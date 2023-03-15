Сегодня практически на каждой кухне есть мультиварка. Это упрощает приготовление и экономит время. Однако не все знают, что этот прибор пригоден не только для первых и вторых блюд, но и для выпечки.

Так, вы самостоятельно, а главное быстро можете приготовить вкусный хлеб без лишних усилий.

Кстати, хлеб едва ли не единственный мучной продукт, который разрешено употреблять при диетах или в Великий пост. Для таких случаев есть специальный диетический хлеб с низкой калорийностью. Он содержит меньше жиров и углеводов, чем обычный.

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Как приготовить диетический хлеб в мультиварке — рассказывают Факты ICTV.

Рецепты диетического хлеба в мультиварке

Диетический хлеб на дрожжах

Ингредиенты

1,5 стакана ржаной муки

1 стакан пшеничной муки

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. меда

1 ст. л. соли

1 стакан теплой воды

1 пакетик сухих дрожжей

Способ приготовления

Смешайте ржаную и пшеничную муку. Добавьте масло, мед, соль и сухие дрожжи. Добавьте теплую воду и перемешивайте, пока тесто не станет однородным. Переложите тесто в форму для хлеба, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 мин, чтобы тесто подошло. Установите форму с тестом в мультиварку и выберите режим Хлеб или Выпечка. Приготовление займет около 3-4 часов.

Овсяный диетический хлеб

Ингредиенты

8 ст. л. овсяных отрубей

4 ст. л. пшеничных отрубей

2 ч. л. сухих трав

4 яйца

4 ст. л. обезжиренного творога

2 ст. л. разрыхлителя

2 ст. л. соли

Способ приготовления

Тщательно взбейте яйца с солью и добавьте сухие травы. Добавьте разрыхлитель и продолжайте взбивать. Измельчите отруби и высыпьте к яичной массе. Протрите творог и замешивайте тесто. Смажьте форму маслом и распределите по ней тесто. Выпекайте 40 мин., а затем переверните и пеките еще 10 мин.

Ржаной хлеб на солоде

Ингредиенты

150 мл воды

0,5 ч. л. молотого кориандра

0,5 ст. л. солода

200 мл ржаной закваски

1,5 ст. л. растительного масла

180 г овсяной муки

180 г ржаной муки

0,5 ст. л. сахара

щепотка соли

Способ приготовления

Перемешайте солод, сахар и соль. Добавьте кориандр. Налейте в смесь масло и воду и перемешайте компоненты. Добавьте две разновидности муки. Постепенно влейте закваску и замешайте тесто. Когда ваше тесто станет однородным и эластичным, поместите его в форму, предварительно смазав ее растительным или сливочным маслом. Установите режим на 40 градусов и подержите так тесто 5-6 часов. После чего включите функцию Выпечка и продолжайте выпекать хлеб в течение часа.

Пшеничный хлеб с геркулесом

Ингредиенты

250 г пшеничной муки

200 г ржаной муки

80 г хлопьев геркулеса (овсяных хлопьев)

1 ст. л. йогурта (несладкого)

1 ст. л. разрыхлителя

2 ст. л. кунжута

50 г сливочного масла

1 ч. л. соли

1 ст.л. сахара

Способ приготовления