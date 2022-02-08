Деякі люди не можуть уявити життя без чіпсів, проте ті, що продаються у магазині, не лише не несуть користі, а й шкідливі для здоров’я – вони провокують проблеми з ЖКТ, шкірою, призводять до розвитку ожиріння та цукрового діабету ІІ типу.

Дієтичні чіпси із лаваша будуть здоровою та низькокалорійною альтернативою цьому некорисному перекусу. Вони мають зовсім інший смак порівняно з картопляними, проте також надзвичайно смачні та хрусткі.

Факти ICTV вирішили розповісти про особливості приготування цього перекусу та зібрали рецепти чіпсів із лаваша з різними смаками. Такі чіпси виготовляються зазвичай з вірменського лаваша, адже він тонкий, через що ідеально підходить для цього.

Рецепти чіпсів із лаваша

Традиційні чіпси із лаваша

Інгредієнти

1 вірменський лаваш

2 ст. л. оливкової олії

сіль

Приготування

Нарізати лаваш середніми трикутничками. В пакет влити оливкову олію та додати сіль. Перемішати. Помістити туди шматки лаваша, потрусити, щоб вони трішки змастилися олією. Розігріти духовку до 250 градусів. Викласти чіпси на деко. Випікати протягом 2-5 хвилин.

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Гострі чіпси із лаваша

Інгредієнти

1 вірменський лаваш

2 ст. л. оливкової олії

сіль

гострий перець чи часник

Приготування

Лаваш порізати на шматочки – форму можна обрати будь-яку. У пакеті змішати олію, сіль, гострий перець чи подрібнений часник (смак обрати за бажанням). Перемішати суміш. Помістити туди шматочки лаваша. Потрусити, щоб лаваш отримав бажаний смак. Просушити чіпси у мікрохвильовці чи духовці від 2 до 5 хвилин.

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Чіпси із лаваша з паприкою

Інгредієнти

1 вірменський лаваш

2 ст. л. оливкової олії

паприка

сіль

Приготування

Порізати лаваш невеликими шматками. Перемішати у пакеті сіль, оливкову олію та паприку. Змастити шматки лаваша сумішшю. Висушити у мікрохвильовці чи розігрітій духовці протягом 2-5 хвилин.

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Чіпси із лаваша з зеленню

Інгредієнти

1 зелений вірменський лаваш

зелень на вибір

оливкова олія

сіль

Приготування

Цілий лаваш викласти на деко. Змастити його оливковою олією, посолити. Порізати дрібно зелень, посипати лаваш. Помістити його у духовку та висушити. Поламати готовий лаваш.

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Чіпси із лаваша з сиром

Інгредієнти

1 вірменський лаваш

1 яйце

2 ст. л. 10% сметани

100 г твердого сиру

сіль

Приготування

На деко викласти лист лаваша. Приготувати соус. Для цього змішати яйце, сметану, сіль. Змастити ним лаваш. Натерти на тертці сир. Посипати лаваш сиром. Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин до готовності. Поламати лаваш на чіпси.

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Харчова цінність чіпсів із лаваша

Чіпси із лаваша мають калорійність приблизно 320-370 кілокалорій на 100 г, залежно від рецепта та інгредієнтів.

У 100 г чіпсів, приготованих за традиційним рецептом, приблизно 8 г білків, 17 г вуглеводів, 25 г жирів.

Як приготувати ідеальні чіпси із лаваша

Використовувати лише якісні продукти. Лаваш обов’язково має бути свіжим. Готувати за рецептом, хоча він і нескладний. Стежити, щоб лаваш не підгорів і не був м’яким.

Такі чіпси будуть чудовою альтернативою картопляним, їх можна їсти дітям та навіть вагітним. Вони не нашкодять здоров’ю.

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Проте людям на дієті все одно треба бути обережними. Чіпси навіть з лаваша все одно не можна вважати низькокалорійною стравою. Якщо ними зловживати, це призведе до набору зайвих кілограмів.

Однак є способи зробити страву більш дієтичною.

Рекомендації

Під час приготування використовувати менше оливкової олії. Не використовувати сир, соуси, оскільки вони також додають калорійності страві. Робити шматки меншими.

Згадані вище рецепти – не єдині. Чіпси із лаваша можна готувати й з іншими смаками – зі сметаною, найрізноманітнішими травами та спеціями.

Також можна поекспериментувати та зробити солодкі чіпси – з цукром, медом, сиропами.

Смакувати солоні чіпси можна з нутом, соусами, овочами, сирами, м’ясною нарізкою, солодкі – з джемом, варенням, фруктами, сметаною та йогуртом.