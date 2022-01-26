Шаурма — популярное уличное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. В среднем в ней не менее 500-600 калорий, то есть блюдо совсем не диетическое. Однако необязательно готовить ее с майонезом и жирным мясом. Блюдо можно сделать менее калорийной, а главное — более полезной для организма.

Факты ICTV подготовили пять рецептов приготовления идеальной диетической шаурмы.

Шаурма обычная

Ингредиенты:

лаваш армянский — 1 лист;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

куриное филе или филе бедра курицы — 50-100 г;

салатный микс (или салат айсберг/китайская капуста);

сливочный сыр;

натуральный йогурт 2,5% — 100 г;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубч.;

укроп — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Приготовьте куриное филе заранее, чтобы сэкономить время. Можно предварительно отварить или замариновать в кефире/сметане/натуральном йогурте, добавить соль, перец, куркуму, чеснок и запечь в духовке.⠀

Соус также важно приготовить накануне. Добавьте в натуральный йогурт соль, перец, горчицу, мелко нарезанный укроп и чеснок.

Далее разложите лист лаваша и 1/10 его часть (куда выложите всю начинку) смажьте сливочным сыром, так лаваш будет мягче. Выложите салатный микс, порезанное кусочками куриное филе, помидор и огурец и поливайте соусом (2-3 ч. л.) сверху.

Шаурму сверните и положите на предварительно разогретую сковороду без масла. Жарьте с каждой стороны в течение 2-3 минут на среднем огне.

Вегетарианская шаурма

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

красная фасоль — 100 г;

красная чечевица — 100 г;

свежий огурец — 1-2 шт.;

помидор — 1 шт.;

авокадо — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

тофу копченый — 50-70 г;

оливки или маслины — по вкусу.

Приготовление

Замочите фасоль на ночь в горячей воде (1:3). Фасоль варится примерно 50-60 мин. Не стоит варить бобовые на сильном огне — это способствует размягчению снаружи, а изнутри они остаются жесткими. Посолите фасоль за 10 минут до готовности.

Чечевицу также замочите на ночь. Красный сорт варится примерно 20-25 минут в обычной кастрюле.

Нарежьте огурец, помидор, авокадо, морковь, тофу и оливки. Все ингредиенты смешайте.

Выложите их на лаваш и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.

Шаурма с болгарским перцем

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист;

куриное филе — 50-100 г;

салат или пекинская капуста — по вкусу;

помидор — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

свежие или соленые огурцы — 1 шт.;

соль, перец, паприка, куркума — по вкусу;

оливковое масло;

сметана 10-15% или натуральный йогурт — 3 ст. л;

томатная паста — 1 ч. л;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

чеснок — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе промойте, просушите, нарежьте вдоль и присыпьте приправами. Обжарьте филе с двух сторон на сковороде без масла.

Затем нарежьте мясо на небольшие кусочки и отправьте снова жариться на 10 минут. Добавьте туда 1 ст. л. оливкового масла. Нарежьте огурец, перец и помидор.

Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, горчицу и чеснок. Добавьте соль и перец.

Лаваш с одной стороны смажьте соусом, выложите лист салата, кусочки курицы, овощи и заверните. Далее выложите на разогретую сковороду-гриль (можно обычную) и поджарьте с двух сторон.

Шаурма с индейкой и сыром

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

филе индейки — 250 г;

помидор — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

оливковое масло — 20 мл;

соль и перец — по вкусу;

твердый сыр — 70 г;

сметана 15% — 4 ст. л.;

болгарский перец — 1 шт.

Приготовление

Лаваш порежьте на куски такого размера, чтобы хватило завернуть ролл. Овощи помойте, по необходимости почистите и нарежьте мелкими кусочками. Морковь можно порезать тонкими слайсами.

Положите овощи в миску, заправьте оливковым маслом, солью и перцем, перемешайте. Сыр натрите на мелкой терке.

Филе индейки промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кусочками и обжарьте до готовности на небольшом количестве оливкового масла, в конце посолите и поперчите.

Положите лист лаваша на рабочую поверхность. На один край выложите немного мяса, посыпьте его натертым сыром, добавьте столовую ложку сметаны, а сверху выложите овощи. Края лаваша подогните к центру и скрутите ролл. Обжарьте со всех сторон на сковородке до румяной корочки.

Шаурма с курицей и сулугуни

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

куриное филе — 100 г;

помидор — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

салат — по вкусу;

сыр сулугуни — 50 г;

кетчуп — 1 ст. л.;

сметана 15% — 3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление

Отрежьте необходимый кусок лаваша. Сделайте соус: смешайте сметану, кетчуп и специи.

Филе курицы нарежьте на тонкие пластины. Посолите, добавьте специи и перемешайте. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Затем обжарьте мясо на сковороде с оливковым маслом до золотистого оттенка.

Помидор, огурец нарежьте. Натрите сыр сулугуни на терке.

Выложите начинку на лаваш, заправьте соусом. Обжарьте на раскаленной сковороде без масла по 2 минуты с каждой стороны.

Секреты приготовления шаурмы:

Заправка для шаурмы не должна быть жирной. Можно использовать сметану, йогурт, кефир. Выбирайте нежирное мясо. Свинина и баранина — неудачный выбор, лучше использовать мясо птицы (курица или индейка). Шаурму готовим непосредственно перед потреблением, иначе она размякнет от овощей и соуса, и не удастся почувствовать настоящий вкус. Используйте свежие овощи. Для приготовления шаурмы часто используют морковь по-корейски, соленый огурец и другие неполезные виды овощей. Их можно заменить свежей капустой, огурцами прочее. Лучше всего заменить мясо грибами или фасолью, такой вегетарианский вид шаурмы — идеальный и необычный для любителей правильного питания.