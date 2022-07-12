Зимой нам всем очень не хватает летних овощей, ведь они придают блюдам особый вкус. Поэтому искусные хозяйки всегда делают себе заготовки на зиму, замораживая разнообразные овощи.

Кабачки, помидоры, зелень — все это можно заморозить, чтобы зимой готовить рагу, супы, омлеты и тому подобное.

Как правильно заморозить кабачок на зиму

Перед тем как положить кабачки в морозилку, их стоит помыть и насухо вытереть. Также решите для каких блюд будете использовать заготовку зимой — для супов, рагу или пюре. Именно от этого нужно отталкиваться при нарезании кабачков.

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Овощ можно порезать кружочками, кубиками, натереть их или же заморозить уже жареными.

Для супов или рагу лучше нарезать кабачок кубиками или кружочками:

Нарежьте кабачок так, как вам удобно. Распределите порезанные кабачки по пакетам — в один пакет кладите небольшое количество. Плотно завяжите пакет. Отправьте заготовки в морозилку.

Если вы будете морозить уже жареные кабачки:

Порежьте кабачок на тонкие кружочки. Обжарьте до готовности. Расфасуйте кабачки по пакетам и положите в морозильную камеру.

Если зимой будете готовить пюре из кабачка или оладьи: