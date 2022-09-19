Іспанські вчені з Університету Алькала в Мадриді в ході дослідження показали, що фізична активність при високому індексі маси тіла (ІМТ) не може вплинути на фактори ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Повідомляється, що в обсерваційному дослідженні взяли участь 500 тис. осіб.

– Деякі дані свідчать про те, що кардіотренування може знизити вплив надмірної ваги на ризик серцево-судинних захворювань, – зазначає професор Педро Л. Валенсуела.

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За його словами, в цілому, в порівнянні з бездіяльністю, регулярна фізична активність знижувала фактори ризику ССЗ в кожній категорії людей з високим ІМТ. Але вона не компенсувала довгострокові негативні наслідки для здоров’я серця і судин.

Основна ідея отриманих результатів полягає в тому, що, хоча фізична активність дещо знижує ризик серцево-судинних захворювань, все ж основні зусилля органів охорони здоров’я для зниження ризику ССЗ мають бути зосереджені на боротьбі з надмірною вагою і ожирінням, наполягають дослідники.

Джерело: Instagram