Людям с проблемной кожей лица стоит придерживаться диеты, чтобы не усугубить проблемы с акне. При этом есть ряд продуктов, которые могут быть триггерным фактором и ухудшать внешний вид кожи.
Дерматолог и косметолог Анна Немировская рассказала, каких продуктов стоит избегать при проблемах с кожей.
— Состояние кожи зависит от генетики, процессов, которые происходят в желудочно-кишечном тракте и гормонального фона. Особое влияние может оказывать неправильное питание и уход за лицом, — говорит Анна Немировская.
Питание является важной составляющей.
Для красоты кожи стоит ограничить такие продукты:
- сладости (торты, шоколад, конфеты);
- сладкие газированные напитки (Coca-Cola, Fanta);
- алкоголь, особенно сладкий (вина, игристые вина);
- сухофрукты (инжир, курага, финики);
- мучное (белый хлеб, пампушки, булочки);
- молочные продукты (молоко, творог, сметана);
- кофе с содержанием молока (латте, капучино);
- копченая еда (мясо, сосиски, рыба);
- чрезмерно соленая и жирная пища (мясо жирных сортов);
- фаст-фуд (бургеры, картошка фри);
- закуски (чипсы, орешки, сухарики).
Этим продуктам, по словам врача, можно найти здоровую альтернативу.
— Вместо сладостей едим яблоки, груши, сливы и сезонные фрукты в ограниченном количестве. Белый хлеб заменяем черным и бездрожжевым. Разрешается молоко растительного происхождения, — объясняет Анна Немировская.
При этом для того, чтобы состояние кожи улучшилось, достаточно соблюдать строгую диету лишь месяц.
— Чтобы кожа стала лучше, достаточно придерживаться строгой диеты хотя бы месяц. Тогда станет понятно, на какие продукты реагирует кожа, и в дальнейшем их избегать, — комментирует специалист.
Важное влияние параллельно окажет и правильный уход за кожей.
— При своевременном обращении к дерматологу можно вылечить кожу и избежать появления пятен постакне и глубоких рубцов, — подводит итог дерматолог.
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