Людям з проблемною шкірою обличчя варто дотримуватися дієти, щоб не погіршити проблеми з акне. Водночас є низка продуктів, які можуть бути тригерним чинником і погіршувати зовнішній вигляд шкіри.
Дерматолог і косметолог Анна Немировська розповіла, яких продуктів варто уникати за умови проблем зі шкірою.
– Стан шкіри залежить від генетики, процесів, які відбуваються в шлунково-кишковому тракті та гормонального фону. Особливий вплив може чинити неправильне харчування і догляд за обличчям, – говорить Анна Немирівська.
Харчування є важливою складовою.
Для краси шкіри варто обмежити вживання таких продуктів:
- солодощі (торти, шоколад, цукерки);
- солодкі газовані напої (Coca-Cola, Fanta);
- алкоголь, особливо солодкий (вина, ігристі вина);
- сухофрукти (інжир, курага, фініки);
- вироби з борошна (білий хліб, пампушки, булочки);
- молочні продукти (молоко, сир, сметана);
- кава із вмістом молока (лате, капучино);
- копчена їжа (м’ясо, сосиски, риба);
- надмірно солона і жирна їжа (м’ясо жирних сортів);
- фаст-фуд (бургери, картопля фрі);
- закуски (чіпси, горішки, сухарики).
Цим продуктам, за словами лікаря, можна знайти здорову альтернативу.
– Замість солодощів їмо яблука, груші, сливи. Білий хліб замінюємо чорним або бездріжджовим. Дозволяється молоко рослинного походження, – пояснює Анна Немирівська.
Водночас для того, щоб стан шкіри поліпшився, достатньо дотримуватися дієти лише місяць.
– Щоб шкіра стала кращою, варто дотримуватися суворої дієти хоча б місяць. Тоді стане зрозуміло, на які продукти реагує шкіра, і надалі їх уникати, – коментує фахівець.
Важливим є і правильний догляд за шкірою.
– Якщо своєчасно звернутися до дерматолога, можна вилікувати шкіру і уникнути появи плям постакне і глибоких рубців, – підсумовує дерматолог.
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Як доглядати шкірою
Догляд за шкірою обличчя відрізняється залежно від сезону.
Влітку їй також потрібно приділяти чимало уваги, як і у холодний сезон.
Детальніше про те, як доглядати за шкірою влітку, читайте на нашому сайті.
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