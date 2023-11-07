Вправа вакуум застосовується для стимуляції кровообігу, здоров’я внутрішніх органів і очищення організму. Про плюси та мінуси цієї вправи, а також про те, як її виконувати, Фактам ICTV розповіла інструкторка з йоги Анастасія Макар’єва.
Що таке вакуум живота
Це вправа, під час якої потрібно повністю видихнути повітря, після цього затримати дихання і за можливості максимально втягнути живіт, ніби намагаючись притиснути пупок до хребта.
У бодибілдингу та фітнесі вправу популяризував Арнольд Шварценеггер. Багато бодибілдерів вважають, що вакуум допомагає їм поліпшити зовнішній вигляд корпусу.
За словами Анастасії Макар’євої, така техніка є і в йозі. Вона відома як Уддіяна-бандха.
Навіщо робити вакуум живота
Виконання вправи вакуум (Уддіяна-бандха) покращує:
- стан при варикозі завдяки зменшенню внутрішньочеревного тиску;
- роботу залоз внутрішньої секреції та внутрішніх органів у черевній порожнині;
- перестальтику кишечника;
- травлення;
- роботу репродуктивної системи.
Також вакуум стимулює блукаючий нерв, що сприяє заспокоєнню, зниженню частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, стверджує інструкторка.
Проте Анастасія Макар’єва попереджає, що за всіх своїх плюсів черевні маніпуляції мають низку протипоказань. А саме:
- критичні дні у жінок або будь-які маткові кровотечі;
- вагітність;
- друга фаза циклу при спробах завагітніти;
- внутрішньоматкова спіраль у перші 3 місяці після встановлення; (лікар має зняти всі заборони на спорт і підтвердити, що спіраль стоїть добре);
- міоми матки, які супроводжуються ростом і кровотечею, а також міоми на ніжці;
- ендометріоз;
- діастаз понад 4 см із млявою і перерослою білою лінією живота і грижами;
- гострі інфекційні захворювання органів черевної порожнини і малого таза;
- загострення хронічних захворювань ШКТ (гастрит, виразкова хвороба);
- гіперактивність органів і залоз черевної порожнини;
- спастичні закрепи або відсутність випорожнень понад 2 дні;
- тромбоемболія (тромбоз).
Дітям також не варто виконувати черевні маніпуляції до завершення статевого дозрівання, радить інструкторка.
Як робити вакуум живота
Анастасія Макар’єва розповіла, як правильно виконувати техніку Уддіяна-бандха:
- Упріться руками в коліна і розслабте плечі та корпус.
- Зробіть глибокий вдих носом.
- Зробіть спустошувальний видих через рот.
- Перекрийте голосову щілину і притисніть підборіддя до грудей.
- Зробіть імітацію вдиху.
- Утримуйте живіт втягнутим поки вистачає кисню.
- Відкрийте голосову щілину. Підніміть підборіддя.
- Вдихніть носом.
- Виконуйте 10-20 повторень щодня.
До того ж, за словами інструкторки, вправу потрібно робити вранці натщесерце. Максимум – можна випити склянку води. Це обов’язкова умова для комфортної та безпечної практики.