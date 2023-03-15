Сьогодні практично на кожній кухні є мультиварка. Це спрощує приготування і заощаджує час. Проте не всі знають, що цей прилад придатний не лише для перших і других страв, а ще й для випічки.
Так, ви самостійно, а головне швидко можете приготувати смачний хліб без зайвих зусиль.
До речі, хліб – це чи не єдиний борошняний продукт, який дозволено вживати при дієтах або ж у Великий піст. Для таких випадків є спеціальний дієтичний хліб із низькою калорійністю. Він містить менше жирів і вуглеводів, ніж звичайний.
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Як приготувати дієтичний хліб в мультиварці – розповідають Факти ICTV.
Рецепти дієтичного хліба в мультиварці
Дієтичний хліб на дріжджах
Інгредієнти
- 1,5 склянки житнього борошна
- 1 склянка пшеничного борошна
- 1 ст. л. олії
- 1 ст. л. меду
- 1 ст. л. солі
- 1 склянка теплої води
- 1 пакетик сухих дріжджів
Спосіб приготування
- Змішайте житнє та пшеничне борошно.
- Додайте олію, мед, сіль і сухі дріжджі.
- Додайте теплу воду і перемішуйте, поки тісто не стане однорідним.
- Перекладіть тісто в форму для хліба, накрийте рушником і залиште на 30-40 хв, щоб тісто підійшло.
- Встановіть форму з тістом в мультиварку та виберіть режим Хліб або Випічка. Приготування займе близько 3-4 годин.
Вівсяний дієтичний хліб
Інгредієнти
- 8 ст. л. вівсяних висівок
- 4 ст. л. пшеничних висівок
- 2 ч. л. сухих трав
- 4 яйця
- 4 ст. л. знежиреного сиру
- 2 ст. л. розпушувача
- 2 ст. л. солі
Спосіб приготування
- Ретельно збийте яйця з сіллю і додайте сухі трави.
- Додайте розпушувач і продовжуйте збивати.
- Подрібніть висівки та висипте до яєчної маси.
- Протріть сир і замішайте тісто.
- Змастіть форму олією та розподіліть по ній тісто.
- Випікайте 40 хв, а потім переверніть і ще печіть 10 хв.
Житній хліб на солоді
Інгредієнти
- 150 мл води
- 0,5 ч. л. меленого коріандру
- 0,5 ст. л. солоду
- 200 мл житньої закваски
- 1,5 ст. л. олії
- 180 г вівсяного борошна
- 180 г житнього борошна
- 0,5 ст. л. цукру
- щіпка солі
Спосіб приготування
- Перемішайте солод, цукор і сіль.
- Додайте коріандр.
- Налийте до цієї суміші олію і воду та перемішайте компоненти.
- Додайте два різновиди борошна.
- Поступово влийте закваску та замісіть тісто.
- Коли ваше тісто стане однорідним та еластичним, помістіть його в форму, попередньо змастивши її олією або маслом.
- Встановіть режим на 40 градусів і потримайте так тісто 5-6 годин.
- Після чого ввімкніть функцію Випічка і продовжуйте випікати хліб годину.
Пшеничний хліб з геркулесом
Інгредієнти
- 250 г пшеничного борошна
- 200 г житнього борошна
- 80 г пластівців геркулес (вівсяних пластівців)
- 1 ст. л. йогурту (несолодкого)
- 1 ст. л. розпушувача
- 2 ст. л. кунжуту
- 50 г вершкового масла
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
Спосіб приготування
- Змішайте в посудині два різновиди борошна.
- Додайте вівсяні пластівці.
- Розтопіть масло на водяній бані або ж в мікрохвильовій печі та перемішайте його з йогуртом.
- Отриману суміш перелийте в посуд з борошном.
- Додайте сіль, цукор, розпушувач і замішуйте тісто до однорідної маси.
- Змастіть форму олією або маслом. Перемістіть туди тісто і випікайте протягом години.
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