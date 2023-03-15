Сьогодні практично на кожній кухні є мультиварка. Це спрощує приготування і заощаджує час. Проте не всі знають, що цей прилад придатний не лише для перших і других страв, а ще й для випічки.

Так, ви самостійно, а головне швидко можете приготувати смачний хліб без зайвих зусиль.

До речі, хліб – це чи не єдиний борошняний продукт, який дозволено вживати при дієтах або ж у Великий піст. Для таких випадків є спеціальний дієтичний хліб із низькою калорійністю. Він містить менше жирів і вуглеводів, ніж звичайний.

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Як приготувати дієтичний хліб в мультиварці – розповідають Факти ICTV.

Рецепти дієтичного хліба в мультиварці

Дієтичний хліб на дріжджах

Інгредієнти

1,5 склянки житнього борошна

1 склянка пшеничного борошна

1 ст. л. олії

1 ст. л. меду

1 ст. л. солі

1 склянка теплої води

1 пакетик сухих дріжджів

Спосіб приготування

Змішайте житнє та пшеничне борошно. Додайте олію, мед, сіль і сухі дріжджі. Додайте теплу воду і перемішуйте, поки тісто не стане однорідним. Перекладіть тісто в форму для хліба, накрийте рушником і залиште на 30-40 хв, щоб тісто підійшло. Встановіть форму з тістом в мультиварку та виберіть режим Хліб або Випічка. Приготування займе близько 3-4 годин.

Вівсяний дієтичний хліб

Інгредієнти

8 ст. л. вівсяних висівок

4 ст. л. пшеничних висівок

2 ч. л. сухих трав

4 яйця

4 ст. л. знежиреного сиру

2 ст. л. розпушувача

2 ст. л. солі

Спосіб приготування

Ретельно збийте яйця з сіллю і додайте сухі трави. Додайте розпушувач і продовжуйте збивати. Подрібніть висівки та висипте до яєчної маси. Протріть сир і замішайте тісто. Змастіть форму олією та розподіліть по ній тісто. Випікайте 40 хв, а потім переверніть і ще печіть 10 хв.

Житній хліб на солоді

Інгредієнти

150 мл води

0,5 ч. л. меленого коріандру

0,5 ст. л. солоду

200 мл житньої закваски

1,5 ст. л. олії

180 г вівсяного борошна

180 г житнього борошна

0,5 ст. л. цукру

щіпка солі

Спосіб приготування

Перемішайте солод, цукор і сіль. Додайте коріандр. Налийте до цієї суміші олію і воду та перемішайте компоненти. Додайте два різновиди борошна. Поступово влийте закваску та замісіть тісто. Коли ваше тісто стане однорідним та еластичним, помістіть його в форму, попередньо змастивши її олією або маслом. Встановіть режим на 40 градусів і потримайте так тісто 5-6 годин. Після чого ввімкніть функцію Випічка і продовжуйте випікати хліб годину.

Пшеничний хліб з геркулесом

Інгредієнти

250 г пшеничного борошна

200 г житнього борошна

80 г пластівців геркулес (вівсяних пластівців)

1 ст. л. йогурту (несолодкого)

1 ст. л. розпушувача

2 ст. л. кунжуту

50 г вершкового масла

1 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

Спосіб приготування