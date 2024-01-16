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Як правильно варити квасолю: поради і страви з бобів

16 Січня 2024, 17:09
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Як правильно варити квасолю

Важливо обрати свіжу квасолю, оскільки боби, які лежать понад рік, відварити до м’якості буде складно. Також варто відібрати та викинути зморшкуваті квасолинки, а потім добре промити їх під холодною водою.

Як варити квасолю та замочувати її перед варінням – читайте в матеріалі.

Як замочувати квасолю перед приготуванням

Класичний спосіб

Замочена квасоля вариться значно швидше – це факт. Експерти стверджують, що під час замочування частково розчиняються олігосахариди, що спричиняють підвищене газоутворення у кишківнику. Також під час замочування квасоля втрачає фітинову кислоту, яка перешкоджає всмоктуванню цинку, кальцію, магнію та заліза. Квасолю можна замочити у холодній воді у пропорції 1:5 на 12 годин або й добу.

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Швидкий спосіб

Швидший спосіб – замочувати квасолю у гарячій воді у тих самих пропорціях, що й у холодній. Є два варіанти гарячого способу: просто залити гарячою водою або прокип’ятити квасолю декілька хвилин та залишити в гарячій воді, щоб настоялася.

Як правильно варити квасолю без замочування

Квасоля

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

Спосіб 1

Якщо ви не маєте часу на замочування, після закипання води додайте харчову соду на кінчику ножа. Час варіння – близько години.

Спосіб 2

Необхідно додавати холодну воду під час варіння. Висипати промиту та перебрану квасолю у велику каструлю, залити водою, поставити на вогонь. Під час закипання додавати по склянці холодної води чотири-п’ять разів. Так квасоля повинна приготуватися за 40 хвилин.

Як варити квасолю у каструлі, мультиварці, скороварці, мікрохвильовій печі

  • У каструлі квасолю залийте водою так, щоб вона повністю її покрила. Варіть на невеликому вогні, спочатку накривши кришкою, ближче до кінця приготування кришку зніміть.
  • У мультиварці краще готувати в режимі Тушкування 1,5-2 години.
  • У скороварку влийте воду до половини чаші, закрийте кришкою та варіть близько 15 хвилин на сильному вогні. Коли почне виходити пара, вогонь зменште і готуйте ще близько 25 хвилин. Потім залиште квасолю ще на 20 хвилин.
  • Швидко зварити квасолю в мікрохвильовій печі можна, висипавши її в скляний посуд, заливши холодною водою, поставивши в мікрохвильовку на 10 хвилин і готуючи на максимальній потужності. Потім перемішайте й варіть ще 15-20 хвилин до повної готовності.
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