Шаурма – популярна вулична страва, яку з легкістю можна приготувати вдома. В середньому у ній не менше 500-600 калорій, тобто страва зовсім не дієтична. Однак не обов’язково готувати її з майонезом та жирним м’ясом. Страву можна зробити менш калорійною, а головне – кориснішою для організму.
Факти ICTV підготували п’ять рецептів приготування ідеальної дієтичної шаурми.
Шаурма звичайна
Інгредієнти:
- лаваш вірменський – 1 лист;
- огірок – 1 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- куряче філе або філе стегна курки – 50-100 г;
- салатний мікс (або салат айсберг/китайська капуста);
- вершковий сир;
- натуральний йогурт 2,5% – 100 г;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- часник – 1 зубч.;
- кріп – за смаком;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування
Приготуйте куряче філе заздалегідь, щоб зекономити час. Можна попередньо відварити або замаринувати в кефірі/сметані/натуральному йогурті, додати сіль, перець, куркуму, часник та запекти в духовці.⠀
Соус також важливо приготувати напередодні. Додайте у натуральний йогурт сіль, перець, гірчицю, дрібно нарізаний кріп та часник.
Далі розкладіть лист лаваша й 1/10 його частину (куди викладете всю начинку) змастіть вершковим сиром, так лаваш буде м’якшим. Викладіть салатний мікс, порізане шматочками куряче філе, помідор та огірок та поливайте соусом (2-3 ч. л.) зверху.
Шаурму згорніть та покладіть на попередньо розігріту пательню без олії. Смажте з кожного боку протягом 2-3 хвилин на середньому вогні.
Вегетаріанська шаурма
Інгредієнти:
- лаваш – 1 шт.;
- червона квасоля – 100 г;
- червона сочевиця – 100 г;
- свіжий огірок – 1-2 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- авокадо – 1-2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- тофу копчений – 50-70 г;
- оливки або маслини – за смаком.
Приготування
Замочіть квасолю на ніч у гарячій воді (1:3). Квасоля вариться приблизно 50-60 хв. Не варто варити бобові на сильному вогні – це сприяє розм’якшенню зовні, а зсередини вони залишаються жорсткими. Посоліть квасолю за 10 хвилин до готовності.
Сочевицю також замочіть на ніч. Червоний сорт вариться приблизно 20-25 хвилин у звичайній каструлі.
Наріжте огірок, помідор, авокадо, моркву, тофу та оливки. Усі інгредієнти змішайте.
Викладіть їх на лаваш та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин.
Шаурма з болгарським перцем
Інгредієнти:
- лаваш – 1 лист;
- куряче філе – 50-100 г;
- салат або пекінська капуста – за смаком;
- помідор – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- свіжі або солоні огірки – 1 шт.;
- сіль, перець, паприка, куркума – за смаком;
- оливкова олія;
- сметана 10-15% або натуральний йогурт – 3 ст. л.;
- томатна паста – 1 ч. л.;
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.;
- часник – за смаком;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування
Куряче філе промийте, просушіть, наріжте уздовж та присипте приправами. Обсмажте філе з двох боків на пательні без олії.
Потім наріжте м’ясо на невеликі шматочки та відправте знову смажитися на 10 хвилин. Додайте туди 1 ст. л. оливкової олії. Наріжте огірок, перець та помідор.
Для соусу змішайте сметану, томатну пасту, гірчицю та часник. Додайте сіль і перець.
Лаваш з одного боку змастіть соусом, викладіть лист салату, шматочки курки, овочі і загорніть. Далі викладіть на розігріту пательню-гриль (можна звичайну) і підсмажте з двох сторін.
Шаурма з індичкою та сиром
Інгредієнти:
- лаваш – 2 листи;
- філе індички – 250 г;
- помідор – 2 шт.;
- огірок – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- оливкова олія – 20 мл;
- сіль та перець – за смаком;
- твердий сир – 70 г;
- сметана 15% – 4 ст. л.;
- болгарський перець – 1 шт.
Приготування
Лаваш поріжте на шматки такого розміру, щоб вистачило загорнути рол. Овочі помийте, в разі потреби почистіть і наріжте дрібними шматочками. Моркву можна порізати тонкими слайсами.
Покладіть овочі в миску, заправте оливковою олією, сіллю і перцем, перемішайте. Сир натріть на дрібній терці.
Філе індички промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Наріжте маленькими шматочками та обсмажте до готовності на невеликій кількості оливкової олії, в кінці посоліть і поперчіть.
Покладіть лист лаваша на робочу поверхню. На один край викладіть трохи м’яса, посипте його натертим сиром, додайте столову ложку сметани, а зверху викладіть овочі. Краї лаваша підігніть до центру і скрутіть рол. Обсмажте з усіх боків на сковорідці до рум’яної скоринки.
Шаурма з куркою та сулугуні
Інгредієнти:
- лаваш – 1 шт.;
- куряче філе – 100 г;
- помідор – 1 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- салат – за смаком;
- сир сулугуні – 50г;
- кетчуп – 1 ст.л.;
- сметана 15% – 3 ст.л.;
- сіль, спеції – за смаком.
Приготування
Відріжте необхідний шматок лаваша. Зробіть соус: змішайте сметану, кетчуп та спеції.
Філе курки наріжте на тонкі пластини. Посоліть, додайте спеції та перемішайте. Залиште маринуватися на 15-20 хвилин. Потім обсмажте м’ясо на пательні з оливковою олією до золотавого відтінку.
Помідор, огірок наріжте. Натріть сир сулугуні на терці.
Викладіть начинку на лаваш, заправте соусом. Обсмажте на розпеченій пательні без олії по 2 хвилини з кожного боку.
Секрети приготування шаурми:
- Заправка для шаурми не повинна бути жирною. Можна використати сметану, йогурт, кефір.
- Обирайте нежирне м’ясо. Свинина і баранина – невдалий вибір, краще використовувати м’ясо птиці (курка або індичка).
- Шаурму готуємо безпосередньо перед споживанням, інакше вона розм’якне від овочів і соусу, і не вдасться відчути справжній смак.
- Використовуйте свіжі овочі. Для приготування шаурми часто використовують моркву по-корейськи, солоний огірок та інші некорисні види овочів. Їх можна замінити свіжою капустою, огірками тощо.
- Найкраще замінити м’ясо на гриби або квасолю, такий вегетаріанський вид шаурми – ідеальний і незвичайний для любителів правильного харчування.