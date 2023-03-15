Сегодня практически на каждой кухне есть мультиварка. Это упрощает приготовление и экономит время. Однако не все знают, что этот прибор пригоден не только для первых и вторых блюд, но и для выпечки.
Так, вы самостоятельно, а главное быстро можете приготовить вкусный хлеб без лишних усилий.
Кстати, хлеб едва ли не единственный мучной продукт, который разрешено употреблять при диетах или в Великий пост. Для таких случаев есть специальный диетический хлеб с низкой калорийностью. Он содержит меньше жиров и углеводов, чем обычный.
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Как приготовить диетический хлеб в мультиварке — рассказывают Факты ICTV.
Рецепты диетического хлеба в мультиварке
Диетический хлеб на дрожжах
Ингредиенты
- 1,5 стакана ржаной муки
- 1 стакан пшеничной муки
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. соли
- 1 стакан теплой воды
- 1 пакетик сухих дрожжей
Способ приготовления
- Смешайте ржаную и пшеничную муку.
- Добавьте масло, мед, соль и сухие дрожжи.
- Добавьте теплую воду и перемешивайте, пока тесто не станет однородным.
- Переложите тесто в форму для хлеба, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 мин, чтобы тесто подошло.
- Установите форму с тестом в мультиварку и выберите режим Хлеб или Выпечка. Приготовление займет около 3-4 часов.
Овсяный диетический хлеб
Ингредиенты
- 8 ст. л. овсяных отрубей
- 4 ст. л. пшеничных отрубей
- 2 ч. л. сухих трав
- 4 яйца
- 4 ст. л. обезжиренного творога
- 2 ст. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. соли
Способ приготовления
- Тщательно взбейте яйца с солью и добавьте сухие травы.
- Добавьте разрыхлитель и продолжайте взбивать.
- Измельчите отруби и высыпьте к яичной массе.
- Протрите творог и замешивайте тесто.
- Смажьте форму маслом и распределите по ней тесто.
- Выпекайте 40 мин., а затем переверните и пеките еще 10 мин.
Ржаной хлеб на солоде
Ингредиенты
- 150 мл воды
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- 0,5 ст. л. солода
- 200 мл ржаной закваски
- 1,5 ст. л. растительного масла
- 180 г овсяной муки
- 180 г ржаной муки
- 0,5 ст. л. сахара
- щепотка соли
Способ приготовления
- Перемешайте солод, сахар и соль.
- Добавьте кориандр.
- Налейте в смесь масло и воду и перемешайте компоненты.
- Добавьте две разновидности муки.
- Постепенно влейте закваску и замешайте тесто.
- Когда ваше тесто станет однородным и эластичным, поместите его в форму, предварительно смазав ее растительным или сливочным маслом.
- Установите режим на 40 градусов и подержите так тесто 5-6 часов.
- После чего включите функцию Выпечка и продолжайте выпекать хлеб в течение часа.
Пшеничный хлеб с геркулесом
Ингредиенты
- 250 г пшеничной муки
- 200 г ржаной муки
- 80 г хлопьев геркулеса (овсяных хлопьев)
- 1 ст. л. йогурта (несладкого)
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. кунжута
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления
- Смешайте в посудине две разновидности муки.
- Добавьте овсяные хлопья.
- Растопите масло на водяной бане или же в микроволновой печи и перемешайте его с йогуртом.
- Полученную смесь перелейте в посуду с мукой.
- Добавьте соль, сахар, разрыхлитель и замешивайте тесто до однородной массы.
- Смажьте форму растительным или сливочным маслом. Переместите туда тесто и выпекайте в течение часа.
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