

1-2 столовые ложки крахмала;

300 г сахара.

Масло хорошо охладить, нарезать кубиками. Перемешать с мукой и разрыхлителем до получения крошки, влить кефир и замесить эластичное тесто, замотать в пленку, отправить в холодильник на 1 час.

Лимоны хорошо промыть, нарезать и смолоть в блендере или мясорубке, смешать с сахаром и крахмалом и оставить на 10-15 минут.

Духовку разогреть до 210 градусов. Тесто развернуть, разделить на 2 части и каждую раскатать в круглую лепешку не очень тонко. Один круг выложить в форму, смазанную растительным маслом. Сверху распределить лимонную начинку. Накрыть вторым кругом и тщательно защелкнуть края. Верх наколоть вилкой.

Поставить в духовку на 40-45 минут. Готовый пирог оставить в форме на 5 минут, затем выложить на тарелку, по желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Надеемся эти рецепты придутся вам по душе. Приятного аппетита!

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