Шаурма — популярное уличное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. В среднем в ней не менее 500-600 калорий, то есть блюдо совсем не диетическое. Однако необязательно готовить ее с майонезом и жирным мясом. Блюдо можно сделать менее калорийной, а главное — более полезной для организма.
Факты ICTV подготовили пять рецептов приготовления идеальной диетической шаурмы.
Шаурма обычная
Ингредиенты:
- лаваш армянский — 1 лист;
- огурец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- куриное филе или филе бедра курицы — 50-100 г;
- салатный микс (или салат айсберг/китайская капуста);
- сливочный сыр;
- натуральный йогурт 2,5% — 100 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубч.;
- укроп — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Приготовьте куриное филе заранее, чтобы сэкономить время. Можно предварительно отварить или замариновать в кефире/сметане/натуральном йогурте, добавить соль, перец, куркуму, чеснок и запечь в духовке.⠀
Соус также важно приготовить накануне. Добавьте в натуральный йогурт соль, перец, горчицу, мелко нарезанный укроп и чеснок.
Далее разложите лист лаваша и 1/10 его часть (куда выложите всю начинку) смажьте сливочным сыром, так лаваш будет мягче. Выложите салатный микс, порезанное кусочками куриное филе, помидор и огурец и поливайте соусом (2-3 ч. л.) сверху.
Шаурму сверните и положите на предварительно разогретую сковороду без масла. Жарьте с каждой стороны в течение 2-3 минут на среднем огне.
Вегетарианская шаурма
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.;
- красная фасоль — 100 г;
- красная чечевица — 100 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- авокадо — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- тофу копченый — 50-70 г;
- оливки или маслины — по вкусу.
Приготовление
Замочите фасоль на ночь в горячей воде (1:3). Фасоль варится примерно 50-60 мин. Не стоит варить бобовые на сильном огне — это способствует размягчению снаружи, а изнутри они остаются жесткими. Посолите фасоль за 10 минут до готовности.
Чечевицу также замочите на ночь. Красный сорт варится примерно 20-25 минут в обычной кастрюле.
Нарежьте огурец, помидор, авокадо, морковь, тофу и оливки. Все ингредиенты смешайте.
Выложите их на лаваш и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.
Шаурма с болгарским перцем
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист;
- куриное филе — 50-100 г;
- салат или пекинская капуста — по вкусу;
- помидор — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- свежие или соленые огурцы — 1 шт.;
- соль, перец, паприка, куркума — по вкусу;
- оливковое масло;
- сметана 10-15% или натуральный йогурт — 3 ст. л;
- томатная паста — 1 ч. л;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Куриное филе промойте, просушите, нарежьте вдоль и присыпьте приправами. Обжарьте филе с двух сторон на сковороде без масла.
Затем нарежьте мясо на небольшие кусочки и отправьте снова жариться на 10 минут. Добавьте туда 1 ст. л. оливкового масла. Нарежьте огурец, перец и помидор.
Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, горчицу и чеснок. Добавьте соль и перец.
Лаваш с одной стороны смажьте соусом, выложите лист салата, кусочки курицы, овощи и заверните. Далее выложите на разогретую сковороду-гриль (можно обычную) и поджарьте с двух сторон.
Шаурма с индейкой и сыром
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- филе индейки — 250 г;
- помидор — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- оливковое масло — 20 мл;
- соль и перец — по вкусу;
- твердый сыр — 70 г;
- сметана 15% — 4 ст. л.;
- болгарский перец — 1 шт.
Приготовление
Лаваш порежьте на куски такого размера, чтобы хватило завернуть ролл. Овощи помойте, по необходимости почистите и нарежьте мелкими кусочками. Морковь можно порезать тонкими слайсами.
Положите овощи в миску, заправьте оливковым маслом, солью и перцем, перемешайте. Сыр натрите на мелкой терке.
Филе индейки промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кусочками и обжарьте до готовности на небольшом количестве оливкового масла, в конце посолите и поперчите.
Положите лист лаваша на рабочую поверхность. На один край выложите немного мяса, посыпьте его натертым сыром, добавьте столовую ложку сметаны, а сверху выложите овощи. Края лаваша подогните к центру и скрутите ролл. Обжарьте со всех сторон на сковородке до румяной корочки.
Шаурма с курицей и сулугуни
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.;
- куриное филе — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- салат — по вкусу;
- сыр сулугуни — 50 г;
- кетчуп — 1 ст. л.;
- сметана 15% — 3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление
Отрежьте необходимый кусок лаваша. Сделайте соус: смешайте сметану, кетчуп и специи.
Филе курицы нарежьте на тонкие пластины. Посолите, добавьте специи и перемешайте. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Затем обжарьте мясо на сковороде с оливковым маслом до золотистого оттенка.
Помидор, огурец нарежьте. Натрите сыр сулугуни на терке.
Выложите начинку на лаваш, заправьте соусом. Обжарьте на раскаленной сковороде без масла по 2 минуты с каждой стороны.
Секреты приготовления шаурмы:
- Заправка для шаурмы не должна быть жирной. Можно использовать сметану, йогурт, кефир.
- Выбирайте нежирное мясо. Свинина и баранина — неудачный выбор, лучше использовать мясо птицы (курица или индейка).
- Шаурму готовим непосредственно перед потреблением, иначе она размякнет от овощей и соуса, и не удастся почувствовать настоящий вкус.
- Используйте свежие овощи. Для приготовления шаурмы часто используют морковь по-корейски, соленый огурец и другие неполезные виды овощей. Их можно заменить свежей капустой, огурцами прочее.
- Лучше всего заменить мясо грибами или фасолью, такой вегетарианский вид шаурмы — идеальный и необычный для любителей правильного питания.