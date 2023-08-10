Баклажан вважається одним із найкорисніших серпневих овочів. Це дієтичний продукт, який містить велику кількість корисних мікроелементів для серця (калій, вітаміни РР, групи B, С, каротин, магній та мідь).

Цей фіолетовий овоч дуже корисний для профілактики атеросклерозу, недокрів’я та інших захворювань серця. А 25 ккал на 100 грамів робить баклажан ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути.

Як приготувати баклажани на сковорідці, читайте в нашому матеріалі.

Смажені баклажани

Інгредієнти:

баклажан – 1 шт;

оцет – 2 ст. ложки;

олія – 4 ст. ложки;

часник – 1 зубчик;

болгарський перець – 1 шт;

сіль та спеції на ваш смак.

Як готувати:

Спершу ретельно помийте та висушіть баклажан. Потім наріжте його кубиками чи тонкими слайсами (товщина шматочків має бути приблизно 0,5 см). Баклажан має бути порізаний на рівні шматочки.

Перекладіть баклажанові кубики чи слайси в окрему тарілку, додайте олію та посоліть.

Розігрійте сковорідку та перекладіть туди баклажан. Обсмажуйте овоч до рум’яної скоринки, додавши на пательню трішки олії.

Поки підсмажуються баклажани, очистьте та наріжте часник. Тепер помийте та наріжте на смужки болгарський перець (можна також використати перець чилі).

В окремій мисці змішайте подріблений часник, оцет, олію та перець. Ретельно перемішайте маринад, якщо потрібно – посоліть.

Підсмажені баклажани перекладіть в миску з маринадом та ретельно перемішайте. От і все, страва готова!

Баклажан з помідором на сковороді

Вам знадобиться:

Баклажан – 400 г.

Помідор – 400 г.

Олія – 100 г.

Часник – 1 зубчик.

Базилік на ваш смак.

Сіль та спеції на ваш смак.

Приготування:

Спершу підготуйте баклажани: їх потрібно помити та витерти паперовим рушником, зрізати хвостики та нарізати на кружечки товщиною 0,5-0,8 мм.

Поставте пательню на вогонь, додайте олію та підсмажте баклажани. Коли синенькі кружечки набудуть золотистого відтінку, перекладіть баклажани на паперовий рушник, щоб зайва олія увібралася.

Тепер подрібніть базилік та наріжте помідори. На розігрітій сковорідці обсмажте зубчик часнику до золотистого кольору, відправте до нього помідори й базилік.

Через 5-7 хв додайте до помідорів обсмажені баклажани та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі на маленькому вогні 10-15 хвилин.

Наприкінці посоліть, поперчіть страву, додайте улюблені спеції та ретельно перемішайте. Перекладіть готову страву у тарілку та подавайте до столу. Смачного!