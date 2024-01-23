Джин — ароматный алкогольный напиток, который получают путем перегонки настойки из ягод можжевельника на зерновом спирте.
Как правильно пить джин, советы, с чем лучше всего его миксовать — читайте в материале Фактов ICTV.
История джина
Сначала джин был чисто лекарственным напитком, который изготавливали монахи и алхимики южной Италии, Фландрии и Нидерландов. Его создавали из дистиллятов винограда и зерна.
Большую популярность джин получил в Англии после представления женевера — голландского и бельгийского напитка, который также использовался как лекарственное средство от малярии. А чуть позже джин стал алкогольным символом Туманного Альбиона.
Одним из преимуществ джина стала его низкая цена, позволявшая покупать напиток даже бедным. Тогда не стоял вопрос с чем пить джин.
В середине XVIII века Англия стала свидетелем лихорадки джина, когда тысячи людей подвергались неустанному пьянству, теряли рассудительность, совершали грабежи и продавали последнее, чтобы обеспечить себе очередной порцией.
Остановить алкогольный беспорядок удалось благодаря введению высоких налогов на производство джина, что привело к существенному повышению его стоимости.
С чем пить джин: варианты
Во время оккупации Индии британские солдаты и официальные лица использовали хинин как меру предосторожности от малярии.
Чтобы улучшить вкус, они добавляли его в воду с сахаром, а в дальнейшем его начали комбинировать с алкогольными ингредиентами, такими как джин.
Сегодня не возникает вопроса с чем пить джин. Его пьют мартини, кампари, водкой, бренди, тоником, сиропами и фруктовыми соками. Предлагаем несколько рецептов.
Негрони — рецепт коктейля с джином
Ингредиенты
- 30 мл джина
- 30 мл красного вермута30 мл кампари
- кубики льда
- апельсиновая корка (для украшения)
Приготовление
- Наполните бокал для коктейля льдом.
- Добавьте джин, красный вермут и кампари.
- Осторожно перемешайте ингредиенты ложкой для коктейлей.
- Украсьте напиток апельсиновой коркой.
Джин-тоник с огурцом и базиликом
Ингредиенты
- 50 мл джина
- 100 мл тоника
- 1/4 огурца
- несколько листочков базилика
- лед
Приготовление
- Наполните большой бокал для коктейля льдом.
- Добавьте джин и тоник.
- Положите тонкие ломтики огурца и украсьте листочками базилика.
- Перемешайте ложкой для коктейля и наслаждайтесь.