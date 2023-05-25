Про важливість води для людського організму відомо, напевно, усім.

Вона покращує травлення, допомагає регулювати температуру тіла та контролювати вагу, очищає організм від шкідливих токсинів.

Вживання достатньої кількості рідини на добу заряджає нас енергією, покращує стан шкіри, суглобів та м’язів.

А якщо до звичайної води додати певні інгредієнти, то напій стане не лише корисним, а й допоможе контролювати власну вагу. Йдеться про воду Сассі.

Факти ICTV дізнавалися, що таке вода Сассі, як її приготувати та як напій впливає на схуднення.

Що таке вода Сассі

Це напій, який готується на основі лимонів, огірків, імбиру та м’яти. Унікальний рецепт цієї води склала відома в США експертка з дієтології та спортивного харчування Сінтія Сасс.

Інгредієнти води Сассі підібрані таким чином, щоб напій спалював зайвий жир, прискорював метаболізм, поліпшував травлення та очищав організм.

Люди, які пили цю воду згідно з рекомендаціями, помітили, що вона справді допомагає стежити за фігурою та регулювати вагу.

Крім того, було проведено кілька досліджень, згідно з якими ті жінки із зайвими кілограмами, що пили воду Сассі протягом двох місяців, помітно схудли. Згодом ці дані були перевіренні та підтвердженні.

Корисні властивості води Сассі:

Покращує імунітет – цьому сприяє свіжий лимон та імбир.

– цьому сприяє свіжий лимон та імбир. Допомагає кишківнику – імбир допомагає травленню, а м’ята покращує стан під час здуття живота.

імбир допомагає травленню, а м’ята покращує стан під час здуття живота. Відновлює шкіру та волосся.

Знижує рівень цукру в крові – корінь імбиру регулює рівень цукру та холестерину в крові. Також він покращує ліпідні профілі й рівень глюкози в крові.

Як приготувати ефективну воду для схуднення

Щоб приготувати унікальний напій, вам знадобиться:

Очищена вода – 1,5 л.

Імбир – 1 ст. л.

Огірок – 1-2 шт.

Лимон – 1-2 шт.

М’ята – 12 листочків.

Спершу ретельно помийте усі інгредієнти. Тепер натріть очищений імбир на терці, наріжте огірок та лимон тонкими скибочками.

Усі підготовлені інгредієнти разом з м’ятою додайте у воду. Перелийте напій у зручну місткість та залиште в холодильнику на ніч. За цей час вода Сассі настоїться і її можна буде вживати.

Що скаже нутриціолог

Нутриціолог та біолог Сніжана Ворошилова зазначає, що рецепт води Сассі створила американська дієтолог Сінтія Сасс. Відтоді напій почали називати детокс-вода; вода, яка спалює жир; тонізувальна вода.

– Ефірні олії та інші компоненти – м‘ята, імбир, лайм та лимон – справді мають лікарські властивості. До води їх потрапляє небагато, якщо просто заливати, але все ж потрапляє, – каже нутриціолог.

Щоб активні речовини потрапили у воду, Ворошилова радить трішки подрібнювати інгредієнти та вже потім додавати до рідини.

Тепер головне: чи чекати на результат від води Сассі? За словами нутриціолога, процес детоксу дуже складний та за нормальної фізіології відбувається і без диво-води.

– Якщо людина споживатиме більше калорій, ніж витрачає, худнути вона не буде. І вода Сассі не допоможе. Якщо людина харчується не збалансовано, має певні дефіцити поживних речовин – ця вода принципово нічого не вирішить, – каже Ворошилова.

Але, за словами нутриціолога, вода Сассі – непоганий спосіб додати до раціону м‘яту, лайм, лимон та імбир та й загалом збільшити кількість випитої води.