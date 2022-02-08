Некоторые люди не могут представить жизнь без чипсов, однако те, что продаются в магазине, не только не несут никакой пользы, но и вредны для здоровья — они провоцируют проблемы с ЖКТ, кожей, приводят к развитию ожирения и сахарного диабета II типа.

Диетические чипсы из лаваша будут здоровой и низкокалорийной альтернативой этому неполезному перекусу. Они имеют совсем другой вкус по сравнению с картофельными, но также очень вкусные и хрустящие.

Факты ICTV решили рассказать об особенностях приготовления этого перекуса и собрали рецепты чипсов из лаваша с разными вкусами. Такие чипсы делаются обычно из армянского лаваша, ведь он тонкий, из-за чего идеально подходит для этого.

Рецепты чипсов из лаваша

Традиционные чипсы из лаваша

Ингредиенты

1 армянский лаваш

2 ст. л. оливкового масла

соль

Приготовление

Нарезать лаваш средними треугольничками. В пакет влить оливковое масло и добавить соль. Перемешать. Поместить туда куски лаваша, потрясти, чтобы они немного смазались маслом. Разогреть духовку до 250 градусов. Выложить чипсы на противень. Выпекать в течение 2-5 минут.

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Острые чипсы из лаваша

Ингредиенты

1 армянский лаваш

2 ст. л. оливкового масла

соль

острый перец или чеснок

Приготовление

Лаваш порезать на кусочки – форму можно выбрать любую. В пакете смешать масло, соль, острый перец или измельченный чеснок (вкус выбрать по желанию). Перемешать смесь. Поместить туда кусочки лаваша. Потрясти, чтобы лаваш получил желаемый вкус. Просушить чипсы в микроволновке или духовке от 2 до 5 минут.

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Чипсы из лаваша с паприкой

Ингредиенты

1 армянский лаваш

2 ст. л. оливкового масла

паприка

соль

Приготовление

Нарезать лаваш небольшими кусками. Перемешать в пакете соль, оливковое масло и паприку. Смазать куски лаваша смесью. Высушить в микроволновке или разогретой духовке в течение 2-5 минут.

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Чипсы из лаваша с зеленью

Ингредиенты

1 зеленый армянский лаваш

зелень на выбор

оливковое масло

соль

Приготовление

Целый лаваш выложить на противень. Смазать его оливковым маслом, посолить. Нарезать мелко зелень, посыпать лаваш. Поместить в духовку и высушить. Поломать готовый лаваш.

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Чипсы из лаваша с сыром

Ингредиенты

1 армянский лаваш

1 яйцо

2 ст. л. 10% сметаны

100 г твердого сыра

соль

Приготовление

На противень выложить лист лаваша. Приготовить соус. Для этого смешать яйцо, сметану, соль. Смазать им лаваш. Натереть на терке сыр. Посыпать сыром лаваш. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать 10-15 минут до готовности. Поломать лаваш на чипсы.

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Пищевая ценность чипсов из лаваша

Чипсы из лаваша имеют калорийность примерно 320-370 килокалорий на 100 г, в зависимости от рецепта и ингредиентов.

В 100 г чипсов, приготовленных по традиционному рецепту, примерно 8 г белков, 17 г углеводов, 25 г жиров.

Как приготовить идеальные чипсы из лаваша

Использовать только качественные продукты. Лаваш обязательно должен быть свежим. Готовить по рецепту, хотя он и несложный. Следить, чтобы лаваш не подгорел и не был мягким.

Такие чипсы будут отличной альтернативой картофельным, их можно есть детям и даже беременным. Они не будут вредить здоровью.

Однако людям на диете все равно нужно соблюдать осторожность. Чипсы даже из лаваша все равно нельзя считать низкокалорийным блюдом. Если злоупотреблять ими, это приведет к набору лишних килограммов.

Однако есть способы сделать блюдо более диетическим.

Рекомендации

Во время приготовления использовать меньшее количество оливкового масла. Не использовать сыр, соусы, поскольку они тоже добавляют калорийности блюду. Делать куски поменьше.

Упомянутые выше рецепты – не единственные. Чипсы из лаваша можно готовить и с другими вкусами – со сметаной, травами и специями.

Также можно поэкспериментировать и сделать сладкие чипсы с сахаром, медом, сиропами.

Есть соленые чипсы можно с нутом, соусами, овощами, сырами, мясной нарезкой, сладкие – с джемом, вареньем, фруктами, сметаной и йогуртом.