Война круто изменила правила нашей жизни, в том числе интимной. С какими сексуальными проблемами сегодня сталкиваются украинцы и как их решить, рассказывает психолог, сексолог и психотерапевт Алена Щербань.

Все проблемы от стресса

— “Можно ли заниматься сексом во время войны?” – В последнее время клиенты довольно часто задают мне этот вопрос, – говорит Алена Щербань. – Правильный ответ на него: заниматься сексом можно никогда, потому что это абсолютно нормальная потребность организма.

Другое дело, что в стрессовый период сексуальные привычки и возможности меняются. Когда существует реальная угроза жизни, репродуктивная функция может отключиться.

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У женщин смещается или исчезает менструальный цикл, существуют проблемы с возбуждением, наблюдается вагинизм (рефлекторное сокращение мышц при попытке проникновения, вызывающего боль).

Мужчинам тоже достается: преждевременная эякуляция или отсутствие эрекции не позволяют насладиться сексом. Все это – последствия мощного стресса, влияющего на эндокринную систему и выработку гормонов. Надпочечник с удвоенной силой производит кортизол – гормон стресса, который подавляет выработку половых гормонов (тестостерона и эстрогена).

Классическое правило секса

Другая реакция организма на стресс – гиперсексуальность. Например, у мужчин, участвующих в боевых действиях, происходит повышенная выработка тестостерона. Они более возбуждены, чем женщины, и нуждаются в сексуальной разрядке, которая дает им возможность отвлечься и расслабиться.

У женщин тестостерон сбалансирован эстрогеном (гормон, регулирующий работу половых органов женщины), поэтому при опасности секс – последнее, о чем они думают. В стрессовые моменты психика женщины вообще может находиться в состоянии регресса.

По сути это состояние психики ребенка, поэтому половой контакт женщина может расценивать как проявление насилия со стороны мужчины. Обязательно объясните партнеру, что вы не можете заниматься сексом, но ваш отказ не означает, что вы его не хотите.

В сексологии существует классическое правило: тот, кто хочет секса больше, должен подстроиться под того, кто хочет секса меньше. В сексуальных отношениях не должно быть никакого давления. К счастью, когда пар оказывается в безопасности, организм прекращает производить большое количество кортизола и либидо возвращается, а сексуальные отношения снова становятся такими же приятными, как и раньше.

Синдром вины выжившего

Люди, переживающие синдром уцелевшего сознательно лишают себя секса, произнося: “Как можно заниматься сексом, когда вокруг столько страданий?”

— Чувство вины не дает им расслабиться и получить удовольствие. Но стоит осознать, что на жизнь других людей никак не влияет тот факт, занимаетесь ли вы сексом или нет. К тому же секс – отличный способ вернуть себе контроль и получить приятные эмоции, – говорит Алена Щербань.

Сделайте это утром

Если вы решите заняться сексом, прежде чем начать физический контакт попробуйте расслабиться: ваше тело сейчас слишком напряжено. Вместе с партнером посмотрите романтический фильм, устройте ужин со свечами и вином, примите ванну с пеной и аромаслами.

Не забывайте об объятиях и поцелуях. И только когда испытаете сексуальный интерес к партнеру, переходите к предварительным ласкам. Не изнасилуйте себя, если секса не хочется.

Еще один совет: попробуйте заняться сексом утром, а не вечером. Утром уровень половых гормонов в организме человека самый высокий (именно поэтому у мужчин спонтанно возникает утренняя эрекция).

Пары, живущие на расстоянии, тоже нуждаются в сексе, но война не дает им возможности побыть вместе. И хотя слово не может заменить прикосновение любимого человека, попытайтесь помочь партнеру расслабиться благодаря сексу по телефону. Поделитесь собственными эротическими фантазиями, пообещав их реализовать, когда встретитесь. Если же вы остались с сексуальным желанием наедине – мастурбируйте. Это действенный способ быстро расслабиться. Помните, несмотря на войну жизнь продолжается, поэтому не отказывайте себе в удовольствии.

Источник: Алена Щербань