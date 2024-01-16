Важно выбрать свежую фасоль, поскольку бобы, которые лежат больше года, отварить до мягкости будет сложно. Также стоит перебрать и выбросить морщинистые фасолинки, а затем хорошо промыть их под холодной водой.
Как варить фасоль и замачивать ее перед варкой – читайте в материале.
Как замачивать фасоль перед приготовлением
Классический способ
Замоченная фасоль варится значительно быстрее – это факт. Эксперты утверждают, что во время замачивания частично растворяются олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование в кишечнике. Также во время замачивания фасоль теряет фитиновую кислоту, которая препятствует всасыванию цинка, кальция, магния и железа. Фасоль можно замочить в холодной воде в пропорции 1:5 на 12 часов или даже сутки.
Быстрый способ
Быстрый способ – замачивать фасоль в горячей воде в тех же пропорциях, что и в холодной. Есть два варианта горячего способа: просто залить горячей водой или прокипятить фасоль несколько минут и оставить в горячей воде, чтобы настоялась.
Как правильно варить фасоль без замачивания
Способ 1
Если у вас нет времени на замачивание, после закипания воды добавьте пищевую соду на кончике ножа. Время варки – около часа.
Способ 2
Необходимо добавлять холодную воду во время варки. Нужно высыпать промытую и перебранную фасоль в большую кастрюлю, залить водой, поставить на огонь. Во время закипания добавлять по стакану холодной воды четыре-пять раз. Таким образом фасоль должна быть готова через 40 минут.
Как варить фасоль в кастрюле, мультиварке, скороварке, микроволновой печи
- В кастрюле фасоль залейте водой так, чтобы она полностью ее покрыла. Варите на небольшом огне, сначала накрыв крышкой, ближе к окончанию приготовления крышку снимите.
- В мультиварке лучше готовить в режиме Тушение 1,5-2 часа.
- В скороварку влейте воду до половины чаши, закройте крышкой и варите около 15 минут на сильном огне. Когда начнет выходить пар, огонь нужно уменьшить и готовить еще около 25 минут. Затем оставить фасоль еще на 20 минут.
- Быстро сварить фасоль в микроволновой печи можно, высыпав ее в стеклянную посуду, залив холодной водой, поставив в микроволновку на 10 минут на максимальную мощность. Затем нужно перемешать и варить еще 15-20 минут до полной готовности.