Упражнение вакуум применяется для стимуляции кровообращения, здоровья внутренних органов и очистки организма. О плюсах и минусах этого упражнения, а также о том, как его выполнять, Фактам ICTV рассказала инструктор по йоге Анастасия Макарьева.
Что такое вакуум живота
Это упражнения, при котором нужно полностью выдохнуть воздух, после этого задержать дыхание и по возможности максимально втянуть живот, якобы стараясь прижать пупок к позвоночнику.
В бодибилдинге и фитнесе упражнение популяризировал Арнольд Шварценеггер. Многие бодибилдеры считают, что вакуум помогает им улучшить внешний вид корпуса.
По словам Анастасии Макарьевой, такая техника есть и в йоге. Она известна как Уддияна‑бандха.
Зачем делать вакуум живота
Выполнение упражнения вакуум (Уддияна-бандха) улучшает:
- состояние при варикозе за счет уменьшения внутрибрюшного давления;
- работу желез внутренней секреции и внутренних органов в брюшной полости;
- перестальтику кишечника;
- пищеварение;
- работу репродуктивной системы.
Также вакуум стимулирует блуждающий нерв, что способствует успокоению, снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления, утверждает инструктор.
При этом Анастасия Макарьева предупреждает, что при всех своих плюсах брюшные манипуляции имеют ряд противопоказаний. А именно:
- критические дни у женщин или любые маточные кровотечения;
- беременность;
- вторая фаза цикла при попытках забеременеть;
- внутриматочная спираль в первые 3 месяца после установки; (врач должен снять все запреты на спорт и подтвердить, что спираль стоит хорошо);
- миомы матки, которые сопровождаются ростом и кровотечением, а также миомы на ножке;
- эндометриоз;
- диастаз более 4 см с вялой и переросшей белой линией живота и грыжами;
- острые инфекционные заболевания органов брюшной полости и малого таза;
- обострение хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь);
- гиперактивность органов и желез брюшной полости;
- спастические запоры или отсутствие стула более 2 дней;
- тромбоэмболия (тромбоз).
Детям также не стоит выполнять брюшные манипуляции до завершения полового созревания, советует инструктор.
Как делать вакуум живота
Анастасия Макарьева рассказала, как правильно выполнять технику Уддияна-бандха:
- Упритесь руками в колени и расслабьте плечи и корпус.
- Сделайте глубокий вдох носом.
- Сделайте опустошающий выдох через рот.
- Перекройте голосовую щель и прижмите подбородок к груди.
- Сделайте имитацию вдоха.
- Удерживайте живот втянутым пока хватает кислорода.
- Откройте голосовую щель. Поднимите подбородок.
- Вдохните носом.
- Выполняйте 10-20 повторений ежедневно.
При этом, по словам инструктора, упражнение нужно делать утром натощак. Максимум – можно выпить стакан воды. Это обязательное условие для комфортной и безопасной практики.