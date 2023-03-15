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Еда

Как приготовить диетический хлеб в мультиварке: пошаговые рецепты

15 марта 2023, 16:35
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Хліб в мультиварці
Источник: Unsplash

Сегодня практически на каждой кухне есть мультиварка. Это упрощает приготовление и экономит время. Однако не все знают, что этот прибор пригоден не только для первых и вторых блюд, но и для выпечки.

Так, вы самостоятельно, а главное быстро можете приготовить вкусный хлеб без лишних усилий.

Кстати, хлеб едва ли не единственный мучной продукт, который разрешено употреблять при диетах или в Великий пост. Для таких случаев есть специальный диетический хлеб с низкой калорийностью. Он содержит меньше жиров и углеводов, чем обычный.

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Рецепты диетического хлеба в мультиварке

Диетический хлеб на дрожжах

Ингредиенты

  • 1,5 стакана ржаной муки
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соли
  • 1 стакан теплой воды
  • 1 пакетик сухих дрожжей

Способ приготовления

  1. Смешайте ржаную и пшеничную муку.
  2. Добавьте масло, мед, соль и сухие дрожжи.
  3. Добавьте теплую воду и перемешивайте, пока тесто не станет однородным.
  4. Переложите тесто в форму для хлеба, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 мин, чтобы тесто подошло.
  5. Установите форму с тестом в мультиварку и выберите режим Хлеб или Выпечка. Приготовление займет около 3-4 часов.

Овсяный диетический хлеб

Ингредиенты

  • 8 ст. л. овсяных отрубей
  • 4 ст. л. пшеничных отрубей
  • 2 ч. л. сухих трав
  • 4 яйца
  • 4 ст. л. обезжиренного творога
  • 2 ст. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. соли

Способ приготовления

  1. Тщательно взбейте яйца с солью и добавьте сухие травы.
  2. Добавьте разрыхлитель и продолжайте взбивать.
  3. Измельчите отруби и высыпьте к яичной массе.
  4. Протрите творог и замешивайте тесто.
  5. Смажьте форму маслом и распределите по ней тесто.
  6. Выпекайте 40 мин., а затем переверните и пеките еще 10 мин.

Ржаной хлеб на солоде

Ингредиенты

  • 150 мл воды
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра
  • 0,5 ст. л. солода
  • 200 мл ржаной закваски
  • 1,5 ст. л. растительного масла
  • 180 г овсяной муки
  • 180 г ржаной муки
  • 0,5 ст. л. сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления

  1. Перемешайте солод, сахар и соль.
  2. Добавьте кориандр.
  3. Налейте в смесь масло и воду и перемешайте компоненты.
  4. Добавьте две разновидности муки.
  5. Постепенно влейте закваску и замешайте тесто.
  6. Когда ваше тесто станет однородным и эластичным, поместите его в форму, предварительно смазав ее растительным или сливочным маслом.
  7. Установите режим на 40 градусов и подержите так тесто 5-6 часов.
  8. После чего включите функцию Выпечка и продолжайте выпекать хлеб в течение часа.

Пшеничный хлеб с геркулесом

Ингредиенты

  • 250 г пшеничной муки
  • 200 г ржаной муки
  • 80 г хлопьев геркулеса (овсяных хлопьев)
  • 1 ст. л. йогурта (несладкого)
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. кунжута
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления

  1. Смешайте в посудине две разновидности муки.
  2. Добавьте овсяные хлопья.
  3. Растопите масло на водяной бане или же в микроволновой печи и перемешайте его с йогуртом.
  4. Полученную смесь перелейте в посуду с мукой.
  5. Добавьте соль, сахар, разрыхлитель и замешивайте тесто до однородной массы.
  6. Смажьте форму растительным или сливочным маслом. Переместите туда тесто и выпекайте в течение часа.
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