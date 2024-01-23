Джин — ароматный алкогольный напиток, который получают путем перегонки настойки из ягод можжевельника на зерновом спирте.

Как правильно пить джин, советы, с чем лучше всего его миксовать — читайте в материале Фактов ICTV.

История джина

Сначала джин был чисто лекарственным напитком, который изготавливали монахи и алхимики южной Италии, Фландрии и Нидерландов. Его создавали из дистиллятов винограда и зерна.

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Большую популярность джин получил в Англии после представления женевера — голландского и бельгийского напитка, который также использовался как лекарственное средство от малярии. А чуть позже джин стал алкогольным символом Туманного Альбиона.

Одним из преимуществ джина стала его низкая цена, позволявшая покупать напиток даже бедным. Тогда не стоял вопрос с чем пить джин.

В середине XVIII века Англия стала свидетелем лихорадки джина, когда тысячи людей подвергались неустанному пьянству, теряли рассудительность, совершали грабежи и продавали последнее, чтобы обеспечить себе очередной порцией.

Остановить алкогольный беспорядок удалось благодаря введению высоких налогов на производство джина, что привело к существенному повышению его стоимости.

С чем пить джин: варианты

Во время оккупации Индии британские солдаты и официальные лица использовали хинин как меру предосторожности от малярии.

Чтобы улучшить вкус, они добавляли его в воду с сахаром, а в дальнейшем его начали комбинировать с алкогольными ингредиентами, такими как джин.

Сегодня не возникает вопроса с чем пить джин. Его пьют мартини, кампари, водкой, бренди, тоником, сиропами и фруктовыми соками. Предлагаем несколько рецептов.

Негрони — рецепт коктейля с джином

Ингредиенты

30 мл джина

30 мл красного вермута30 мл кампари

кубики льда

апельсиновая корка (для украшения)

Приготовление

Наполните бокал для коктейля льдом. Добавьте джин, красный вермут и кампари. Осторожно перемешайте ингредиенты ложкой для коктейлей. Украсьте напиток апельсиновой коркой.

Джин-тоник с огурцом и базиликом

Ингредиенты

50 мл джина

100 мл тоника

1/4 огурца

несколько листочков базилика

лед

Приготовление

Наполните большой бокал для коктейля льдом. Добавьте джин и тоник. Положите тонкие ломтики огурца и украсьте листочками базилика. Перемешайте ложкой для коктейля и наслаждайтесь.