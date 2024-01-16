Важливо обрати свіжу квасолю, оскільки боби, які лежать понад рік, відварити до м’якості буде складно. Також варто відібрати та викинути зморшкуваті квасолинки, а потім добре промити їх під холодною водою.
Як варити квасолю та замочувати її перед варінням – читайте в матеріалі.
Як замочувати квасолю перед приготуванням
Класичний спосіб
Замочена квасоля вариться значно швидше – це факт. Експерти стверджують, що під час замочування частково розчиняються олігосахариди, що спричиняють підвищене газоутворення у кишківнику. Також під час замочування квасоля втрачає фітинову кислоту, яка перешкоджає всмоктуванню цинку, кальцію, магнію та заліза. Квасолю можна замочити у холодній воді у пропорції 1:5 на 12 годин або й добу.
Швидкий спосіб
Швидший спосіб – замочувати квасолю у гарячій воді у тих самих пропорціях, що й у холодній. Є два варіанти гарячого способу: просто залити гарячою водою або прокип’ятити квасолю декілька хвилин та залишити в гарячій воді, щоб настоялася.
Як правильно варити квасолю без замочування
Спосіб 1
Якщо ви не маєте часу на замочування, після закипання води додайте харчову соду на кінчику ножа. Час варіння – близько години.
Спосіб 2
Необхідно додавати холодну воду під час варіння. Висипати промиту та перебрану квасолю у велику каструлю, залити водою, поставити на вогонь. Під час закипання додавати по склянці холодної води чотири-п’ять разів. Так квасоля повинна приготуватися за 40 хвилин.
Як варити квасолю у каструлі, мультиварці, скороварці, мікрохвильовій печі
- У каструлі квасолю залийте водою так, щоб вона повністю її покрила. Варіть на невеликому вогні, спочатку накривши кришкою, ближче до кінця приготування кришку зніміть.
- У мультиварці краще готувати в режимі Тушкування 1,5-2 години.
- У скороварку влийте воду до половини чаші, закрийте кришкою та варіть близько 15 хвилин на сильному вогні. Коли почне виходити пара, вогонь зменште і готуйте ще близько 25 хвилин. Потім залиште квасолю ще на 20 хвилин.
- Швидко зварити квасолю в мікрохвильовій печі можна, висипавши її в скляний посуд, заливши холодною водою, поставивши в мікрохвильовку на 10 хвилин і готуючи на максимальній потужності. Потім перемішайте й варіть ще 15-20 хвилин до повної готовності.