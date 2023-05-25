О важности воды для человеческого организма известно, наверное, всем.

Она улучшает пищеварение, помогает регулировать температуру тела и контролировать вес, очищает организм от вредных токсинов.

Употребление достаточного количества жидкости заряжает нас энергией, улучшает состояние кожи, суставов и мышц.

А если к обычной воде добавить определенные ингредиенты, то напиток станет не только полезным, но и поможет контролировать вес. Речь идет о воде Сасси.

Факты ICTV узнавали, что такое вода Сасси, как ее приготовить и как напиток влияет на похудение.

Что такое вода Сасси

Это напиток, который готовится на основе лимонов, огурцов, имбиря и мяты. Уникальный рецепт этой воды придумала известная в США эксперт по диетологии и спортивному питанию Синтия Сасс.

Ингредиенты воды Сасси подобраны таким образом, чтобы напиток сжигал лишний жир, ускорял метаболизм, улучшал пищеварение и очищал организм.

Люди, которые пили эту воду в соответствии с рекомендациями, заметили, что она действительно помогает следить за фигурой и регулировать вес.

Кроме того, было проведено несколько исследований, согласно которым, те женщины с лишними килограммами, пившие воду Сасси в течение двух месяцев, заметно похудели. Впоследствии эти данные были проверены и подтверждены.

Полезные свойства воды Сасси:

Улучшает иммунитет — этому способствует свежий лимон и имбирь.

— этому способствует свежий лимон и имбирь. Помогает кишечнику — имбирь помогает пищеварению, а мята улучшает состояние при вздутии живота.

— имбирь помогает пищеварению, а мята улучшает состояние при вздутии живота. Восстанавливает кожу и волосы .

. Снижает уровень сахара в крови — корень имбиря регулирует уровень сахара и холестерина в крови. Также он улучшает липидные профили и уровень глюкозы в крови.

Как приготовить эффективную воду для похудения

Чтобы приготовить уникальный напиток, вам понадобится:

Очищенная вода — 1,5 л.

Имбирь — 1 ст. л.

Огурец — 1-2 шт.

Лимон — 1-2 шт.

Мята — 12 листочков.

Сначала тщательно вымойте все ингредиенты. Теперь натрите очищенный имбирь на терке, нарежьте огурец и лимон тонкими ломтиками.

Все подготовленные ингредиенты вместе с мятой добавьте в воду. Перелейте напиток в удобную емкость и оставьте в холодильнике на ночь. За это время вода Сасси настоится, и ее можно будет употреблять.

Что скажет нутрициолог

Нутрициолог и биолог Снежана Ворошилова отмечает, что рецепт воды Сасси придумала американская диетолог Синтия Сасс. С тех пор напиток стал называться детокс-вода; вода, сжигающая жир; тонизирующая вода.

— Эфирные масла и другие компоненты — мята, имбирь, лайм и лимон — действительно обладают лечебными свойствами. В воду их попадает немного, если просто заливать, но все же попадает, — говорит нутрициолог.

Чтобы активные вещества попали в воду, Ворошилова советует немного измельчать ингредиенты и уже затем добавлять в жидкость.

Теперь главное: ждать ли результата от воды Сасси? По словам нутрициолога, процесс детокса очень сложный и при нормальной физиологии происходит и без чудо-воды.

— Если человек будет потреблять больше калорий, чем тратит, худеть он не будет. И вода Сасси не поможет. Если человек питается несбалансировано, имеет определенный дефицит питательных веществ — эта вода принципиально ничего не решит, — говорит Ворошилова.

Но, по словам нутрициолога, вода Сасси — неплохой способ добавить в рацион мяту, лайм, лимон и имбирь и в целом увеличить количество выпитой воды.