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Їжа

Як правильно заморожувати кабачки на зиму – три способи

12 Липня 2022, 17:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як правильно заморожувати кабачки на зиму – три способи
Джерело: Depositphotos

Взимку нам усім дуже не вистачає літніх овочів, адже вони додають стравам особливого смаку. Тому вправні господині завжди роблять собі заготовки на зиму, заморожуючи різноманітні овочі.

Кабачки, помідори, зелень – усе це можна заморозити, аби взимку готувати рагу, супи, омлети тощо.

Як правильно заморозити кабачок на зиму

Перед тим як покласти кабачки в морозилку, їх варто помити та насухо витерти. Також вирішіть для яких страв будете використовувати заготовку взимку – для супів, рагу чи пюре. Саме від цього потрібно відштовхуватися при нарізанні кабачків.

Зараз дивляться

Овоч можна порізати кружечками, кубиками, натерти їх, або ж заморозити вже смаженими.

Для супів чи рагу краще нарізати кабачок кубиками або ж кружечками:

  1. Наріжте кабачок так, як вам зручно.
  2. Розподіліть порізані кабачки по пакетам – в один пакет кладіть невелику кількість.
  3. Щільно зав’яжіть пакет.
  4. Відправте заготовки в морозилку.

Якщо ви будете морозити вже смажені кабачки:

  1. Поріжте кабачок на тонкі кружечки.
  2. Обсмажте до готовності.
  3. Розфасуйте кабачки по пакетах та покладіть в морозильну камеру.

Якщо взимку готуватимете пюре з кабачка чи оладки:

  1. Натріть його на терці.
  2. Почекайте поки кабачок виділить зайву воду.
  3. Злийте рідину.
  4. Пересипте кабачок у контейнер та поставте у морозилку.
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Теги
здорова їжа Здорове харчування Овочі
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