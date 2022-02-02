Есть ли в мире еще народ, кроме украинцев, не представляющий свою жизнь без гречки?

С ней у нас готовят супы, оладьи, галушки, гречаники, каши, даже конфеты делают из гречки.

Гречка — цельное зерно, являющееся настоящим суперпродуктом. При невысокой калорийности, оно чрезвычайно питательно: 150 г гречневой крупы содержит 5,5 г белка, 1 г жира, 30 г углеводов, 4 г клетчатки, 130 мг калия, 100 мг фосфора, 70 мг магния, 11 мг кальция, 1,2 мг железа.

Также гречка богата витаминами, среди которых тиамин, рибофлавин, ниацин, фолаты, витамины K и витамин В6.

В гречке много железа, так что с ней не страшна анемия.

Она снижает уровень сахара в крови. Поэтому ее рекомендуют в питании людей с диабетом.

В ней сбалансирован комплекс белков, витаминов и минералов.

Гречка не содержит глютена, поэтому для людей с целиакией ее зерно и мука являются прекрасной диетической альтернативой.

Для похудения

Посредством гречки легко худеть, потому что организм получает все необходимое для своего функционирования.

Гречка придает ощущение сытости, что важно во время похудения. Человек, потребляющий гречку в этот период, не чувствует голода более длительное время, чем при употреблении других продуктов. Следовательно, он потребляет меньше калорий, но получает больше питательных веществ.

Для сердца

Доказана связь между здоровьем сердца и употреблением цельнозерновых продуктов. Гречка, как и другие цельнозерновые продукты, содержит клетчатку и ниацин, важные для сердца.

150 г гречневой крупы также содержит 1,4 мг ниацина. Его рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет от 14 до 16 мг. Ниацин, или витамин B3, необходим для превращения углеводов, жиров и белков в энергию, используемую клетками организма.

Пищевые волокна гречишного зерна помогают контролировать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск сердечных заболеваний и их осложнений.

Для пищеварения

Гречневая клетчатка помогает кишечнику эффективно переваривать пищу и стимулирует моторную функцию пищеварительного тракта, способствуя своевременному опорожнению.

Для нормализации уровня сахара

Являясь цельным зерном, гречка — источник сложных углеводов. Организму нужно больше времени, чтобы расщеплять сложные углеводы по сравнению с простыми. Это замедляет процесс пищеварения и помогает подольше поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Цельнозерновые продукты, содержащие сложные углеводы, являются отличным источником энергии, снабжая организм клетчаткой и минералами.

Гречневая крупа, как правило, безопасна для потребления и не должна вызывать побочных эффектов у большинства людей.

Очень редко встречается аллергия на гречку. В таких случаях при употреблении этой крупы может возникать ангионевротический отек слизистых оболочек или сыпь по типу крапивницы.

Самые полезные рецепты

Гречневая крупа является удобным компонентом здорового питания. Ее можно употреблять в сыром виде, чтобы легче усваивалась, предварительно замочив на несколько часов и сцедив. Или отварить и добавить в салаты или подавать в качестве гарнира.

Гречневая каша – полезная альтернатива готовым злаковым завтракам, ведь вы можете контролировать в ней содержание соли и сахара.

Гречневая каша по-купечески

Ингредиенты:

гречневая крупа – 120 г

куриное филе – 300 г

специи по вкусу

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 2 стакана

Морковь с луком нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле. В форму для запекания высыпаем гречневую крупу. Сверху кладем поджаренные овощи, а на них филе, нарезанное кубиками.

Стакан воды смешиваем со специями и вливаем в форму. Добавляем еще один стакан воды. Запекаем в духовке, закрыв форму фольгой 40 минут при температуре 180-200 градусов.

Таким же образом можно приготовить гречку и в мультиварке.

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Также из гречневой муки можно приготовить блины, прекрасно сочетающиеся с ягодами.

Блинчики гречневые веганские

Ингредиенты:

гречка зеленая 100 г;

питьевая вода 400 мл;

масло виноградной косточки 4 г;

соль или приправа 5 г.

Гречку перебрать, залить 200 мл воды. Оставить минимум на 4 часа при комнатной температуре. Можно и на 12.

Перебить гречку блендером, прямо с той водой, в которой ее замачивали. Долить еще 200 мл воды, добавить специи и два грамма масла.

На сковороду налить два грамма растительного масла, и пусть хорошо разогреется.

Жарить блины. Важно: они должны хорошо схватиться перед переворачиванием, потому что недожаренные будут рваться.

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Еще один вариант, например, на ужин – смешать кашу с яйцом, а затем обжарить ее на среднем огне несколько минут, далее по желанию добавить овощи, зелень, пряности.

А мафины из гречневой крупы – это вкусный десерт, который не содержит глютена и подходит людям с целиакией.

Из гречки можно приготовить вкусные и низкокалорийные гречаники.

Гречаники с куриным фаршем

Ингредиенты:

• яйцо 3 шт.

• фарш куриный 500-700 г

• соль

• сухари панировочные

• перец черный молотый

• крупа гречневая 1,5 стакана

• лук 1 головка

На мясорубке перемолоть готовую гречневую кашу. Мелко нарезать лук. Добавить в фарш сырым. Перемешать гречку с фаршем и добавить два яйца, соль и перец.

Сформировать котлеты и запанировать в яйце и сухарях. Обжарить с обеих сторон. Можно протушить гречаники минут семь в томатном соусе.