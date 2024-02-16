Цей насичений напій приваблює справжніх поціновувачів. Про унікальні смакові відтінки різних сортів благородного напою, способи дегустації та закуски – у матеріалі Фактів ICTV.

Національні особливості

Перший крок до гастрономічної подорожі – правильний вибір віскі. Адже сьогодні він просто вражає: шотландське, ірландське, американське, канадське, японське і навіть українське.

Кожна країна виробляє міцний алкогольний напій за власною технологією. Шотландці стверджують, що робити віскі їх навчили християнські місіонери, які отримали знання від хрестоносців.

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Але в Шотландії виноград замінили на ячмінь і розробили власний унікальний напій, що отримав назву uisge beatha. Згодом термін трансформувався у віскі.

Як правильно пити віскі

Багато хто любить віскі, але далеко не кожен знає, як і з чим його правильно пити. Перший спосіб – насолоджуватися чистим віскі кімнатної температури, ретельно смакуючи кожен нюанс і насолоджуючись виразним смаком і ароматами.

Інший – охолодженим до 18-20°C, з льодом, колою або содовою. Але попри різні варіанти, існує ключове правило 5 S, яке вигадали шотландці: sight – подивитися, smell – понюхати, swish – посмакувати, swallow – проковтнути, splash – налити води.

Цей спосіб фактично є інструкцією споживання віскі, адже дає можливість оцінити вміст пляшки, починаючи вже з першого ковтка. Він швидко розійшовся по всьому світу і набув величезної популярності серед поціновувачів міцних алкогольних напоїв.

Чим закушувати віскі

Кожен сорт має унікальні особливості, які можна підкреслити відповідними закусками.

Шотландське віскі смакує з хагісом, національною шотландською стравою з баранячого серця, печінки та легень. Також підходять сири гауда, пармезан, чедер.

Сорти з торф’яним післясмаком поєднуються з бараниною чи яловичиною. Простіші сорти, як-от бурбон, можна подавати з традиційними наїдками: канапками, горішками та шоколадними цукерками. Деякі сорти віскі ідеально гармоніюють з креветками, устрицями та іншими морепродуктами.

Що більша витримка віскі, тим менше воно потребує різноманітних доповнень, зокрема закусок. Саме так вважають професійні бармени. Головне – насолоджуватися віскі розумно та в хорошій компанії.