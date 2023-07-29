Кабачки можно и нужно мариновать на зиму. А мариновать их с кетчупом чили — непременно. Потому что это блюдо на столе не задерживается, разбирают на тарелки моментально.
Во-первых, это всегда приятный момент для хозяйки, а во-вторых, вы получите бешеную популярность у подруг, потому что все будут просить рецепт.
Для всех этих приятностей нужно уже сегодня, пока еще в разгаре сезон кабачков, приложить руки и время.
Ваших двух рук и двух часов вполне хватит.
Итак, вам понадобятся:
- Кабачки — 4 кг
- Травы для консервации (укроп, хрен, листья вишни) — 1 пучок
- Чеснок — 1 головка
Для маринада:
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 1 стакан
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 250 мл
- Кетчуп Чили — 250 мл
Далее пошагово.
1.Сначала простерилизуем чисто вымытые банки и раскладываем в них вымытые травы для консервации и нарезанный дольками чеснок.
2.Кабачки моем, нарезаем кольцами или полукольцами и закладываем в банки очень плотно.
3. Готовим маринад: в кастрюле смешиваем кетчуп чили, соль и сахар.
4. Добавляем воду, уксус и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и доводим маринад до кипения.
Еще кипящим маринадом заливаем банки с кабачками, закрываем крышками и стерилизуем банки.
Оставляем до зимы.
Источник: Смачно
Фото: сгенерировано ИИ