Людям з проблемною шкірою обличчя варто дотримуватися дієти, щоб не погіршити проблеми з акне. Водночас є низка продуктів, які можуть бути тригерним чинником і погіршувати зовнішній вигляд шкіри.

Дерматолог і косметолог Анна Немировська розповіла, яких продуктів варто уникати за умови проблем зі шкірою.

– Стан шкіри залежить від генетики, процесів, які відбуваються в шлунково-кишковому тракті та гормонального фону. Особливий вплив може чинити неправильне харчування і догляд за обличчям, – говорить Анна Немирівська.

Харчування є важливою складовою.

Для краси шкіри варто обмежити вживання таких продуктів:

солодощі (торти, шоколад, цукерки);

солодкі газовані напої (Coca-Cola, Fanta);

алкоголь, особливо солодкий (вина, ігристі вина);

сухофрукти (інжир, курага, фініки);

вироби з борошна (білий хліб, пампушки, булочки);

молочні продукти (молоко, сир, сметана);

кава із вмістом молока (лате, капучино);

копчена їжа (м’ясо, сосиски, риба);

надмірно солона і жирна їжа (м’ясо жирних сортів);

фаст-фуд (бургери, картопля фрі);

закуски (чіпси, горішки, сухарики).

Цим продуктам, за словами лікаря, можна знайти здорову альтернативу.

– Замість солодощів їмо яблука, груші, сливи. Білий хліб замінюємо чорним або бездріжджовим. Дозволяється молоко рослинного походження, – пояснює Анна Немирівська.

Водночас для того, щоб стан шкіри поліпшився, достатньо дотримуватися дієти лише місяць.

– Щоб шкіра стала кращою, варто дотримуватися суворої дієти хоча б місяць. Тоді стане зрозуміло, на які продукти реагує шкіра, і надалі їх уникати, – коментує фахівець.

Важливим є і правильний догляд за шкірою.

– Якщо своєчасно звернутися до дерматолога, можна вилікувати шкіру і уникнути появи плям постакне і глибоких рубців, – підсумовує дерматолог.

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Як доглядати шкірою

Догляд за шкірою обличчя відрізняється залежно від сезону.

Влітку їй також потрібно приділяти чимало уваги, як і у холодний сезон.

Детальніше про те, як доглядати за шкірою влітку, читайте на нашому сайті.

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