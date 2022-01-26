Шаурма – популярна вулична страва, яку з легкістю можна приготувати вдома. В середньому у ній не менше 500-600 калорій, тобто страва зовсім не дієтична. Однак не обов’язково готувати її з майонезом та жирним м’ясом. Страву можна зробити менш калорійною, а головне – кориснішою для організму.

Факти ICTV підготували п’ять рецептів приготування ідеальної дієтичної шаурми.

Шаурма звичайна

Інгредієнти:

лаваш вірменський – 1 лист;

огірок – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

куряче філе або філе стегна курки – 50-100 г;

салатний мікс (або салат айсберг/китайська капуста);

вершковий сир;

натуральний йогурт 2,5% – 100 г;

гірчиця – 1 ч. л.;

часник – 1 зубч.;

кріп – за смаком;

сіль, перець – за смаком.

Приготування

Приготуйте куряче філе заздалегідь, щоб зекономити час. Можна попередньо відварити або замаринувати в кефірі/сметані/натуральному йогурті, додати сіль, перець, куркуму, часник та запекти в духовці.⠀

Соус також важливо приготувати напередодні. Додайте у натуральний йогурт сіль, перець, гірчицю, дрібно нарізаний кріп та часник.

Далі розкладіть лист лаваша й 1/10 його частину (куди викладете всю начинку) змастіть вершковим сиром, так лаваш буде м’якшим. Викладіть салатний мікс, порізане шматочками куряче філе, помідор та огірок та поливайте соусом (2-3 ч. л.) зверху.

Шаурму згорніть та покладіть на попередньо розігріту пательню без олії. Смажте з кожного боку протягом 2-3 хвилин на середньому вогні.

Вегетаріанська шаурма

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт.;

червона квасоля – 100 г;

червона сочевиця – 100 г;

свіжий огірок – 1-2 шт.;

помідор – 1 шт.;

авокадо – 1-2 шт.;

морква – 1 шт.;

тофу копчений – 50-70 г;

оливки або маслини – за смаком.

Приготування

Замочіть квасолю на ніч у гарячій воді (1:3). Квасоля вариться приблизно 50-60 хв. Не варто варити бобові на сильному вогні – це сприяє розм’якшенню зовні, а зсередини вони залишаються жорсткими. Посоліть квасолю за 10 хвилин до готовності.

Сочевицю також замочіть на ніч. Червоний сорт вариться приблизно 20-25 хвилин у звичайній каструлі.

Наріжте огірок, помідор, авокадо, моркву, тофу та оливки. Усі інгредієнти змішайте.

Викладіть їх на лаваш та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин.

Шаурма з болгарським перцем

Інгредієнти:

лаваш – 1 лист;

куряче філе – 50-100 г;

салат або пекінська капуста – за смаком;

помідор – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

свіжі або солоні огірки – 1 шт.;

сіль, перець, паприка, куркума – за смаком;

оливкова олія;

сметана 10-15% або натуральний йогурт – 3 ст. л.;

томатна паста – 1 ч. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

часник – за смаком;

сіль, перець – за смаком.

Приготування

Куряче філе промийте, просушіть, наріжте уздовж та присипте приправами. Обсмажте філе з двох боків на пательні без олії.

Потім наріжте м’ясо на невеликі шматочки та відправте знову смажитися на 10 хвилин. Додайте туди 1 ст. л. оливкової олії. Наріжте огірок, перець та помідор.

Для соусу змішайте сметану, томатну пасту, гірчицю та часник. Додайте сіль і перець.

Лаваш з одного боку змастіть соусом, викладіть лист салату, шматочки курки, овочі і загорніть. Далі викладіть на розігріту пательню-гриль (можна звичайну) і підсмажте з двох сторін.

Шаурма з індичкою та сиром

Інгредієнти:

лаваш – 2 листи;

філе індички – 250 г;

помідор – 2 шт.;

огірок – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

оливкова олія – 20 мл;

сіль та перець – за смаком;

твердий сир – 70 г;

сметана 15% – 4 ст. л.;

болгарський перець – 1 шт.

Приготування

Лаваш поріжте на шматки такого розміру, щоб вистачило загорнути рол. Овочі помийте, в разі потреби почистіть і наріжте дрібними шматочками. Моркву можна порізати тонкими слайсами.

Покладіть овочі в миску, заправте оливковою олією, сіллю і перцем, перемішайте. Сир натріть на дрібній терці.

Філе індички промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Наріжте маленькими шматочками та обсмажте до готовності на невеликій кількості оливкової олії, в кінці посоліть і поперчіть.

Покладіть лист лаваша на робочу поверхню. На один край викладіть трохи м’яса, посипте його натертим сиром, додайте столову ложку сметани, а зверху викладіть овочі. Краї лаваша підігніть до центру і скрутіть рол. Обсмажте з усіх боків на сковорідці до рум’яної скоринки.

Шаурма з куркою та сулугуні

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт.;

куряче філе – 100 г;

помідор – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

салат – за смаком;

сир сулугуні – 50г;

кетчуп – 1 ст.л.;

сметана 15% – 3 ст.л.;

сіль, спеції – за смаком.

Приготування

Відріжте необхідний шматок лаваша. Зробіть соус: змішайте сметану, кетчуп та спеції.

Філе курки наріжте на тонкі пластини. Посоліть, додайте спеції та перемішайте. Залиште маринуватися на 15-20 хвилин. Потім обсмажте м’ясо на пательні з оливковою олією до золотавого відтінку.

Помідор, огірок наріжте. Натріть сир сулугуні на терці.

Викладіть начинку на лаваш, заправте соусом. Обсмажте на розпеченій пательні без олії по 2 хвилини з кожного боку.

Секрети приготування шаурми:

Заправка для шаурми не повинна бути жирною. Можна використати сметану, йогурт, кефір. Обирайте нежирне м’ясо. Свинина і баранина – невдалий вибір, краще використовувати м’ясо птиці (курка або індичка). Шаурму готуємо безпосередньо перед споживанням, інакше вона розм’якне від овочів і соусу, і не вдасться відчути справжній смак. Використовуйте свіжі овочі. Для приготування шаурми часто використовують моркву по-корейськи, солоний огірок та інші некорисні види овочів. Їх можна замінити свіжою капустою, огірками тощо. Найкраще замінити м’ясо на гриби або квасолю, такий вегетаріанський вид шаурми – ідеальний і незвичайний для любителів правильного харчування.