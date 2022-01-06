На лібідо чоловіків може впливати робота, стрес, втома, проблеми в сім’ї, брак сну та відпочинку. Ці фактори призводять до збоїв у функціонуванні організму.

Крім появи неврологічних, психологічних, серцевих і шлункових проблем чоловіки різного віку нерідко реагують на життєві труднощі зниженням лібідо. Яке призводить до появи нових психологічних проблем, які стосуються сексуального життя.

Сексолог Татьяна Славіна розповіла у соціальних мережах, як підвищити лібідо у чоловіків.

– Зниження лібідо – це нормальний фізіологічний процес. Організм так реагує на непотрібні йому подразники, щоб відпочити та зібратися з силами. Допоможіть організму, і сексуальний апетит повернеться, – зазначила спеціалістка.

Славіна дала декілька порад, які можуть допомогти підвищили лібідо у чоловіків:

Зупиніться. Зробіть перерву, візьміть відпустку, змініть обстановку. Необхідно видихнути, знизити рівень стресу, зменшити кількість цілей та завдань. Зниження лібідо може провокувати саме втома; Збільшіть кількість сну та прогулянок на свіжому повітрі. Відмовтеся від алкоголю, киньте палити та займіться спортом; Змініть харчування: необхідно зменшити кількість вуглеводів, цукрів та важких жирів. Збільшіть вживання білків. Загалом варто звернути увагу на вагу, адже вона впливає на проблеми з інтимним життям; Перегляньте сексуальні сценарії. Можна збільшити час для прелюдій та, можливо, додати сексуальні іграшки. Не поспішайте переходити саме до статевого акту. Краще більше часу приділити статевим ласкам, поцілункам, дотикам.

За словами сексолога, якщо і це не допомагає, не поспішайте приймати фармацевтичні препарати. Нормалізувати лібідо може також допомогти консультація спеціаліста.

Джерело: Татьяна Славіна