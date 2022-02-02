Чи є у світі ще народ, окрім українців, який не уявляє свого життя без гречки?

З нею у нас готують супи, оладки, галушки, гречаники, каші. Та навіть цукерки роблять з гречки.

Гречка — цільне зерно, що є справжнім суперпродуктом. За невисокої калорійності, воно надзвичайно поживне: 150 г гречаної крупи містить 5,5 г білка, 1 г жиру, 30 г вуглеводів, 4 г клітковини, 130 мг калію, 100 мг фосфору, 70 мг магнію, 11 мг кальцію, 1,2 мг заліза.

Також гречка багата на вітаміни, серед яких тіамін, рибофлавін, ніацин, фолат, вітаміни K та вітамін В6.

У гречці багато заліза, отже з нею не страшна анемія.

Вона знижує рівень цукру в крові. Тому її рекомендують у харчуванні людей з діабетом.

У ній збалансований комплекс білків, вітамінів та мінералів.

Гречка не містить глютену, тому для людей з целіакією її зерно та борошно є чудовою дієтичною альтернативою.

Для схуднення

За допомогою гречки легко худнути, тому що організм отримує все необхідне для свого функціонування.

Гречка надає відчуття ситості, що важливо під час схуднення. Людина, що споживає гречку у цей період, не відчуває голоду триваліший час, аніж при вживанні інших продуктів. Отже, вона споживає менше калорій, але отримує більше поживних речовин.

Для серця

Доведено зв’язок між здоров’ям серця і вживанням цільнозернових продуктів. Гречка, як і інші цільнозернові продукти, містить клітковину та ніацин, важливі для серця.

150 г гречаної крупи також містить 1,4 мг ніацину. Його рекомендована добова норма для дорослих становить від 14 до 16 мг. Ніацин, або вітамін B3, необхідний для перетворення вуглеводів, жирів і білків в енергію, що використовується клітинами організму.

Харчові волокна гречаного зерна допомагають контролювати рівень холестерину в крові, що зменшує ризик серцевих захворювань та їхніх ускладнень.

Для травлення

Гречана клітковина допомагає кишківнику ефективно перетравлювати їжу та стимулює моторну функцію травного тракту, сприяючи своєчасному випорожненню.

Для нормалізації рівня цукру

Як цільне зерно гречка є джерелом складних вуглеводів. Організму потрібно більше часу, щоб розщеплювати складні вуглеводи порівняно з простими. Це уповільнює процес травлення і допомагає довше підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Цільнозернові продукти, що містять складні вуглеводи, є чудовим джерелом енергії, забезпечуючи організм клітковиною та мінералами.

Гречана крупа здебільшого безпечна для споживання і не має викликати побічних ефектів у більшості людей.

Вкрай рідко зустрічається алергія на гречку. У таких випадках при вживанні цієї крупи може виникати ангіоневротичний набряк слизових оболонок або висипка по типу кропив’янки.

Найкорисніші рецепти

Гречана крупа є зручним компонентом здорового харчування. Її можна споживати у сирому вигляді, щоб легше засвоювалася, попередньо замочивши на кілька годин та зцідивши. Або відварити та додати в салати чи подавати як гарнір.

Гречана каша – корисна альтернатива готовим злаковим сніданкам, адже ви можете контролювати у ній вміст солі та цукру.

Гречана каша по-купецьки

Інгредієнти:

гречана крупа – 120 г;

куряче філе – 300 г;

спеції за смаком;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

вода – 2 склянки.

Моркву з цибулею дрібно нарізаємо й обсмажуємо на олії. У форму для запікання висипаємо гречану крупу. Зверху кладемо підсмажені овочі, а на них філе, нарізане кубиками.

Склянку води змішуємо зі спеціями і вливаємо в форму. Додаємо ще одну склянку води. Запікаємо в духовці, закривши форму фольгою на 40 хвилин за температури 180-200 градусів.

Так само можна приготувати гречку і в мультиварці.

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Також з гречаного борошна можна приготувати млинці, які чудово поєднуються з ягодами.

Млинці гречані веганські

Інгредієнти:

гречка зелена 100 г;

питна вода 400 мл;

олія з виноградної кісточки 4 г;

сіль або приправа 5 г.

Гречку перебрати, залити 200 мл води. Залишити щонайменше на 4 години за кімнатної температури. Можна й на 12.

Перебити гречку блендером, одразу з тією водичкою, в якій її замочували. Долити ще 200 мл води, додати спеції та два грами олії.

На пательню налити два грами олії, і нехай гарно розігріється.

Смажити млинці. Важливо: вони мають добре схопитися перед перевертанням, бо недосмажені будуть рватися.

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Ще один варіант, наприклад, на вечерю – змішати кашу з яйцем, а потім обсмажити її на середньому вогні кілька хвилин, далі за бажанням додати овочі, зелень, прянощі.

А мафіни з гречаної крупи – це смачний десерт, який не містить глютену та підходить людям з целіакією.

З гречки можна приготувати смачні та низькокалорійні гречаники.

Гречаники з курячим фаршем

Інгредієнти:

• яйце 3 шт.

• фарш курячий 500-700 г

• сіль

• сухарі панірувальні

• перець чорний мелений

• крупа гречана 1,5 склянки

• цибуля 1 головка

На м’ясорубці перемолоти готову гречану кашу. Дрібно нарізати цибулю. Додати до сирого фаршу. Перемішати гречку з фаршем і додати 2 яйця, сіль та перець.

Сформувати котлети та запанірувати їх у яйці та сухарях. Обсмажити з обох боків. Можна протушкувати гречаники хвилин сім у томатному соусі.