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Вакуум живота: особенности выполнения и противопоказания

7 ноября 2023, 14:02
Ирина Игнатова редакторка ленты
вакуум живота
Источник: Pixabay

Упражнение вакуум применяется для стимуляции кровообращения, здоровья внутренних органов и очистки организма. О плюсах и минусах этого упражнения, а также о том, как его выполнять, Фактам ICTV рассказала инструктор по йоге Анастасия Макарьева.

Что такое вакуум живота

Это упражнения, при котором нужно полностью выдохнуть воздух, после этого задержать дыхание и по возможности максимально втянуть живот, якобы стараясь прижать пупок к позвоночнику.

В бодибилдинге и фитнесе упражнение популяризировал Арнольд Шварценеггер. Многие бодибилдеры считают, что вакуум помогает им улучшить внешний вид корпуса.

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По словам Анастасии Макарьевой, такая техника есть и в йоге. Она известна как Уддияна‑бандха.

Зачем делать вакуум живота

Выполнение упражнения вакуум (Уддияна-бандха) улучшает:

  • состояние при варикозе за счет уменьшения внутрибрюшного давления;
  • работу желез внутренней секреции и внутренних органов в брюшной полости;
  • перестальтику кишечника;
  • пищеварение;
  • работу репродуктивной системы.

Также вакуум стимулирует блуждающий нерв, что способствует успокоению, снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления, утверждает инструктор.

При этом Анастасия Макарьева предупреждает, что при всех своих плюсах брюшные манипуляции имеют ряд противопоказаний. А именно:

  • критические дни у женщин или любые маточные кровотечения;
  • беременность;
  • вторая фаза цикла при попытках забеременеть;
  • внутриматочная спираль в первые 3 месяца после установки; (врач должен снять все запреты на спорт и подтвердить, что спираль стоит хорошо);
  • миомы матки, которые сопровождаются ростом и кровотечением, а также миомы на ножке;
  • эндометриоз;
  • диастаз более 4 см с вялой и переросшей белой линией живота и грыжами;
  • острые инфекционные заболевания органов брюшной полости и малого таза;
  • обострение хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь);
  • гиперактивность органов и желез брюшной полости;
  • спастические запоры или отсутствие стула более 2 дней;
  • тромбоэмболия (тромбоз).

Детям также не стоит выполнять брюшные манипуляции до завершения полового созревания, советует инструктор.

Как делать вакуум живота

Анастасия Макарьева рассказала, как правильно выполнять технику Уддияна-бандха:

  1. Упритесь руками в колени и расслабьте плечи и корпус.
  2. Сделайте глубокий вдох носом.
  3. Сделайте опустошающий выдох через рот.
  4. Перекройте голосовую щель и прижмите подбородок к груди.
  5. Сделайте имитацию вдоха.
  6. Удерживайте живот втянутым пока хватает кислорода.
  7. Откройте голосовую щель. Поднимите подбородок.
  8. Вдохните носом.
  9. Выполняйте 10-20 повторений ежедневно.

При этом, по словам инструктора, упражнение нужно делать утром натощак. Максимум – можно выпить стакан воды. Это обязательное условие для комфортной и безопасной практики.

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