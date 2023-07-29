Кабачки можна і треба маринувати на зиму. А маринувати їх з кетчупом чилі – неодмінно. Бо ця страва на столі не затримується, розбирають на тарілки вмить.
По-перше, це завжди приємний момент для господині, а по-друге, ви здобудете шалену популярність у подруг, бо всі проситимуть рецепт.
Для усіх цих приємностей треба вже сьогодні, поки ще в розпалі сезон кабачків, докласти рук і часу.
Ваших двох рук і двох годин цілком вистачить.
Отже вам знадобляться:
- Кабачки – 4 кг
- Трави для консервації (кріп, хрін, листя вишні) – 1 пучок
- Часник – 1 головка
Для маринаду:
- Вода – 1,5 л
- Цукор – 1 склянка
- Сіль – 2 ст. л.
- Оцет 9% – 250 мл
- Кетчуп Чилі – 250 мл
Далі покроково.
1.Спочатку простерилізуємо чисто вимиті банки і розкладаємо в них вимиті трави для консервації і нарізаний часточками часник.
2.Кабачки миємо, нарізаємо кільцями або півкільцями і закладаємо в банки дуже щільно.
3.Готуємо маринад: у каструлі змішуємо кетчуп чилі, сіль і цукор.
4.Додаємо воду, оцет і добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і доводимо маринад до кипіння.
Ще киплячим маринадом заливаємо банки з кабачками, закриваємо кришками і стерилізуємо банки.
Залишаємо до зими.
Джерело і фото: Смачно
Фото: згенеровано ШІ