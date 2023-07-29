Кабачки можно и нужно мариновать на зиму. А мариновать их с кетчупом чили — непременно. Потому что это блюдо на столе не задерживается, разбирают на тарелки моментально.

Во-первых, это всегда приятный момент для хозяйки, а во-вторых, вы получите бешеную популярность у подруг, потому что все будут просить рецепт.

Для всех этих приятностей нужно уже сегодня, пока еще в разгаре сезон кабачков, приложить руки и время.

Ваших двух рук и двух часов вполне хватит.

Итак, вам понадобятся:

Кабачки — 4 кг

Травы для консервации (укроп, хрен, листья вишни) — 1 пучок

Чеснок — 1 головка

Для маринада:

Вода — 1,5 л

Сахар — 1 стакан

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 250 мл

Кетчуп Чили — 250 мл

Далее пошагово.

1.Сначала простерилизуем чисто вымытые банки и раскладываем в них вымытые травы для консервации и нарезанный дольками чеснок.

2.Кабачки моем, нарезаем кольцами или полукольцами и закладываем в банки очень плотно.

3. Готовим маринад: в кастрюле смешиваем кетчуп чили, соль и сахар.

4. Добавляем воду, уксус и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и доводим маринад до кипения.

Еще кипящим маринадом заливаем банки с кабачками, закрываем крышками и стерилизуем банки.

Оставляем до зимы.

Источник: Смачно

Фото: сгенерировано ИИ