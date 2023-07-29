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Їжа

Узимку здивуєте гостей: рецепт маринованих кабачків з кетчупом чілі

29 Липня 2023, 18:13
Валентина Андрейко журналістка
кабачки мариновані

Кабачки можна і треба маринувати на зиму. А маринувати їх з кетчупом чилі – неодмінно. Бо ця страва на столі не затримується, розбирають на тарілки вмить.

По-перше, це завжди приємний момент для господині, а по-друге, ви здобудете шалену популярність у подруг, бо всі проситимуть рецепт.

Для усіх цих приємностей треба вже сьогодні, поки ще в розпалі сезон кабачків, докласти рук і часу.

Ваших двох рук і двох годин цілком вистачить.

Отже вам знадобляться:

  • Кабачки – 4 кг
  • Трави для консервації (кріп, хрін, листя вишні) – 1 пучок
  • Часник – 1 головка

Для маринаду:

  • Вода – 1,5 л
  • Цукор – 1 склянка
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Оцет 9% – 250 мл
  • Кетчуп Чилі – 250 мл

Далі покроково.

1.Спочатку простерилізуємо чисто вимиті банки і розкладаємо в них вимиті трави для консервації і нарізаний часточками часник.

2.Кабачки миємо, нарізаємо кільцями або півкільцями і закладаємо в банки дуже щільно.

3.Готуємо маринад: у каструлі змішуємо кетчуп чилі, сіль і цукор.

4.Додаємо воду, оцет і добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і доводимо маринад до кипіння.

Ще киплячим маринадом заливаємо банки з кабачками, закриваємо кришками і стерилізуємо банки.

Залишаємо до зими.

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Джерело і фото: Смачно

Фото: згенеровано ШІ

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти
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