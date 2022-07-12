Взимку нам усім дуже не вистачає літніх овочів, адже вони додають стравам особливого смаку. Тому вправні господині завжди роблять собі заготовки на зиму, заморожуючи різноманітні овочі.

Кабачки, помідори, зелень – усе це можна заморозити, аби взимку готувати рагу, супи, омлети тощо.

Як правильно заморозити кабачок на зиму

Перед тим як покласти кабачки в морозилку, їх варто помити та насухо витерти. Також вирішіть для яких страв будете використовувати заготовку взимку – для супів, рагу чи пюре. Саме від цього потрібно відштовхуватися при нарізанні кабачків.

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Овоч можна порізати кружечками, кубиками, натерти їх, або ж заморозити вже смаженими.

Для супів чи рагу краще нарізати кабачок кубиками або ж кружечками:

Наріжте кабачок так, як вам зручно. Розподіліть порізані кабачки по пакетам – в один пакет кладіть невелику кількість. Щільно зав’яжіть пакет. Відправте заготовки в морозилку.

Якщо ви будете морозити вже смажені кабачки:

Поріжте кабачок на тонкі кружечки. Обсмажте до готовності. Розфасуйте кабачки по пакетах та покладіть в морозильну камеру.

Якщо взимку готуватимете пюре з кабачка чи оладки: