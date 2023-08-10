Баклажан считается одним из самых полезных августовских овощей. Это диетический продукт, который содержит большое количество полезных микроэлементов для сердца (калий, витамины РР, группы B, С, каротин, магний и медь).

Этот фиолетовый овощ очень полезен для профилактики атеросклероза, малокровия и других заболеваний сердца. А 25 ккал на 100 граммов делает баклажан идеальным продуктом для тех, кто хочет похудеть.

Как приготовить баклажаны на сковородке, читайте в нашем материале.

Жареные баклажаны

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт;

уксус — 2 ст. ложки;

масло — 4 ст. ложки;

чеснок — 1 зубчик;

болгарский перец — 1 шт;

соль и специи на ваш вкус.

Как готовить:

Сначала тщательно вымойте и высушите баклажан. Затем нарежьте его кубиками или тонкими слайсами (толщина кусочков должна быть примерно 0,5 см). Баклажан должен быть порезан очень ровно.

Переложите кубики баклажанов или слайсы в отдельную тарелку, добавьте масло и посолите.

Разогрейте сковородку и переложите туда баклажан. Обжаривайте овощ до румяной корочки, добавив на сковороду немного масла.

Пока баклажаны поджариваются, очистите и нарежьте чеснок. Теперь вымойте и нарежьте полоски болгарского перца (вы также можете использовать перец чили).

В отдельной миске смешайте измельченный чеснок, уксус, масло и перец. Тщательно перемешайте маринад, если нужно — посолите.

Поджаренные баклажаны переложите в миску с маринадом и тщательно перемешайте. Вот и все, блюдо готово!

Баклажан с помидором на сковороде

Вам понадобится:

Баклажан — 400 г.

Помидор — 400 г.

Масло — 100 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Базилик на ваш вкус.

Соль и специи на ваш вкус.

Приготовление:

Сначала подготовьте баклажаны: их нужно помыть и вытереть бумажным полотенцем, срезать хвостики и нарезать на кружочки толщиной 0,5-0,8 мм.

Поставьте сковороду на огонь, добавьте масло и поджарьте баклажаны. Когда синенькие кружочки приобретут золотистый оттенок, переложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.

Теперь нарежьте базилик и помидоры. На разогретой сковородке обжарьте зубчик чеснока до золотистого цвета, отправьте к нему помидоры и базилик.

Через 5-7 мин. добавьте к помидорам обжаренные баклажаны и тщательно перемешайте. Тушите овощи на маленьком огне 10-15 мин.

В конце посолите, поперчите блюдо, добавьте любимые специи и тщательно перемешайте. Переложите готовое блюдо в тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!