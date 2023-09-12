Исследование, проведенное Джанни Песом, преподавателем кафедры экспериментальной и клинической медицины Университета Сассари, подтвердило, что подъемы и спуски по лестнице могут способствовать долголетию. Такое же влияние имеют подъемы на крутые склоны или холмы.

По словам Джанни Пес, жители так называемых голубых зон, где физическая активность на открытом воздухе включает ежедневные подъемы и спуски по холмам, имеют более высокий ожидаемый срок жизни.

Исследование 2013 года также подтвердило эту зависимость между физической активностью и долголетием. Оно показало, что проживание в географических районах, где ежедневная физическая активность становится частью жизни, может значительно увеличить ее продолжительность.

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— Мой лучший совет для того, чтобы жить дольше, прост: любите своих друзей и семью и много занимайтесь физической активностью на свежем воздухе, например, поднимайтесь на холмы Сардинии, — отмечает Джанни Пес.

Спортивные тренеры подчеркивают, что подъемы улучшают состояние кожи и тела.

— Это предполагает больший расход калорий в течение дня, что день за днем становится ключевым фактором снижения веса, — рассказывает личный тренер Сандра Лорден Альварес.

Патрисия Гарин, терапевт мадридского центра красоты The Beauty Concept, добавляет, что подъем и спуск по лестнице могут быть эффективным оружием в борьбе с целлюлитом и улучшить состояние ног, ягодиц и сердечно-сосудистой системы.

Правильная осанка во время подъема и спуска по лестнице максимизирует пользу этого упражнения.

Представители спортивного клуба Arsenal Femenino Madrid отметили важность постоянного удержания корпуса (пресса) в активном состоянии, чтобы обеспечить правильное положение позвоночника.

Они же заявили, что стоит избегать перемещения веса вперед. Также важно сохранить лопатки сведенными друг к другу. Кроме того, во время подъема или спуска по лестнице полезно динамично двигать руками, активизируя все мышцы тела.