Для того, чтобы приготовить вкусный кетчуп из помидоров на зиму, выберите вкусные и спелые томаты. Именно этим соусом из помидоров вы будете наслаждаться всю зиму. Вкусный рецепт кетчупа из помидоров – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как приготовить кетчуп из помидоров и какие томаты выбрать

Какие томаты выбрать для рецепта кетчупа из помидоров? На самом деле можно выбирать томаты любого сорта. Однако на плодах не должно быть признаков гнили, они должны быть спелыми, ароматными и иметь алый цвет.

Рецепт вкусного кетчупа из помидоров:

Ингредиенты:

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спелые томаты – 3 кг;

луковицы среднего размера – 5 шт;

чеснок – 2 головки;

лавровый лист – 5 шт;

гвоздика – 5 шт;

корица – пол чайной ложки;

душистый перец – 5 шт;

сладкий перец – 400 г;

яблоки – 4-5 шт;

горький перец (или молотый перец чили) по вкусу – 1-2 шт;

горчичный порошок – 2 ст.л;

соль – 2 ст.л;

сахар (в зависимости от кислоты томатов) – 1-1,5 стакана;

молотый кориандр – пол чайной ложки (или 5 зерен);

уксус – 0,5 стакана, 9%.

Фото: Unsplash

Приготовление

1. Сначала нужно нарезать помытые помидоры большими кусочками (на четвертинки).

2. К ним в кастрюлю добавить лук, который перед этим нужно нарезать тоже большими кусочками.

3. Затем добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику, черный перец горошком и корицу.

4. Все это нужно тщательно перемешать и поставить тушиться на среднем огне 1,5 часа, пока томаты не станут совсем мягкими.

5. Пока помидоры тушатся, нужно заняться нарезкой яблок и перца.

6. На большие кусочки нарезаем яблоки. Кожицу при этом снимать не нужно.

7. Нарезаем сладкий перец. Вообще, диаметр кусочков здесь не играет большого значения, потому что в процессе приготовления они равномерно развариваются.

8. После того, как вы проварили томаты, к ним нужно добавить перец, яблоки, 1-2 горьких перчин (или молотый перец чили), горчичный порошок, соль, сахар, кориандр и уксус.

9. По желанию можно добавить зелень укропа и петрушки. Проваривать кетчуп нужно около часа и оставить минимум на 8 часов. А еще лучше – на всю ночь!

10. После этого кетчуп нужно протереть через сито, проварить еще около 30 мин с открытой крышкой и разлить в банки.

Приятного аппетита!