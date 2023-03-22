Боль в спине — неприятное ощущения, знакомое каждому! Иногда боль настолько сильная, что трудно даже пошевелиться.

Специалисты отмечают, чаще всего спазмы спины возникают из-за малоподвижного образа жизни, неправильной осанки, неудобной позы во время сна, избыточного веса, стресса и тому подобного.

Для того чтобы избежать проблемы, стоит ежедневно делать зарядку, больше двигаться и правильно питаться

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Если боль в спине — не ваша постоянная проблема, но иногда неприятные ощущения все же беспокоят, стоит выполнить специальные упражнения, которые помогут облегчить спазм.

Факты ICTV подготовили подборку эффективных упражнений, которые помогут размять спину и убрать болевые ощущения.

Эффективные упражнения от боли в спине

Специалисты Института вертебрологии и реабилитации IVR отмечают, что одной из причин болей в спине является спазм мышц.

— Очень часто из-за слабости ягодичных мышц и чрезмерного сокращения кублово-поясничных и мышц бедер нагрузку на себя берет спина, — отмечают в Институте вертебрологии и реабилитации IVR.

Перед началом выполнения упражнений, обязательно сделайте разминку!

Упражнение 1

Примите позу кошки: колени и ладони на полу, спина ровная, руки прямые. Одновременно поднимите руку и ногу с противоположных сторон (например, левая рука, правая нога).

Задержитесь в таком положении на 20 сек. Затем осторожно опустите руку и ногу. Повторите упражнение на другой бок — правая рука, левая нога.

Дышите спокойно! Выполните упражнение по 3 раза на каждую сторону.

Упражнение 2

Лягте на пол животом вниз: ноги и спину держитесь ровно, руки — немного разведены в сторону, но тоже лежат на полу.

Теперь сведите лопатки, поверните плечи наружу (руки должны быть в воздухе). Оторвите ноги от пола и поднимите их вверх.

Шея расслаблена и вытянута вперед. Это упражнение выполните 3 раза по 40 сек.

Упражнение 3

Это упражнение называется ягодичный мостик. Вам необходимо:

лечь на спину;

согнуть ноги в коленях;

расположить ноги на ширине ключевых суставов так, чтобы при подъеме таза колени и пятки образовывали прямой угол;

начинайте поднимать таз пока бедра не будут полностью вытянуты;

когда таз окажется наверху, сожмите ягодицы;

медленно вернитесь в исходное положение.

— Если это упражнение дается вам легко, можно выполнять его лишь на одну ногу по 20 повторов, — добавляют специалисты Института.

Делайте упражнение медленно 20 повторов.

Упражнение 4

Опуститесь на одно колено. Другую ногу поставьте перед собой под прямым углом. Представьте, будто вы делаете предложение любимому человеку — именно такая должна быть поза!

Под колено стоит положить мягкую подушку или коврик. Держа спину ровно, положите одну руку на талию, другую — на колено.

Выровняйте корпус и начинайте тянуться тазом к полу, усиливая выпад. Вы должны почувствовать растяжение в части бедра ноги, которая стоит на колене.

Задержитесь в таком положении на 40 сек. Упражнение выполняем по 2 повтора на каждую ногу.

Упражнение 5

Лягте на пол. Голова должна смотреть вниз. Лицом смотрит на коврик, а руки выпрямите перед собой.

Начинайте поднимать руки одна за другой, а на выдохе делайте пружинные подъемы вверх.

Повторяйте упражнение 40 сек.

Упражнение 6

Станьте ровно и немного согните ноги. Вытяните руки вверх так, чтобы они образовали прямую линию со спиной.

Выдыхая, наклоняйтесь вперед, пока туловище не будет параллельно полу. Спина должна оставаться ровной. Задержись в таком положении на 10 сек и поднимитесь в исходное положение, держа спину прямо.

Выполняйте упражнение 40 сек.

Не сгибайте спину во время выполнения упражнения и держите мышцы пресса напряженными.