Джин – ароматний алкогольний напій, який отримують шляхом перегонки настоянки з ягід ялівцю на зерновому спирті.

Як правильно пити джин, поради, з чим краще за все його міксувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Історія джину

Спочатку джин був суто лікарським напоєм, який виготовляли монахи і алхіміки південної Італії, Фландрії та Нідерландів. Його створювали з дистилятів винограду та зерна.

Зараз дивляться

Велику популярність джин здобув в Англії після представлення женеверу – голландського та бельгійського напою, що також використовувався як лікарський засіб від малярії. А трохи згодом джин став алкогольним символом Туманного Альбіону.

Однією з переваг джину стала його низька ціна, що дозволяла купувати напій навіть бідним. Тоді не поставало питання із чим пити джин.

У середині XVIII століття Англія стала свідком лихоманки джину, коли тисячі людей піддавалися невпинному пияцтву, втрачали розсудливість, вчиняли грабежі та продавали останнє, щоб забезпечити собі черговою порцію.

Зупинити алкогольний безлад вдалося завдяки введенню високих податків на виробництво джину, що призвело до суттєвого підвищення його вартості.

Із чим пити джин: варіанти

Під час окупації Індії британські солдати та офіційні особи використовували хінін як запобіжний захід від малярії.

Щоб поліпшити смак, вони додавали його до води з цукром, а у подальшому почали комбінувати з алкогольними інгредієнтами, як-от джин.

Сьогодні не постає питання із чим пити джин. Його п’ють з мартіні, кампарі, горілкою, бренді, тоніком, сиропами та фруктовими соками. Пропонуємо кілька рецептів.

Негроні – рецепт коктейлю з джином

Інгредієнти

30 мл джину

30 мл червоного вермуту

30 мл кампарі

кубики льоду

Апельсинова корка (для прикраси)

Приготування

Наповніть келих для коктейлю льодом. Додайте джин, червоний вермут і кампарі. Обережно перемішайте інгредієнти ложкою для коктейлів. Прикрасьте напій апельсиновою коркою.

Джин-тонік з огірком та базиліком

Інгредієнти

50 мл джину

100 мл тоніку

1/4 огірка

кілька листочків базиліку

лід

Приготування

Наповніть великий келих для коктейлю льодом. Додайте джин та тонік. Покладіть тонкі скибочки огірка та прикрасьте листочками базиліка. Перемішайте ложкою для коктейлю і насолоджуйтесь.