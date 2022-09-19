Испанские ученые из Университета Алькала в Мадриде в ходе исследования показали, что физическая активность при высоком индексе массы тела (ИМТ) не может повлиять на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Сообщается, что в обсервационном исследовании приняли участие 500 тыс. человек.

— Некоторые данные свидетельствуют о том, что кардиотренировка может снизить влияние избыточного веса на риск сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечает профессор Педро Л. Валенсуэла.

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По его словам, в целом, по сравнению с бездействием, регулярная физическая активность снижала факторы риска ССЗ в каждой категории людей с высокой ИМТ. Но она не компенсировала долгосрочные негативные последствия для здоровья сердца и сосудов.

Основная идея полученных результатов заключается в том, что, хотя физическая активность несколько снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, все же основные усилия органов здравоохранения в снижении риска ССЗ должны быть сосредоточены на борьбе с избыточным весом и ожирением, настаивают исследователи.

Источник: Instagram