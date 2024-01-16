Важно выбрать свежую фасоль, поскольку бобы, которые лежат больше года, отварить до мягкости будет сложно. Также стоит перебрать и выбросить морщинистые фасолинки, а затем хорошо промыть их под холодной водой.

Как варить фасоль и замачивать ее перед варкой – читайте в материале.

Как замачивать фасоль перед приготовлением

Классический способ

Замоченная фасоль варится значительно быстрее – это факт. Эксперты утверждают, что во время замачивания частично растворяются олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование в кишечнике. Также во время замачивания фасоль теряет фитиновую кислоту, которая препятствует всасыванию цинка, кальция, магния и железа. Фасоль можно замочить в холодной воде в пропорции 1:5 на 12 часов или даже сутки.

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Быстрый способ

Быстрый способ – замачивать фасоль в горячей воде в тех же пропорциях, что и в холодной. Есть два варианта горячего способа: просто залить горячей водой или прокипятить фасоль несколько минут и оставить в горячей воде, чтобы настоялась.

Как правильно варить фасоль без замачивания

Способ 1

Если у вас нет времени на замачивание, после закипания воды добавьте пищевую соду на кончике ножа. Время варки – около часа.

Способ 2

Необходимо добавлять холодную воду во время варки. Нужно высыпать промытую и перебранную фасоль в большую кастрюлю, залить водой, поставить на огонь. Во время закипания добавлять по стакану холодной воды четыре-пять раз. Таким образом фасоль должна быть готова через 40 минут.

Как варить фасоль в кастрюле, мультиварке, скороварке, микроволновой печи