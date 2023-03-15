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Як приготувати дієтичний хліб в мультиварці: покрокові рецепти

15 Березня 2023, 16:35
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Хліб в мультиварці
Джерело: Unsplash

Сьогодні практично на кожній кухні є мультиварка. Це спрощує приготування і заощаджує час. Проте не всі знають, що цей прилад придатний не лише для перших і других страв, а ще й для випічки.

Так, ви самостійно, а головне швидко можете приготувати смачний хліб без зайвих зусиль.

До речі, хліб – це чи не єдиний борошняний продукт, який дозволено вживати при дієтах або ж у Великий піст. Для таких випадків є спеціальний дієтичний хліб із низькою калорійністю. Він містить менше жирів і вуглеводів, ніж звичайний.

Зараз дивляться

Як приготувати дієтичний хліб в мультиварці – розповідають Факти ICTV.

Рецепти дієтичного хліба в мультиварці

Дієтичний хліб на дріжджах

Інгредієнти

  • 1,5 склянки житнього борошна
  • 1 склянка пшеничного борошна
  • 1 ст. л. олії
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ст. л. солі
  • 1 склянка теплої води
  • 1 пакетик сухих дріжджів

Спосіб приготування

  1. Змішайте житнє та пшеничне борошно.
  2. Додайте олію, мед, сіль і сухі дріжджі.
  3. Додайте теплу воду і перемішуйте, поки тісто не стане однорідним.
  4. Перекладіть тісто в форму для хліба, накрийте рушником і залиште на 30-40 хв, щоб тісто підійшло.
  5. Встановіть форму з тістом в мультиварку та виберіть режим Хліб або Випічка. Приготування займе близько 3-4 годин.

Вівсяний дієтичний хліб

Інгредієнти

  • 8 ст. л. вівсяних висівок
  • 4 ст. л. пшеничних висівок
  • 2 ч. л. сухих трав
  • 4 яйця
  • 4 ст. л. знежиреного сиру
  • 2 ст. л. розпушувача
  • 2 ст. л. солі

Спосіб приготування

  1. Ретельно збийте яйця з сіллю і додайте сухі трави.
  2. Додайте розпушувач і продовжуйте збивати.
  3. Подрібніть висівки та висипте до яєчної маси.
  4. Протріть сир і замішайте тісто.
  5. Змастіть форму олією та розподіліть по ній тісто.
  6. Випікайте 40 хв, а потім переверніть і ще печіть 10 хв.

Житній хліб на солоді

Інгредієнти

  • 150 мл води
  • 0,5 ч. л. меленого коріандру
  • 0,5 ст. л. солоду
  • 200 мл житньої закваски
  • 1,5 ст. л. олії
  • 180 г вівсяного борошна
  • 180 г житнього борошна
  • 0,5 ст. л. цукру
  • щіпка солі

Спосіб приготування

  1. Перемішайте солод, цукор і сіль.
  2. Додайте коріандр.
  3. Налийте до цієї суміші олію і воду та перемішайте компоненти.
  4. Додайте два різновиди борошна.
  5. Поступово влийте закваску та замісіть тісто.
  6. Коли ваше тісто стане однорідним та еластичним, помістіть його в форму, попередньо змастивши її олією або маслом.
  7. Встановіть режим на 40 градусів і потримайте так тісто 5-6 годин.
  8. Після чого ввімкніть функцію Випічка і продовжуйте випікати хліб годину.

Пшеничний хліб з геркулесом

Інгредієнти

  • 250 г пшеничного борошна
  • 200 г житнього борошна
  • 80 г пластівців геркулес (вівсяних пластівців)
  • 1 ст. л. йогурту (несолодкого)
  • 1 ст. л. розпушувача
  • 2 ст. л. кунжуту
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру

Спосіб приготування

  1. Змішайте в посудині два різновиди борошна.
  2. Додайте вівсяні пластівці.
  3. Розтопіть масло на водяній бані або ж в мікрохвильовій печі та перемішайте його з йогуртом.
  4. Отриману суміш перелийте в посуд з борошном.
  5. Додайте сіль, цукор, розпушувач і замішуйте тісто до однорідної маси.
  6. Змастіть форму олією або маслом. Перемістіть туди тісто і випікайте протягом години.
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здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти
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