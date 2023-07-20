П’ятирічне дослідження вчених Массачусетської лікарні загального профілю (MGH) показало, що регулярні заняття спортом і заняття спортом тільки у вихідні приносять однакову користь для здоров’я серцево-судинної системи.

– Наш аналіз являє собою найбільше дослідження, спрямоване на вирішення цього питання, – зазначив кардіолог Шаан Хуршид.

У науковому експерименті взяли участь майже 90 тис. дорослих британців.

При цьому 42% учасників, які носили пристрої для запису фізичної активності, відповідали рекомендаціям NHS щодо фізичних вправ (150 хвилин від помірної до високої активності на тиждень), але виконували щонайменше половину з них за один або два дні.

Ще 24% регулярно займалися спортом протягом тижня, а 34% не займалися спортом взагалі.

У підсумку з’ясувалося, що у тих, хто займався фітнесом тільки у вихідні, та у тих, хто виділяв час на спорт протягом робочого тижня, ризик інсульту був нижчим на 27% у порівнянні з тими, хто взагалі ігнорував фізичну активність.

За словами вчених, результати показують, що фізична активність, навіть зосереджена в одному-двох днях на тиждень, все одно покращує серцево-судинні наслідки.