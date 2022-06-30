Кефір – один із найпопулярніших напоїв. Його називають “еліксиром молодості” для шлунку. Нерідко рекомендують у профілактичних цілях людям із підвищеним холестерином. А все через те, що у ньому багато вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), також С, А, D, холіну та бета-каротину.

І цілий набір мінералів – фосфор, калій, мідь, хром, кальцій, сірка, натрій. Все це несе користь нашому організму. Кефір очищує кров, нормалізує кислотний баланс та мікрофлору шлунково-кишкового тракту. А також зміцнює імунітет.

Дієтологи рекомендують не зловживати кефіром людям із розділами шлунково-кишкового тракту. Ми поспілкувалися з одеською кондитеркою, та володаркою кулінарної премії “Сіль” Ольгою Ращупкіною, та зібрали для наших читачів Топ-5 рецептів з кефіру, які обов’язково сподобаються вам та вашій родині.

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Плацинди з бринзою та зеленню

– Плацинди – це традиційні коржики з начинкою, які дуже популярні в Бессарабії, Молдові та Румунії. Зазвичай їх смажать на сковороді, але ви можете змастити їх рослинним або вершковим маслом і випекти в духовці, – розповідає Ольга.

Начинки дуже варіативні – навіть у цій начинці можна замінити бринзу на варене яйце або додати до неї відварену, терту картоплю або повністю замінити бринзу на картоплю.

Набір зелені можна також підлаштовувати під свій смак. Для Ольги незмінними в плациндах залишаються кріп і зелена цибуля, до яких можна додати шпинат, щавель, петрушку, молоду кропиву

На 4 плацинди діаметром близько 20 см нам потрібно:

Для тіста:

240 г кефіру;

по 0,5 столових ложок рослинної олії, оцту та цукру;

0,5 столової ложки солі;

350 грамів борошна;

дрібка соди.

Для начинки:

450 грамів бринзи або іншого розсільного сиру;

80-100 грамів шпинату або щавлю, нарізати;

по невеликому пучку зеленої цибулі та кропу;

рослинна олія для смаження.

Процес приготування. Кефір змішати з олією, оцтом, цукром і сіллю. Борошно змішати з содою і додати до кефіру. Все це перемішати, та замісити тісто. Воно має бути м’яким і пружним, може бути трохи липкуватим, але не сильно. Якщо тісто липке, підсипте борошно на поверхню і на ній продовжуйте місити тісто, щоб воно перестало липнути до рук, але залишалося м’яким. Накрити тісто плівкою та залишити на 20-30 хвилин.

Для начинки розкришити бринзу і змішати з нарізаною зеленню. Розділити тісто на 4 частини, присипати поверхню борошном і розкотити тісто в круги діаметром близько 22 сантиметрів.

Змастити тісто тонким шаром рослинної олії та викласти на нього чверть начинки.

Взяти краї тіста і складками защепити до центру (щоб начинка добре закрилася має вийти не менше 7 складочок), після формування корж нагадує мішечок. Переконатися, що начинка добре закрита і в тісті немає дірочок, трохи присипати корж борошном, і акуратно прокатати зверху качалкою, щоб вона стала круглою і плоскою.

Духовку розігріти до 170 градусів, підготувати протвінь, застелений пергаментом.

На сковороді розігріти олію, акуратно викласти плацинду і обсмажити з двох боків до золотистого кольору. Перекласти на деко, повторити з полациндами, що залишилися. Поставити лист у духовку на 10-15 хвилин.

Пиріг з персиками

– Коли немає часу на довгі процеси, а магазинні солодощі ми не вживаємо вже дуже давно, то на допомогу приходять ось такі швидкі і прості рецепти. Достатньо, щоб взимку в шафі стояла хоча б одна банка консервованих персиків, а влітку пару персиків лежало в ящику і через 20 хвилин активних дій і 30 хвилин випічки буде готовий цей персиковий пиріг, – розповідає Ольга

На форму 24-25 сантиметрів знадобиться:

175 грамів м’якого вершкового масла;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

3 яйця кімнатної температури;

150 грамів борошна;

0,5 чайної ложки розпушувача;

70 мл кефіру кімнатної температури.

Начинка:

6-8 половинок консервованих персиків або 3-4 свіжих;

30 грамів вершкового масла;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка лимонного соку.

Процес приготування: Духовку розігріти до 170 градусів. Форму застелити пергаментом. Консервовані персики нарізати часточками, обсушити паперовим рушником.

На сковороді розтопити вершкове масло, акуратно викласти персики, присипати цукром, збризнути лимонним соком і протушити 1-2 хвилини з кожного боку. Перекласти в холодний посуд.

Для тіста – борошно просіяти з розпушувачем. Вершкове масло, збити з цукром до пишної, кремової маси. Не припиняючи збивати, по одному ввести яйця з ванільним екстрактом. Добре збити, періодично очищаючи стінки чаші. У 2-3 прийоми додати борошно з розпушувачем і кефір, не вимішуючи тісто довго, інакше пиріг буде щільним. Викласти тісто в підготовлену форму, розподілити часточки персиків.

Випікати 30-40 хв. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.

