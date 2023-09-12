Дослідження, проведене Джанні Песом, викладачем кафедри експериментальної та клінічної медицини Університету Сассарі, підтвердило, що підйоми та спуски сходами можуть сприяти довголіттю. Такий самий вплив мають підйоми на круті схили або пагорби.

За словами Джанні Пес, жителі так званих “блакитних зон“, де фізична активність на відкритому повітрі включає щоденні підйоми та спуски по пагорбах, мають вищий очікуваний термін життя.

Дослідження 2013 року, також підтвердило цю залежність між фізичною активністю та довголіттям. Воно показало, що проживання в географічних районах, де щоденна фізична активність стає частиною життя, може значно збільшити його тривалість.

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– Моя найкраща порада для того, щоб жити довше, проста: любіть своїх друзів і сім’ю та багато займайтеся фізичною активністю на свіжому повітрі, наприклад, підіймайтеся на пагорби Сардинії, – наголошує Джанні Пес.

Спортивні тренери підкреслюють, що підйоми покращують стан шкіри та тіла.

– Це передбачає більшу витрату калорій протягом дня, що день за днем стає ключовим фактором зниження ваги, – розповідає особиста тренерка Сандра Лорден Альварес.

Патрісія Гарін, терапевт мадридського центру краси The Beauty Concept, додає, що підйом і спуск сходами можуть бути ефективною зброєю в боротьбі з целюлітом і покращенням стану ніг, сідниць та серцево-судинної системи.

Правильна постава під час підйому та спуску сходами максимізує користь цієї вправи.

Представники спортивного клубу Arsenal Femenino Madrid наголосили на важливості постійного утримання корпусу (пресу) в активному стані, щоб забезпечити правильне положення хребта.

Вони ж заявили, що варто уникнути переміщення ваги вперед. Також важливо зберігти лопатки зведеними одна до одної. Крім того, під час підйому або спуску по сходах корисно динамічно рухати руками, активізуючи всі м’язи тіла.