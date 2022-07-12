Взимку нам усім дуже не вистачає літніх овочів, адже вони додають стравам особливого смаку. Тому вправні господині завжди роблять собі заготовки на зиму, заморожуючи різноманітні овочі.
Кабачки, помідори, зелень – усе це можна заморозити, аби взимку готувати рагу, супи, омлети тощо.
Як правильно заморозити кабачок на зиму
Перед тим як покласти кабачки в морозилку, їх варто помити та насухо витерти. Також вирішіть для яких страв будете використовувати заготовку взимку – для супів, рагу чи пюре. Саме від цього потрібно відштовхуватися при нарізанні кабачків.
Овоч можна порізати кружечками, кубиками, натерти їх, або ж заморозити вже смаженими.
Для супів чи рагу краще нарізати кабачок кубиками або ж кружечками:
- Наріжте кабачок так, як вам зручно.
- Розподіліть порізані кабачки по пакетам – в один пакет кладіть невелику кількість.
- Щільно зав’яжіть пакет.
- Відправте заготовки в морозилку.
Якщо ви будете морозити вже смажені кабачки:
- Поріжте кабачок на тонкі кружечки.
- Обсмажте до готовності.
- Розфасуйте кабачки по пакетах та покладіть в морозильну камеру.
Якщо взимку готуватимете пюре з кабачка чи оладки:
- Натріть його на терці.
- Почекайте поки кабачок виділить зайву воду.
- Злийте рідину.
- Пересипте кабачок у контейнер та поставте у морозилку.