На либидо мужчин могут влиять работа, стресс, усталость, проблемы в семье, недостаток сна и отдыха. Эти факторы приводят к сбоям в функционировании организма.

Помимо появления неврологических, психологических, сердечных и желудочных проблем, мужчины всех возрастов нередко реагируют на жизненные трудности снижением либидо. Это приводит к появлению новых психологических проблем, касающихся сексуальной жизни.

Сексолог Татьяна Славина рассказала в социальных сетях, как повысить либидо у мужчин.

— Снижение либидо — это нормальный физиологический процесс. Организм так реагирует на ненужные ему раздражители, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Помогите организму, и сексуальный аппетит вернется, — отметила специалист.

Славина дала несколько советов, которые могут помочь повысить либидо у мужчин:

Остановитесь. Сделайте перерыв, возьмите отпуск, смените обстановку. Необходимо выдохнуть, снизить уровень стресса, уменьшить количество целей и задач. Снижение либидо может провоцировать именно усталость; Увеличьте количество сна и прогулок на свежем воздухе. Откажитесь от алкоголя, бросьте курить и займитесь спортом; Измените питание: необходимо уменьшить количество углеводов, сахаров и тяжелых жиров. Увеличьте употребление белков. В целом стоит обратить внимание на вес, ведь он влияет на проблемы с интимной жизнью; Просмотрите сексуальные сценарии. Можно увеличить время для прелюдий и, возможно, добавить сексуальные игрушки. Не спешите переходить именно к половому акту. Лучше больше времени уделить половым ласкам, поцелуям, прикосновениям.

По словам сексолога, если и это не помогает, не спешите принимать фармацевтические препараты. Нормализовать либидо может также помочь консультация специалиста.

Источник: Татьяна Славина