Баклажан считается одним из самых полезных августовских овощей. Это диетический продукт, который содержит большое количество полезных микроэлементов для сердца (калий, витамины РР, группы B, С, каротин, магний и медь).
Этот фиолетовый овощ очень полезен для профилактики атеросклероза, малокровия и других заболеваний сердца. А 25 ккал на 100 граммов делает баклажан идеальным продуктом для тех, кто хочет похудеть.
Как приготовить баклажаны на сковородке, читайте в нашем материале.
Жареные баклажаны
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт;
- уксус — 2 ст. ложки;
- масло — 4 ст. ложки;
- чеснок — 1 зубчик;
- болгарский перец — 1 шт;
- соль и специи на ваш вкус.
Как готовить:
Сначала тщательно вымойте и высушите баклажан. Затем нарежьте его кубиками или тонкими слайсами (толщина кусочков должна быть примерно 0,5 см). Баклажан должен быть порезан очень ровно.
Переложите кубики баклажанов или слайсы в отдельную тарелку, добавьте масло и посолите.
Разогрейте сковородку и переложите туда баклажан. Обжаривайте овощ до румяной корочки, добавив на сковороду немного масла.
Пока баклажаны поджариваются, очистите и нарежьте чеснок. Теперь вымойте и нарежьте полоски болгарского перца (вы также можете использовать перец чили).
В отдельной миске смешайте измельченный чеснок, уксус, масло и перец. Тщательно перемешайте маринад, если нужно — посолите.
Поджаренные баклажаны переложите в миску с маринадом и тщательно перемешайте. Вот и все, блюдо готово!
Баклажан с помидором на сковороде
Вам понадобится:
- Баклажан — 400 г.
- Помидор — 400 г.
- Масло — 100 г.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Базилик на ваш вкус.
- Соль и специи на ваш вкус.
Приготовление:
Сначала подготовьте баклажаны: их нужно помыть и вытереть бумажным полотенцем, срезать хвостики и нарезать на кружочки толщиной 0,5-0,8 мм.
Поставьте сковороду на огонь, добавьте масло и поджарьте баклажаны. Когда синенькие кружочки приобретут золотистый оттенок, переложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.
Теперь нарежьте базилик и помидоры. На разогретой сковородке обжарьте зубчик чеснока до золотистого цвета, отправьте к нему помидоры и базилик.
Через 5-7 мин. добавьте к помидорам обжаренные баклажаны и тщательно перемешайте. Тушите овощи на маленьком огне 10-15 мин.
В конце посолите, поперчите блюдо, добавьте любимые специи и тщательно перемешайте. Переложите готовое блюдо в тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!