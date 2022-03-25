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От каких продуктов появляются прыщи: что стоит убрать из рациона

25 марта 2022, 17:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
От каких продуктов появляются прыщи: что стоит убрать из рациона
Источник: Pixabay

Людям с проблемной кожей лица стоит придерживаться диеты, чтобы не усугубить проблемы с акне. При этом есть ряд продуктов, которые могут быть триггерным фактором и ухудшать внешний вид кожи.

Дерматолог и косметолог Анна Немировская рассказала, каких продуктов стоит избегать при проблемах с кожей.

— Состояние кожи зависит от генетики, процессов, которые происходят в желудочно-кишечном тракте и гормонального фона. Особое влияние может оказывать неправильное питание и уход за лицом, — говорит Анна Немировская.

Питание является важной составляющей.

Для красоты кожи стоит ограничить такие продукты:

  • сладости (торты, шоколад, конфеты);
  • сладкие газированные напитки (Coca-Cola, Fanta);
  • алкоголь, особенно сладкий (вина, игристые вина);
  • сухофрукты (инжир, курага, финики);
  • мучное (белый хлеб, пампушки, булочки);
  • молочные продукты (молоко, творог, сметана);
  • кофе с содержанием молока (латте, капучино);
  • копченая еда (мясо, сосиски, рыба);
  • чрезмерно соленая и жирная пища (мясо жирных сортов);
  • фаст-фуд (бургеры, картошка фри);
  • закуски (чипсы, орешки, сухарики).

Этим продуктам, по словам врача, можно найти здоровую альтернативу.

— Вместо сладостей едим яблоки, груши, сливы и сезонные фрукты в ограниченном количестве. Белый хлеб заменяем черным и бездрожжевым. Разрешается молоко растительного происхождения, — объясняет Анна Немировская.

При этом для того, чтобы состояние кожи улучшилось, достаточно соблюдать строгую диету лишь месяц.

— Чтобы кожа стала лучше, достаточно придерживаться строгой диеты хотя бы месяц. Тогда станет понятно, на какие продукты реагирует кожа, и в дальнейшем их избегать, — комментирует специалист.

Важное влияние параллельно окажет и правильный уход за кожей.

— При своевременном обращении к дерматологу можно вылечить кожу и избежать появления пятен постакне и глубоких рубцов, — подводит итог дерматолог.

 

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Публикация от Косметолог Дерматолог Киев (@dr_nemirovskaya)

Как ухаживать кожей

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Теги
Диета , Здоровое питание , Проблемна шкіра
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