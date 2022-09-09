Для того, щоб приготувати смачний кетчуп з помідорів на зиму, оберіть смачні та стиглі томати. Саме цим соусом з помідорів ви будете насолоджуватися всю зиму. Смачний рецепт кетчупу з помідорів – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як приготувати кетчуп з помідор і які томати обрати

Які томати обрати для рецепту кетчупу з помідорів? Насправді, можна обирати томати будь-якого сорту. Однак на плодах не повинно бути ознак гнилизни, вони повинні бути стиглими, ароматними та мати яскраво-червоний колір.

Рецепт смачного кетчупу з помідорів

Інгредієнти:

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стиглі томати – 3 кг;

цибулини середнього розміру – 5 шт;

часник – 2 головки;

лавровий лист – 5 шт;

гвоздика – 5 шт;

кориця – пів чайної ложки;

духм’яний перець – 5 шт;

солодкий перець – 400 г;

яблука – 4-5 шт;

гіркий перець (або мелений перець чилі) за смаком – 1-2 шт;

гірчичний порошок – 2 ст.л;

сіль – 2 ст. л;

цукор (залежно від кислоти томатів) – 1-1,5 скл;

мелений коріандр – пів чайної ложки (або 5 зернин);

оцет – 0,5 скл, 9%.

Фото: Unsplash

Приготування:

1. Спочатку потрібно нарізати помиті томати великими шматочками (на четвертинки).

2. До них в кастрюлю додати цибулю, яку перед цим потрібно нарізати теж великими шматочками.

3. Після цього додати часник, лавровий лист, гвоздику, чорний перець горошком та корицю.

4. Все це потрібно ретельно перемішати та поставити тушкуватися на середньому вогні 1,5 год, доки томати не стануть зовсім м’якими.

5. Поки помідори тушкуються, потрібно зайнятися нарізкою яблук та перцю.

6. На великі шматочки нарізаємо яблука. Шкірку при цьому знімати не потрібно.

7. Нарізаємо солодкий перець. Взагалі, діаметр шматочків тут не грає великого значення, бо в процесі приготування вони рівномірно розварюються.

8. Після того, як ви проварили томати, до них потрібно додати перець, яблука, 1-2 гіркі перчини (або мелений перець чилі), гірчичний порошок, сіль, цукор, коріандр та оцет.

9. За бажанням також можна додати зелень кропу та петрушки. Проварювати кетчуп потрібно близько години і залишити мінімум на 8 год. А ще краще – на цілу ніч!

10. Після цього кетчуп потрібно протерти через сито, проварити ще близько 30 хв з відкритою кришкою і розлити у банки.

Смачного!