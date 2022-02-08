Деякі люди не можуть уявити життя без чіпсів, проте ті, що продаються у магазині, не лише не несуть користі, а й шкідливі для здоров’я – вони провокують проблеми з ЖКТ, шкірою, призводять до розвитку ожиріння та цукрового діабету ІІ типу.
Дієтичні чіпси із лаваша будуть здоровою та низькокалорійною альтернативою цьому некорисному перекусу. Вони мають зовсім інший смак порівняно з картопляними, проте також надзвичайно смачні та хрусткі.
Факти ICTV вирішили розповісти про особливості приготування цього перекусу та зібрали рецепти чіпсів із лаваша з різними смаками. Такі чіпси виготовляються зазвичай з вірменського лаваша, адже він тонкий, через що ідеально підходить для цього.
Рецепти чіпсів із лаваша
Традиційні чіпси із лаваша
Інгредієнти
- 1 вірменський лаваш
- 2 ст. л. оливкової олії
- сіль
Приготування
- Нарізати лаваш середніми трикутничками.
- В пакет влити оливкову олію та додати сіль. Перемішати.
- Помістити туди шматки лаваша, потрусити, щоб вони трішки змастилися олією.
- Розігріти духовку до 250 градусів.
- Викласти чіпси на деко. Випікати протягом 2-5 хвилин.
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Гострі чіпси із лаваша
Інгредієнти
- 1 вірменський лаваш
- 2 ст. л. оливкової олії
- сіль
- гострий перець чи часник
Приготування
- Лаваш порізати на шматочки – форму можна обрати будь-яку.
- У пакеті змішати олію, сіль, гострий перець чи подрібнений часник (смак обрати за бажанням). Перемішати суміш.
- Помістити туди шматочки лаваша. Потрусити, щоб лаваш отримав бажаний смак.
- Просушити чіпси у мікрохвильовці чи духовці від 2 до 5 хвилин.
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Чіпси із лаваша з паприкою
Інгредієнти
- 1 вірменський лаваш
- 2 ст. л. оливкової олії
- паприка
- сіль
Приготування
- Порізати лаваш невеликими шматками.
- Перемішати у пакеті сіль, оливкову олію та паприку.
- Змастити шматки лаваша сумішшю.
- Висушити у мікрохвильовці чи розігрітій духовці протягом 2-5 хвилин.
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Чіпси із лаваша з зеленню
Інгредієнти
- 1 зелений вірменський лаваш
- зелень на вибір
- оливкова олія
- сіль
Приготування
- Цілий лаваш викласти на деко.
- Змастити його оливковою олією, посолити.
- Порізати дрібно зелень, посипати лаваш.
- Помістити його у духовку та висушити.
- Поламати готовий лаваш.
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Чіпси із лаваша з сиром
Інгредієнти
- 1 вірменський лаваш
- 1 яйце
- 2 ст. л. 10% сметани
- 100 г твердого сиру
- сіль
Приготування
- На деко викласти лист лаваша.
- Приготувати соус. Для цього змішати яйце, сметану, сіль. Змастити ним лаваш.
- Натерти на тертці сир. Посипати лаваш сиром.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин до готовності.
- Поламати лаваш на чіпси.
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Харчова цінність чіпсів із лаваша
Чіпси із лаваша мають калорійність приблизно 320-370 кілокалорій на 100 г, залежно від рецепта та інгредієнтів.
У 100 г чіпсів, приготованих за традиційним рецептом, приблизно 8 г білків, 17 г вуглеводів, 25 г жирів.
Як приготувати ідеальні чіпси із лаваша
- Використовувати лише якісні продукти. Лаваш обов’язково має бути свіжим.
- Готувати за рецептом, хоча він і нескладний.
- Стежити, щоб лаваш не підгорів і не був м’яким.
Такі чіпси будуть чудовою альтернативою картопляним, їх можна їсти дітям та навіть вагітним. Вони не нашкодять здоров’ю.
Проте людям на дієті все одно треба бути обережними. Чіпси навіть з лаваша все одно не можна вважати низькокалорійною стравою. Якщо ними зловживати, це призведе до набору зайвих кілограмів.
Однак є способи зробити страву більш дієтичною.
Рекомендації
- Під час приготування використовувати менше оливкової олії.
- Не використовувати сир, соуси, оскільки вони також додають калорійності страві.
- Робити шматки меншими.
Згадані вище рецепти – не єдині. Чіпси із лаваша можна готувати й з іншими смаками – зі сметаною, найрізноманітнішими травами та спеціями.
Також можна поекспериментувати та зробити солодкі чіпси – з цукром, медом, сиропами.
Смакувати солоні чіпси можна з нутом, соусами, овочами, сирами, м’ясною нарізкою, солодкі – з джемом, варенням, фруктами, сметаною та йогуртом.