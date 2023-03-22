Боль в спине — неприятное ощущения, знакомое каждому! Иногда боль настолько сильная, что трудно даже пошевелиться.
Специалисты отмечают, чаще всего спазмы спины возникают из-за малоподвижного образа жизни, неправильной осанки, неудобной позы во время сна, избыточного веса, стресса и тому подобного.
Для того чтобы избежать проблемы, стоит ежедневно делать зарядку, больше двигаться и правильно питаться
Если боль в спине — не ваша постоянная проблема, но иногда неприятные ощущения все же беспокоят, стоит выполнить специальные упражнения, которые помогут облегчить спазм.
Факты ICTV подготовили подборку эффективных упражнений, которые помогут размять спину и убрать болевые ощущения.
Эффективные упражнения от боли в спине
Специалисты Института вертебрологии и реабилитации IVR отмечают, что одной из причин болей в спине является спазм мышц.
— Очень часто из-за слабости ягодичных мышц и чрезмерного сокращения кублово-поясничных и мышц бедер нагрузку на себя берет спина, — отмечают в Институте вертебрологии и реабилитации IVR.
Перед началом выполнения упражнений, обязательно сделайте разминку!
Упражнение 1
Примите позу кошки: колени и ладони на полу, спина ровная, руки прямые. Одновременно поднимите руку и ногу с противоположных сторон (например, левая рука, правая нога).
Задержитесь в таком положении на 20 сек. Затем осторожно опустите руку и ногу. Повторите упражнение на другой бок — правая рука, левая нога.
Дышите спокойно! Выполните упражнение по 3 раза на каждую сторону.
Упражнение 2
Лягте на пол животом вниз: ноги и спину держитесь ровно, руки — немного разведены в сторону, но тоже лежат на полу.
Теперь сведите лопатки, поверните плечи наружу (руки должны быть в воздухе). Оторвите ноги от пола и поднимите их вверх.
Шея расслаблена и вытянута вперед. Это упражнение выполните 3 раза по 40 сек.
Упражнение 3
Это упражнение называется ягодичный мостик. Вам необходимо:
- лечь на спину;
- согнуть ноги в коленях;
- расположить ноги на ширине ключевых суставов так, чтобы при подъеме таза колени и пятки образовывали прямой угол;
- начинайте поднимать таз пока бедра не будут полностью вытянуты;
- когда таз окажется наверху, сожмите ягодицы;
- медленно вернитесь в исходное положение.
— Если это упражнение дается вам легко, можно выполнять его лишь на одну ногу по 20 повторов, — добавляют специалисты Института.
Делайте упражнение медленно 20 повторов.
Упражнение 4
Опуститесь на одно колено. Другую ногу поставьте перед собой под прямым углом. Представьте, будто вы делаете предложение любимому человеку — именно такая должна быть поза!
Под колено стоит положить мягкую подушку или коврик. Держа спину ровно, положите одну руку на талию, другую — на колено.
Выровняйте корпус и начинайте тянуться тазом к полу, усиливая выпад. Вы должны почувствовать растяжение в части бедра ноги, которая стоит на колене.
Задержитесь в таком положении на 40 сек. Упражнение выполняем по 2 повтора на каждую ногу.
Упражнение 5
Лягте на пол. Голова должна смотреть вниз. Лицом смотрит на коврик, а руки выпрямите перед собой.
Начинайте поднимать руки одна за другой, а на выдохе делайте пружинные подъемы вверх.
Повторяйте упражнение 40 сек.
Упражнение 6
Станьте ровно и немного согните ноги. Вытяните руки вверх так, чтобы они образовали прямую линию со спиной.
Выдыхая, наклоняйтесь вперед, пока туловище не будет параллельно полу. Спина должна оставаться ровной. Задержись в таком положении на 10 сек и поднимитесь в исходное положение, держа спину прямо.
Выполняйте упражнение 40 сек.
Не сгибайте спину во время выполнения упражнения и держите мышцы пресса напряженными.