Важливо обрати свіжу квасолю, оскільки боби, які лежать понад рік, відварити до м’якості буде складно. Також варто відібрати та викинути зморшкуваті квасолинки, а потім добре промити їх під холодною водою.

Як варити квасолю та замочувати її перед варінням – читайте в матеріалі.

Як замочувати квасолю перед приготуванням

Класичний спосіб

Замочена квасоля вариться значно швидше – це факт. Експерти стверджують, що під час замочування частково розчиняються олігосахариди, що спричиняють підвищене газоутворення у кишківнику. Також під час замочування квасоля втрачає фітинову кислоту, яка перешкоджає всмоктуванню цинку, кальцію, магнію та заліза. Квасолю можна замочити у холодній воді у пропорції 1:5 на 12 годин або й добу.

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Швидкий спосіб

Швидший спосіб – замочувати квасолю у гарячій воді у тих самих пропорціях, що й у холодній. Є два варіанти гарячого способу: просто залити гарячою водою або прокип’ятити квасолю декілька хвилин та залишити в гарячій воді, щоб настоялася.

Як правильно варити квасолю без замочування

Спосіб 1

Якщо ви не маєте часу на замочування, після закипання води додайте харчову соду на кінчику ножа. Час варіння – близько години.

Спосіб 2

Необхідно додавати холодну воду під час варіння. Висипати промиту та перебрану квасолю у велику каструлю, залити водою, поставити на вогонь. Під час закипання додавати по склянці холодної води чотири-п’ять разів. Так квасоля повинна приготуватися за 40 хвилин.

Як варити квасолю у каструлі, мультиварці, скороварці, мікрохвильовій печі