Панкейки з цільнозерновим борошном та карамелізованими яблуками

– Ці пишні панкейки, щедро просочені карамельним соусом та доповнені карамелізованими пряними яблуками, стануть чудовим недільним сніданком. Цільнозернове борошно робить їхню текстуру трохи незвичною, але надає дуже приємного присмаку, – розповідає Ольга

З цієї порції виходить 8-9 великих панкейків.

Для яблук у карамелі нам потрібно: 5 твердих яблук Фуджі, очистити, видалити серцевину і розрізати кожне на 12 часточок. 200 грамів коричневого цукру, 55 мілілітрів води, 1 чайна ложка меленої кориці, трохи меленого мускатного горіха, щіпка солі, 1,5 чайна ложка лимонного соку, 50 грамів вершкового масла

Панкейки:

125 грамів пшеничного борошна;

125 грамів пшеничного цільнозернового борошна;

40 грамів цукру;

1,5 чайної ложки розпушувача;

0,5 чайної ложки соди;

0,25 чайної ложки солі;

400-420 грамів кефіру;

2 великі яйця;

15 грамів рослинної олії в тісто + 1 столова ложка для змащування сковороди.

Процес приготування: Для карамелізованих яблук розігріти сковороду, викласти на неї цукор, влити воду, на сильному вогні довести до кипіння, дочекатися повного розчинення цукру.

Зменшити вогонь і випарувати сироп приблизно на 1/4. Викласти в сковороду яблука, додати корицю, мускатний горіх, сіль, перемішати, щоб карамель рівномірно покрила яблука.

Готувати, щоб яблука трохи розм’якшилися, але не перетворилися на кашу. Вмішати лимонний сік та олію, зняти з вогню.

Для панкейків – у великій мисці змішати обидва види борошна, цукор, розпушувач, соду та сіль. В іншій мисці змішати кефір, яйця та масло. Влити рідку суміш у суху, швидко перемішати дерев’яною або силіконовою ложкою. Ретельно вимішувати тісто не потрібно, в ньому можуть залишитися грудочки, просто всі сухі інгредієнти мають бути зволожені.

Добре розігріти сковороду з антипригарним покриттям, пензликом дуже тонко змастити її олією (це важливий момент у приготуванні панкейків, вони повинні смажитися на практично сухій сковороді і не плавати в маслі).

Викладати порцію тіста на сковороду (я використовую мірну ложку на 1/3 чашки – 82 мілілітрів, щоб отримати великий млинець, діаметром 10-12 мілімерів. Тісто густе, воно не розтікається і я вирівнюю його зворотним боком ложки).

Смажити панкейки до золотистого кольору по 2-3 хвилини з кожного боку. Викладати панкейки на тарілку по 2-3 штуки, поливаючи кожен карамеллю з яблук. Відразу подати до столу.

Холодник з огірками і редисом

– Холодник — це та сама окрошка. Але в мене в сім’ї традиційно холодником називається найлегший варіант окрошки, без м’яса і навіть без картоплі. А ось заправку для охолодження я, навпаки, роблю густіше, для чого перетираю блендером сир з кефіром і потім доливаю ще кефіру або закваски. Виходить дуже густа, кремова закваска для легкого супу, який чудово втамовує спрагу та голод і спеку, – розповідає Ольга.

Рецепт:

по 1 пучку кропу та зеленої цибулі дрібно нарізати;

4-5 яєць відварити;

4 свіжих огірка, пучок редиски натерти на великій тертці;

250 грамів жирного сиру;

1,2 літру кефіру;

відварена картопля (за бажанням).

Приготування: сіль, мелений чорний перець, терту редиску змішати. Залишити на 10 хвилин. Сир протерти блендером з 200 мілілітрами кефіру, влити решту кефіру, посолити і поперчити. Огірки вимити, обсушити та нарізати тонкою соломкою. По тарілках розкласти зелень, перетерту з редиску та огірки. Залити кефірно-сирною сумішшю, зверху викласти нарізане яйце і подати до столу.

Лимонний пиріг

200 грамів вершкового масла;

1 чайна ложка розпушувача;

500 грамів борошна;

200 мілілітрів кефіру;

2 лимони;

1-2 столових ложки крохмалю;

300 грамів цукру.

Приготвуання: масло добре охолодити, нарізати кубиками. Перемішати з борошном і розпушувачем до отримання крихти, влити кефір та замісити еластичне тісто, замотати в плівку, відправити в холодильник на 1 годину.

Лимони обре промити, нарізати і змолоти в блендері або м’ясорубці, змішати з цукром і крохмалем і залишити на 10-15 хвилин.

Духовку розігріти до 210 градусів. Тісто розгорнути, розділити на 2 частини і кожну розкотити в круглий коржик не дуже тонко. Одне коло викласти у форму, змащену олією. Зверху розподілити лимонну начинку. Накрити другим колом і ретельно защипнути краї. Верх наколоти вилкою.

Поставити у духовку на 40-45 хвилин. Готовий пиріг залишити у формі на 5 хвилин, потім викласти на тарілку, за бажання можна посипати цукровою пудрою.

Сподіваємося ці рецепти припадуть вам до душі. Смачного!

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